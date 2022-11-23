Lông ở vùng kín có tác dụng bảo vệ cô bé tránh khỏi sự xâm hại của vi khuẩn và các mầm bệnh. Nhưng hiện nay, với sự thay đổi không ngừng của khí hậu, nhất là trong những ngày hè oi bức, lông vùng kín ( lông mu ) khiến chị em khó chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm hoành hành, dễ gây viêm nhiễm. Vì thế, nhiều chị em vô cùng băn khoăn không biết khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín hay không ? Câu trả lời chi tiết nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay thôi nào!

Các vi khuẩn gây nhiễm trùng dễ mắc nhất khi chị em tiến hành triệt lông vùng kín bao gồm pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus và streptococcus pyogenes. Những loại vi khuẩn này có thể gây ung thư cổ tử cung hoặc bệnh lây lan qua đường tình dục khác nếu như không phát hiện và điều trị sớm.

Không thể phụ nhận rằng “dọn cỏ” cho vùng kín sẽ giúp vùng này sạch sẽ, dễ vệ sinh hơn. Nhưng điều này có thể gây ra những rắc rối mà chị em không lường trước được. Bởi khi lông mu bị dọn dẹp sạch sẽ có nghĩa là “cơ quan bảo vệ” vùng kín không còn, các vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập vào bên trong “vùng kín” gây nhiễm trùng hoặc thậm chí cả viêm nang lông.

Bên cạnh đó, khi “dọn sạch” lông mu cũng có thể gây ra tổn thương vi mô đối với da và các cấu trúc phía dưới như trầy xước, bỏng, ngứa, sưng... rất dễ viêm nang lông, nhất là khi tiếp xúc cọ xát trong quá trình quan hệ tình dục.

Nói tóm lại là cho dù bạn là người rất cẩn thận thì cũng không nên tẩy, cạo lông ở “vùng kín” vì sẽ làm cho vùng da này rất nhạy cảm, có tổn thương là các vết trầy xước nhỏ, khi quan hệ tình dục, việc tiếp xúc sẽ khiến da càng bị tổn thương nhiều hơn. Đồng thời, bộ phận sinh dục sau khi mới cạo cũng dễ bị nhiễm trùng đặc biệt là với các virus herpes, và dẫn tới việc bạn cũng dễ bị lây nhiễm các bệnh tình dục từ bạn tình.

Cạo lông vùng kín khiến cánh mày râu mất hứng khi quan hệ!

Hơn nữa, khi cạo lông vùng kín bạn sẽ gặp một rắc rồi không thể ngờ đó là khiến bạn mất đi sự quyến rũ và gợi cảm hơn. Bởi khi bạn cạo đi, một thời gian ngắn chúng sẽ mọc lại. Khi mọc lại làm cho bạn ngứa ngáy và cộm, khi mặc đồ lót chúng sẽ tủa ra thẳng tắp như “chông”, không có độ mềm mại. Đặc biệt là lúc quan hệ, khi đang âu yếm đối tác sẽ giật mình vì chạm vào những sợi cứng vừa mới nhú lên, sẽ tụt mất cảm xúc “yêu”.

Khi quan hệ phụ nữ nên làm gì với lông vùng kín?

Để giữ gìn cho sức khỏe cơ quan sinh dục thì bạn nên chịu khó vệ sinh sạch sẽ vùng kín, chứ không nên tẩy lông. Hàng ngày, các chị em hãy dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ để rửa. Nếu lông mu dài quá thì có thể tỉa bớt, chứ tuyệt đối không được wax lông. Bởi wax lông thường xuyên sẽ kích thích chúng phát triển, ngày càng cứng và rậm hơn.

Nếu bạn vẫn muốn “dọn cỏ” trước khi quan hệ thì cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện phương pháp này. Vì tẩy và cạo lông “vùng kín” không hề đơn giản như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Bên cạnh đó, chị em cũng có thể tham khảo các phương pháp triệt lông hiện đại như: laser triệt lông, triệt lông bằng ánh sáng sinh học,... Đây đều là những giải pháp hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, hoàn toàn không có tác dụng phụ hay gây đau đớn cho các chị em nhé!

Phụ nữ cần vệ sinh vùng kín trước khi quan hệ thật sạch sẽ là được

Hướng dẫn cách cạo lông vùng kín an toàn tại nhà

Trong trường hợp cần thiết phải xử lý sạch sẽ lông ở vùng kín và chưa thể đến các spa triệt lông ngay, bạn hãy thuộc lòng 7 bước dưới đây để tránh phải chịu các tác dụng phụ:

- Bước 1: Đối với những sợi lông dài hãy lấy kéo cắt tỉa gọn còn khoảng 1 – 1,5cm.

- Bước 2: Tắm nước nóng để nang lông mở dần ra, sợi lông mềm hơn trong khi cạo.

- Bước 3: Bôi kem bọt cạo râu dạng không mùi hoặc bôi các loại gel làm mềm lông nhằm giảm kích ứng cho da.

- Bước 4: Chuẩn bị dao cạo 1 lưỡi mới, độ sắc bén cao thường dùng trong cạo tỉa lông mày để đường cạo dễ dàng hơn.

- Bước 5: Tiến hành cạo theo chiều lông mọc, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đồng thời, bạn hãy kéo căng vùng da để các sợi lông đứng góc, dễ cắt bỏ hơn.

- Bước 6: Đưa nhẹ đầu dao cạo vào vùng lông phía trong. Bạn thực hiện lướt nhẹ lưỡi dao từ trong ra ngoài, tránh làm trầy xước da.

- Bước 7: Xả nước cho sạch da, thấm khô bằng khăn rồi xoa kem dưỡng ẩm/ gel lô hội để giảm kích ứng, mẩn ngứa cho da.

Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã có câu trả lời thích hợp cho câu hỏi: khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín không? đồng thời biết cách để bảo vệ "vùng tam giác" của mình một cách đúng đắn và an toàn nhất nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và luôn khỏe đẹp, xinh tươi và tự tin mỗi ngày nhé!