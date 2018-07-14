Cách làm cho chồng mê mẩn trên giường không thèm tơ tưởng đến người đàn bà khác

Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Vì thế, để anh ấy không tơ tưởng đến người đàn bà khác bên ngoài thì bạn phải biết cách làm cho chồng mê mẩn trên giường, khi được “thỏa mãn” thì tâm trí của chàng chỉ có bạn mà thôi.

Bất kỳ chị em nào cũng có thể làm cho chồng mê mẩn và hoan lạc nếu như nắm vững các tuyệt chiêu sau đây: Hãy khen ngợi chàng Cũng giống như phụ nữ, nam giới rất thích được khen. Khi được khen chàng sẽ tự tin hơn vào khả năng giường chiếu của mình. Tuy nhiên, lời khen của bạn phải thật tế nhị và khéo léo nhé! Không nên khen quá đà, chàng sẽ cảm thấy giả dối và mất hứng.

Hãy khen ngợi chàng khi làm chuyện ấy Ví dụ như bạn có thể khen chàng bằng những câu như: “Cậu bé của anh thật tuyệt, em rất thích”, “Em rất thích cơ thể anh” những câu này không chỉ khiến chàng tự tin mà còn thêm phần phấn khích để nhanh chóng nhập cuộc. Sau khi kết thúc cuộc yêu thì bạn hãy khen chàng bằng câu: “Anh làm em mê mẩn, chỉ muốn “yêu” anh mãi thôi”. Nghe được những câu này chắc chắn rằng chàng sẽ sung sướng như được lên mây. Hãy chủ động làm chủ cuộc “yêu” Bạn hãy chủ động “tấn công” chồng, hãy “yêu” anh ấy một cách say đắm. Hãy làm cho anh ấy sung sướng nhất có thể. Lúc này bạn hãy chủ động đòi hỏi và liếc mắt đưa tình với anh ấy. Hãy làm cho anh ấy mê mẩn ngay từ màn dạo đầu, hãy phô hết kỹ năng của mình cho anh ấy thấy: “Em là phụ nữ ngoan ở ngoài xã hội, nhưng là phụ nữ hư trên giường” khiến anh ấy ngạc nhiên và tò mò muốn khám phá.

Bạn hãy chủ động làm chủ cuộc yêu Để có màn dạo đầu ấn tượng, bạn hãy kết hợp sử dụng tay và lưỡi để lả lướt trên da thịt của chàng. Điều này sẽ kích thích sự ham muốn của chàng trỗi dậy và không thể khước từ lời mời hấp dẫn từ nàng “Hãy chiếm lấy em đi”. Hãy hôn chàng một cách cuồng nhiệt Bạn hãy hôn chàng một cách đắm say đồng thời tạo ra những âm thanh tạo tính gợi dục. Những âm thanh nhỏ nhưng thể hiện sự ham muốn, âm thanh từ miệng bạn phát ra sẽ khiến chàng càng thêm kích thích. Hôn ở đây không đơn giản là hôn môi mà bạn hãy hôn khắp cơ thể chàng. Bạn hãy hôn nhẹ nhàng và lả lướt vào phần gáy tai, nhũ hoa và cậu nhỏ của chồng. Chắc chắn rằng chồng bạn sẽ rất thích điều này. Đặc biệt là bạn hãy hôn thật sâu và kỹ vào cậu nhỏ, hãy chăm sóc cẩn thận vùng nhạy cảm này nhé, sẽ khiến chàng cảm thấy sướng đến điên dại và thúc đẩy cuộc yêu diễn ra cuồng nhiệt hơn. Chăm sóc cậu nhỏ cho đến khi dừng xuất tinh Biết cách chiều chồng khi trên giường sẽ làm chàng toàn tâm toàn ý với bạn Đây là một trong những cách làm cho chồng mê mẩn trên giường, khiến chàng luôn hạnh phúc và không bao giờ tơ tưởng đến việc ngoại tình. Phần lớn, cách chị em đều nghĩ chỉ cần chồng xuất tinh là xong nhiệm vụ. Thật ra thì không phải thế, nếu như đang trong quá trình làm tay hay làm miệng cho cậu nhỏ, lúc này phấn khích quá, cậu nhỏ sẽ xuất tinh. Khi cậu nhỏ xuất tinh bạn cần phải tiếp tục chăm sóc bằng tay hoặc dùng lưỡi để mơn trớn kéo dài khoái cảm thật lâu. Lúc này chàng sẽ thấy bạn thật tâm lý và biết chiều mình trong chuyện ấy. Có thể thấy để làm cho chồng mê mẩn trên giường không hề khó, muốn chàng sướng thì bạn cần trở nên gợi tình hơn trong những cuộc giao hoan. Đồng thời hãy tự do phóng khoáng thể hiện những điều mình thích từ dáng cơ thể, những âm thanh gợi dục, tuyệt kỹ làm tình… để khiến chồng bạn cảm thấy sung sướng và vui vẻ trong chuyện ấy.

Đánh liều quan hệ với vợ tuổi mãn kinh ai ngờ còn 'sướng' hơn cả thời còn trẻ Tôi không ngờ rằng khi về già, hai vợ chồng còn tận hưởng được cảm giác sung sướng ấy. Ai mà nói quan hệ với vợ tuổi mãn kinh không thích, khô hạn, chán chết là một sai lầm nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-cho-chong-me-man-tren-giuong-khong-them-to-tuong-den-nguoi-dan-ba-khac-290031.html