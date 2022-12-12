Lần đầu làm chuyện ấy, không chỉ có nữ giới mà cả nam giới cũng rất lo lắng. Nhưng bên cạnh đó là tâm trạng rất háo hức muốn thưởng thức cảm giác lần đầu được ăn trái cấm. Để tránh bỡ ngỡ trong lần đầu tiên, có thể hưởng niềm vui trọn vẹn thì đôi bạn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản về vấn đề này. Sau đây là những kinh nghiệm cho những bạn chưa từng làm chuyện ấy, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Lần đầu tiên khi làm chuyện ấy chắn chắn các bạn nữ sẽ đau, bởi do vùng kín của chị em lần đầu được tiếp xúc với dương vật, lúc này cô bé sẽ phải giãn rộng để phù hợp với kích thước của “cậu bé”. Khi cậu bé càng vào sâu bên trong thì cô bé sẽ đau nhiều hơn. Vì thế, cảm giác lên đỉnh lần đầu ít người phụ nữ nào có để đạt được.

Hơn nữa, lần đầu quan hệ đôi bạn sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyện phòng the, nhưng lại quá háo hức đến mức vội vàng nên việc kích thích chưa đủ cho việc "xâm nhập" khiến “cậu nhỏ” khó vào và “cô bé” không tiết đủ chất nhờn, nên dễ dẫn đến hiện tượng bị đau rát trong quá trình quan hệ.

Nếu đối tác của các bạn nữ, cũng là lần đầu tiên quan hệ thì quá trình lâm trận sẽ diễn ra rất nhanh. Do lần đầu được chạm cơ thể nữ giới, nên dương vật sẽ bị kích thích mạnh và không thể kiểm soát, dẫn đến tình trạng xuất tinh nhanh. Do đó, quá trình “yêu” sẽ kết thúc sớm, vì vậy, dù quan hệ lần đầu sẽ đau nhưng bạn hãy tận hưởng cảm giác mà chàng mang lại cho bạn nhé! Mặc dù có thể không được sung sướng như bạn nghĩ, nhưng chắc chắn rằng đó sẽ là một kỉ niệm khó quên.

Sau cảm giác đau đớn, thì các nàng sẽ có nhiều lo lắng khác như: vậy là mình đã mất trinh, chàng có đánh giá mình là người quá dễ dãi không? Có quan tâm đến mình nữa không? Vì thế, sau khi người con gái đã trao cho mình tất cả thì các bạn nam hãy trân trọng và quan tâm đến nàng nhiều hơn nhé!

Hướng dẫn kinh nghiệm quan hệ lần đầu không đau

Phần lớn, quan hệ lần đầu chỉ có người con gái cảm thấy đau rát mà thôi, còn con trai thì không. Vì thế, nam giới cần phải giúp bạn tình thoải mái tâm lý trước khi lâm trận, mọi vấn đề khác ngoài tình yêu và cảm xúc tình dục của hai người thì nên gác qua một bên. Chỉ khi nào tâm lý thật thoải mái thì bạn gái mới có thể thả lỏng và nhập cuộc một cách tốt nhất.

Hãy để tâm trạng nàng vui vẻ và đồng ý thì mới nên quan hệ nhé!

Với việc quan hệ lần đầu, cửa âm đạo của bạn gái vẫn còn hẹp, âm đạo khô và vẫn còn màng trinh thì việc quan trọng nhất nam giới cần làm đó là cách khơi dậy sự ham muốn của người phụ nữ. Điều này giúp âm đạo hé mở, nước nhờn bôi trơn tiết ra, giúp bạn đưa dương vật vào nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Do đó, để quan hệ lần đầu không đau đôi bạn cần lưu ý:

Chỉ quan hệ khi bạn gái đã sẵn sàng

Khi nàng vẫn còn ngại ngùng và chưa thực sự sẵn sàng thì đừng bao giờ bắt ép vì điều đó sẽ gây áp lực tâm lý, khiến nàng bị ám ảnh sau này. Do đó, hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên khi hai người yêu nhau và thực sự không thể thiếu nhau, khi nàng cảm thấy thật sự sẵn sàng, chủ động dâng điều tuyệt vời nhất cho người mình yêu thì hãy nhập cuộc.

Trêu ghẹo cơ thể

Nam giới đừng quá thô bạo trong việc bắt nàng cởi bỏ quần áo một cách nhanh chóng. Thay vào đó hãy chầm chập mở từng chiếc cúc áo của nàng, đồng thời hãy hôn và dùng tay để trêu ghẹo, vuốt ve, âu yếm cơ thể nàng. Điều này sẽ hỗ trợ làm tăng sự hưng phấn, kích thích sự ham muốn, khiến nàng không thể cưỡng lại sự ham muốn của mình.

Chà xát nhẹ nhàng

Nên nhẹ nhàng quan hệ để nàng không đau trong lần đầu quan hệ!

Nếu bạn muốn đi vào trong một cách thuận lợi để có thể khám phá được “cô bé” của nàng thì “cậu bé” cần cọ sát bên ngoài để “à ơi” mời mọc “cô bé”. Như vậy, “cô bé” sẽ tự động chào đón, lúc này, “cậu bé” hãy “đẩy cửa” đi vào nhé! Hãy đi vào một cách nhẹ nhàng để “cô bé” thích nghi dần với việc có “khách lạ” trong nhà.

Đồng thời hãy chậm rãi, từng chút một và lắng nghe cảm xúc của nàng. Khi nàng đau quá, đừng vội rút ra, hãy giữ nguyên hiện trạng và dùng tay vuốt ve, ấu yếm giúp nàng vơi bớt cơn đau hơn. Sau vài giây, cơn đau sẽ giảm dần thì bạn hãy tiếp tục, ra vào nhẹ nhàng. Bên cạnh đó hãy trấn an tâm lý để người nàng không co rút người vì quá đau, cửa mình sẽ bị siết chặt lại. Đồng thời, hãy nói những lời ngọt ngào để nàng thả lỏng người, hít thở sâu, giúp cuộc vui đi đến trọn vẹn.

Ngoài ra, bạn có thể dùng gel bôi trơn cho lần quan hệ tình dục đầu tiên, để dễ dàng dẫn dắt “cậu bé” tiến sâu, đồng thời làm giảm cảm giác đau cho nàng.

Trên đây câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "quan hệ lần đầu có đau không" và những kinh nghiệm nhỏ giúp quá trình "yêu" lần đầu của hai bạn diễn ra suôn sẻ và thăng hoa hơn! Thật vậy, tình dục là bước cuối cùng để xác nhận sự yêu thương giữa đôi trẻ, vì vậy, hãy luôn biết yêu thương và trân trọng nhau trong suốt quá trình gắn kết đầy hạnh phúc này nhé! Chúc các độc giả sẽ có được những phút giây ngọt ngào ngay từ lần thử đầu tiên nhé!