Chia tay 1 năm rồi quay lại nhưng tình cảm ngày nào đã không còn nguyên vẹn

Trong tình yêu, chuyện hợp tan, chia tay rồi quay lại không phải là hiếm. Vì thế chia tay một năm rồi quay lại với nhau cũng là bình thường, tuy nhiên nếu cả hai không kiên định và dũng cảm thì tình yêu ngày nào sẽ không còn nguyên vẹn, quay lại với nhau chỉ làm nhau khổ thêm.

Tình yêu ngọt ngào thời sinh viên của anh và chị đã kéo dài những 4 năm. Vậy mà khi vừa mới tốt nghiệp, kiếm được việc làm trong một tập đoàn lớn anh lại thay đổi. Trái tim của anh đã rung động trước một cô gái khác. Khi chị biết được anh có tình cảm ngoài luồng đã quyết định chia tay, cứ nghĩ rằng anh sẽ néo kéo thì chị sẽ tha thứ. Nhưng không anh chấp nhận và tiến đến với người kia. Vì đau khổ nên sau đó chị cũng nhận lời yêu người khác để nhanh chóng quên anh đi. Tình yêu của anh đến nhanh nên tan cũng nhanh. Lúc này anh nhận ra tình cảm với người kia là cảm nắng, còn người anh cần mãi mãi vẫn là chị. Nhưng lúc này, chị đang mặn nồng với người yêu mới, nên chỉ xem anh là bạn. Như vậy mới biết, phụ nữ khi yêu có thể làm mọi thứ, sẵn sàng bao dung mọi điều vì người yêu nhưng khi người kia thay lòng, họ sẽ trở nên dứt khoát.

Sau 1 năm chia tay thì anh chị quay lại với nhau Tuy nhiên, tình yêu của chị cũng chỉ kéo dài được một năm, vì bất đồng quan điểm, không đạt được thỏa thuận cho hôn nhân nên 2 người chia tay. Chớp lấy cơ hội này, anh đã đến và đề nghị chị quay lại. Sau thời gian suy nghĩ là 1 tháng, chị đã đồng ý quay lại nhưng vẫn lo lắng chia tay rồi quay lại liệu có hạnh phúc không? Cứ ngỡ, tình yêu của anh chị cứ như vậy mà đơm hoa kết trái, tươi đẹp hơn. Sau chia tay một năm rồi quay lại, chuyện tình của anh chị vẫn quanh quẩn với những sai lầm xưa cũ. Bản thân chị đã không thể vượt qua nỗi đau quá khứ, không đủ vị tha để tha thứ và tình yêu dành cho anh không còn như trước kia nữa.

Sau khi quay lại trong lòng chị vẫn chất chứa nhiều đau khổ Anh luôn cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình, hóa giải, buông bỏ những vấn đề liên quan đến quá khứ đồng thời giúp chị tìm lại cảm giác yêu đã mất. Nhưng ngược lại với anh, vì sự phản bội lần trước, nên lần này chị sinh ra nghi ngờ và luôn muốn kiểm soát anh bất cứ khi nào có thể. Chính điều này, khiến cho tình yêu của hai người dần đi vào ngõ cụt, tuy nhiên chị lại không nhận thấy như thế. Anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn còn rất yêu chị, hơn nữa biết rằng trong quá khứ là do mình sai nên đã chịu đựng. Càng vì thế chị lại càng được nước lấn tới. Chị bí mật cài đặt định vị trên xe của anh, lén vào các trang mạng cá nhân của anh. Chỉ cần thấy cô nào nhắn tin cho anh dù là công việc hay hỏi thăm việc cá nhân chị cũng nghi ngờ và tra khảo anh bằng được. Chị vẫn yêu anh, nhưng giờ không còn tin tưởng anh như trước, chị sợ phải nếm trải lại cảm giác đau đớn ấy thêm một lần nữa. Sau 1 năm chia tay rồi quay lại, miệng nói là tha thứ nhưng trái tim chị vẫn còn rất đau bởi những tổn thương trước đó. Có lẽ tình yêu trong chị không còn trọn vẹn như trước kia, trong sâu thẳm trái tim chị vẫn còn bị rỉ máu bởi những hành động trong quá khứ của anh. Chị vẫn cố gắng để vượt qua sự đau khổ đó để xứng đáng hạnh phúc Chị vẫn hiểu, trong tình yêu, hầu như mỗi người đều từng mắc sai lầm, đánh mất và làm tổn thương người mình thực sự thương yêu. Nhưng anh vẫn đủ dũng khí và kiên trì để tìm lại chị - người anh đã từng đánh mất. Vì thế, để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ hàng ngày chị vẫn cùng anh làm lại từ đầu, cố gắng dẹp bỏ hết đau thương trước kia để hiện tại xứng đáng được hạnh phúc.

Người tình trí mạng: Dù biết sẽ rất đau nhưng không thể nào buông tay Dẫu biết rằng càng yêu nàng sâu đậm đồng nghĩa với việc tự mình đi tìm cái chết. Nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng yêu nàng – người tình trí mạng. Có phải khi yêu con người ta đều mù quáng như tôi?

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