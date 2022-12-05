Đánh liều quan hệ với vợ tuổi mãn kinh ai ngờ còn 'sướng' hơn cả thời còn trẻ

Tâm sự gia đình 05/12/2022 11:30

Tôi không ngờ rằng khi về già, hai vợ chồng còn tận hưởng được cảm giác sung sướng ấy. Ai mà nói quan hệ với vợ tuổi mãn kinh không thích, khô hạn, chán chết là một sai lầm nhé!

Sống với nhau cũng đã 25 năm, vì thế tính cách, sở thích, ngay cả sự thay đổi nhỏ trên cơ thể cô ấy tôi cũng nhận ra. Có thể người khác cho rằng phụ nữ mãn kinh sẽ không còn ham muốn, do sự suy giảm chức năng buồng trứng, dần dần ngưng tiết các nội tiết tố nữ. Đồng thời, phụ nữ có rất nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý, cô bé trở nên khô ráo hơn bình thường và mất đi tính đàn hồi.

Tôi rất yêu vợ và chỉ có cảm giác khi gần gũi cô ấy
Tôi rất yêu vợ và chỉ có cảm giác khi gần gũi cô ấy!

Với tôi thì khác, dù 52 tuổi rồi nhưng nhu cầu trong chuyện ấy vẫn cao. Hơn nữa, tôi chỉ có cảm giác thỏa mãn khi được gần gũi với cô ấy. Vì thế, tôi không bao giờ có tư tưởng ngoại tình, phản bội vợ. Hàng ngày, tôi luôn làm vợ thoải mái, giữ gìn tinh thần thư thái, bình ổn để cùng nhau vượt qua thời kì mãn kinh.

Thực sự, quan hệ với vợ tuổi mãn kinh có một cảm giác rất mới lạ, thú vị, cứ như cả hai được hồi xuân. Vì lúc này buồng trứng ngưng hẳn hoạt động và không còn khả năng mang thai. Vì thế, chúng tôi không còn nỗi lo mang thai ngoài ý muốn cũng như không phải quan tâm đến các biện pháp phòng tránh thai. Nên rất thoải mái đi tới tận cùng của khoái cảm.

Vì không phải lo chuyện dính bầu và tránh thai nên chúng tôi thoải mái đi tới tận cùng cực khoái
Vì không phải lo chuyện dính bầu và tránh thai nên chúng tôi thoải mái đi tới tận cùng cực khoái!

Tuy nhiên, để vợ có ham muốn thì tôi phải giúp cô ấy, cùng nhau xây dựng chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lí. Phải là người đàn ông tâm lý thì mới làm được điều này. Ngay khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh, tôi và vợ luôn cân đối ăn uống đủ các chất, dù có bận đến đâu tôi cũng sẽ về nhà để cùng vợ ăn cơm. Điều này, khiến cho vợ vui, sự hưng phấn về mặt tinh thần và năng lượng sống cho cơ thể cũng được tăng lên.

Đồng thời, mỗi ngày tôi đều cùng vợ dậy sớm để tập thể dục thể thao duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Những bài tập này còn rất tốt giúp chúng tôi duy trì vóc dáng gọn gàng, tinh thần minh mẫn, lạc quan. Như vậy mỗi lần tôi đòi hỏi vợ sẽ vui vẻ chiều mình, “chiều tới bến” luôn, chứ không phải hời hợt.

Bên cạnh đó, tôi đã tham khảo về các loại thuốc để hạn chế tình trạng khô âm đạo và nguy cơ nhiễm khuẩn. Vì thế, tôi và vợ đã cùng đến gặp bác sĩ chuyên khoa nhờ tư vấn về loại thuốc nội tiết có chứa oestrogen. Ngoài tác dụng tích cực lên đường sinh dục và tiết niệu thì những loại thuốc này còn rất tốt cho phụ nữ mãn kinh, giúp dễ ngủ và tinh thần thoải mái. Chính vì vậy, mỗi lần tôi “gần gũi” vợ dễ đạt được khoái cảm và cả hai đều hạnh phúc với điều đó. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói, sử dụng các thuốc nội tiết có thể kích thích ham muốn tình dục nên cẩn thận vì rất nhạy cảm. Nếu dùng quá liều sẽ làm xuất hiện trên cơ thể phụ nữ những dấu hiệu của nam tính. Do đó, khi dùng thuốc này tôi và bà xã rất cẩn thận, chỉ sử dụng thuốc có chỉ định của bác sĩ và không tự ý mua uống.

Quan tâm vợ chính là bí quyết để chúng tôi viên mãn trong chuyện ấy dù cô ấy đang tuổi mãn kinh
Quan tâm vợ chính là bí quyết để  tôi viên mãn trong chuyện ấy dù cô ấy đang tuổi mãn kinh!

Nên có thể thấy, phụ nữ dù ở tuổi nào đi chăng nữa, chỉ cần có sự quan tâm của người chồng thì mọi vấn đề đều được giải quyết, kể cả là chuyện tế nhị. Do đó, khi đã là vợ chồng thì đừng bao giờ hững hờ nhau vì cô ấy sẽ là người đồng hành cùng bạn đi suốt cuộc đời này nhé!

Hy vọng các chị em sẽ có người chồng của mình cùng đồng hành, vui vẻ tận hưởng cùng nhau trong khoảng thời gian này, sau những năm tháng phải bận tâm đủ thứ về cuộc sống mưu sinh này rồi nhé. Đến tuổi này rồi, chúng ta chỉ cần sống vui khỏe mỗi ngày và hâm nóng tình cảm với người sẽ đi đến cuối con đường cùng mình, cùng cố gắng bù đắp lại những năm tháng vì bận rộn mà lỡ chưa thể chăm sóc cho nhau, đồng thời hãy tận hưởng và chấp nhận sự thay đổi của tuổi tác như một điều tất yếu nhé. Mọi độ tuổi đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng!

Tiết lộ đàn ông thích phụ nữ mặc gì nhất khi ngủ

Tiết lộ đàn ông thích phụ nữ mặc gì nhất khi ngủ

Đàn ông thích phụ nữ mặc đồ gì khi ngủ là điều mà rất nhiều chị em tò mò bởi điều này có tác động rất lớn trong việc khơi dậy ngọn lửa ham muốn của phái mạnh, khiến các anh mới chỉ nhìn thôi mà đã rạo rực hết cả lên, giúp hâm nóng căn phòng ngủ của các cặp đôi.

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