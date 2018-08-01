Bố chồng nàng dâu tâm sự chuyện thầm kín, gia đình từ đó trở nên hạnh phúc hơn

Tâm sự gia đình 01/08/2018 14:50

Sau lần bố chồng nàng dâu tâm sự chuyện thầm kín, gia đình tôi bắt đầu êm ấm hơn và hòa thuận hơn, cuộc sống viên mãn hơn trước rất nhiều, không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của ông bà nữa.

Bố chồng tôi năm nay cũng đã 51 tuổi rồi, còn mẹ chồng cũng đã 45 tuổi. Cả hai người trông đều trẻ hơn tuổi rất nhiều, bố chồng thì phương phi và phong độ lắm, còn mẹ chồng thì biết làm đẹp nên trông tươi tắn và xì teen lắm. Tuy nhiên, từ ngày tôi về làm dâu khi nào cũng thấy ông bà lục đục, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Hỏi bố chồng nhiều lần ông mới chịu tâm sự chuyện thầm kín cho tôi nghe
Hỏi bố chồng nhiều lần ông mới chịu tâm sự chuyện thầm kín cho tôi nghe

Phận làm con dâu nên tôi cũng không dám can thiệp, chỉ nói nhỏ với chồng, nhưng anh cũng bận quá không để ý. Vậy nên tôi cũng mặc kệ, để ông bà tự giải quyết với nhau tại công việc của tôi cũng bận tối mắt. Là bác sĩ phụ khoa nên gần như ngày nào tôi cũng không có thời gian cho riêng mình. Khi làm nghề này tôi mới biết phụ nữ có quá nhiều nỗi khổ thầm kín, không thể nói với chồng.

Tuy nhiên, thời gian này thấy ông bà giận hờn nhau nhiều hơn nên tôi vô lo lắng. Hôm đó tôi và chồng được nghỉ, bố chồng cũng ở nhà nhân lúc mẹ chồng đi vắng, tôi mạnh rạn hỏi ông về chuyện của 2 người. Chắc thấy chồng tôi ở đó nên ông ngại. Vậy nên khi chồng tôi lên trên phòng, chỉ còn ông và tôi, lúc này tôi hỏi ông thêm lần nữa.

Sau lần tâm sự đó, bố mẹ chồng có vẻ hòa thuận và vui vẻ hơn
Sau lần tâm sự đó, bố mẹ chồng có vẻ hòa thuận và vui vẻ hơn

- Bố và mẹ có chuyện gì vậy, sao cứ lục đục, nói con nghe đi, con là bác sĩ phụ khoa, biết đâu có thể giúp bố.

- Ừ nhỉ. Con là bác sĩ phụ khoa mà. Nhưng bố hơi ngại khi nói đến vấn đề này, chuyện thầm kín con à.

- Bố cứ nói đi, không sao đâu, mẹ đi vắng, chồng con cũng lên trên phòng rồi, kể cho con nghe đi có gì còn nghĩ cách cho.

- Ừ thì….

- Thôi bố kể đi, bố và mẹ có chuyện gì, nói con nghe đi đừng ấp úng nữa.

- Thực ra đi… Bằng tuổi này bố vẫn có ham muốn nên vẫn đòi hỏi mẹ con, nhưng bà ấy bảo không thích. Với lại suất ngày thấy bà ấy ăn diện nên bố nghi ngờ có thể mẹ ngoại tình. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Hóa ra là thế. Chuyện này là này bình thường mà bố. Chuyện mẹ ngoại tình hay không thì con không chắc. Nhưng mà ở độ tuổi 45 của mẹ sẽ có hiện tượng mãn kinh, nên có thể giảm nhu ham muốn, vì thế không muốn quan hệ là điều đương nhiên. Nếu bố muốn thì hãy giúp mẹ, chăm sóc mẹ kĩ hơn để tâm trạng của mẹ được thoải mái, sau đó hãy dạo đầu thật chậm dãi rồi mới nhập cuộc. Hơn nữa thời gian này, có thể vùng kín của mẹ sẽ khô nên bố nên dùng keo bôi trơn mỗi lần quan hệ để mẹ không đau nhé! Từ nay có chuyện gì khó nói, bố cứ tâm sự thầm kín với con. Dù sao con cũng là bác sĩ phụ khoa nên sẽ biết cách giải quyết giúp bố.

Từ sau lần ấy, tôi thấy bố chồng quan tâm đến mẹ hơn, không còn cãi nhau nữa, mẹ thì nhìn bố với ánh mắt đầy trìu mến và tự hào, thỉnh thoảng lại lườm yêu, gia đình cũng vui vẻ, thường xuyên có những bữa cơm thân mật cùng nhau.

Bố chồng cũng thường xuyên theo mẹ chồng đi học khiêu vũ, hai ông bà dạo này cũng cuốn lấy nhau, cứ như cặp vợ chồng mới cưới, đôi khi còn có cử chỉ lãng mạn, khiến vợ chồng tôi ngượng đỏ mặt.

Sau lần đó bố chồng cởi mở và hay tâm sự với tôi hơn
Sau lần đó bố chồng cởi mở và hay tâm sự với tôi hơn

Đúng là ở tuổi nào cũng có nhu cầu, dù ít hay nhiều. Vì thế, sau lần đó cứ có vấn đề tế nhị khói nói là bố sẽ tâm sự thầm kín với tôi. Lâu lâu ông hẹn tôi ra quán cá phê nói chuyện cho dễ, vì sợ ở nhà mẹ chồng và chồng tôi nghe được thì ngại.

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