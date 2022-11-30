Những tư thế quan hệ an toàn trong ngày đèn đỏ tạo hưng phấn trong chuyện ấy

"Tình dục là mồi giữ lửa cho hôn nhân", đặc biệt là vào những ngày "đèn đỏ". Vấn đề ham muốn trong những ngày đèn đỏ là thuộc về cảm xúc tự nhiên. Bởi khi có kinh nguyệt, âm đạo mở rộng hơn và mềm hơn, vì vậy hưng phấn trong cơ thể cũng cao hơn. Điều này là do nồng độ estrogen khi càng đến gần ngày đèn đỏ sẽ tăng đột biến, kéo theo sự tăng nhanh của testosteron nên tăng ham muốn. Vì thế khi “yêu” trong kỳ kinh sẽ mang đến cho cả hai cảm giác mới lạ, trở nên cực kỳ mãnh liệt.

Với tư thế quan hệ truyền thống này, các chị em sẽ nắm ngửa để giảm bớt lưu lượng máu trong khi đang giao hợp. Tuy nhiên, phái mạnh cần phải cẩn trọng khi làm chuyện ấy vì trong những ngày này, tử cung của các chị em có thể sa xuống và nhạy cảm hơn. Vì thế, nếu đối tác của bạn bắt đầu thấy đau, các anh nên thận trọng, nhẹ nhàng hơn nếu như muốn tiếp tục “cuộc yêu” nhé.

Tuy là vậy, nhưng dù sao những ngày này cũng được xem là "ngày đặc biệt" với cơ thể phái nữ, nên "cuộc yêu" cũng cần lưu ý chút nhé. Vậy cụ thể, tư thế quan hệ an toàn và tạo hưng phấn trong ngày đèn đỏ là gì? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tư thế quan hệ nằm nghiêng

Đến ngày “đèn đỏ” hầu hết các chị em đầu cảm thấy rất khó chịu, đau bụng, đau lưng,… đặc biệt là trong 1 – 2 ngày đầu tiên. Chính vì vậy, để thăng hoa khi quan hệ trong ngày “đèn đỏ” và giảm khó chịu cho bạn tình thì cánh mày râu nên chọn tư thế nằm nghiêng, thay vì nằm thẳng hoặc nằm sấp để không làm tăng áp lực vào những vùng bị đau của phái nữ.

Quan hệ tư thế nằm nghiêng giúp phụ nữ giảm đau trong ngày đèn đỏ!

Với thư thế này, cơ thể của hai bạn sẽ gần nhau và cảm nhận được hơi thở của đối phương một cách mạnh mẽ, dễ dàng điều chỉnh tư thế, giúp cô ấy thoải mái hơn trong suốt quá trình “yêu”.

Một số lưu ý khi làm chuyện ấy trong ngày “đèn đỏ”

Vì khác với những ngày bình thường nên khi làm “chuyện ấy” trong những ngày đèn đỏ, bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây:

Sử dụng khăn tắm

Để kinh nguyệt không bị dính vào nệm và ga trả giường thì trước khi quan hệ tình dục bạn nên trải chiếc khăn tắm lên trên và để khăn giấy dự phòng bên cạnh. Khi kinh nguyệt chảy ra liên tục, bạn hãy dùng khăn tắm để lau. Còn khăn giấy dùng để lau sạch trước khi kết thúc “cuộc yêu”. Hơn nữa, để mùi hôi không gây khó chịu cho bạn và đối phương thì bạn dùng một chiếc chăn đắp lên vùng bụng để giảm bớt mùi bay ra.

Quan hệ dưới vòi hoa sen

Hai bạn có thể quan hệ trong ngày đèn đỏ dưới vòi hoa sen để cảm thấy tự tin hơn!

Đôi bạn có thể quan hệ với nhau dưới vòi hoa sen trong ngày đèn đỏ. Điều này giúp cho chuyện ấy dễ dàng hơn. Bởi khi đang ngâm mình trong nước, đôi bạn sẽ ít chú ý đến kinh nguyệt và cảm thấy thoải mái tự tin hơn để hoàn thành cuộc “yêu” trọn vẹn.

Không dùng tay

Trong ngày đèn đỏ, bạn hãy nhắc khéo người ấy không nên dùng tay để kích thích “cô bé”. Bởi trong lúc thiếu kiểm soát người ấy có thể dùng tay đi sâu vào trong, khiến cho kinh nguyệt ra nhiều hơn và khi mọi chuyện kết thúc, cả bạn và người ấy sẽ cảm thấy khó chịu hoặc bối rối.

Không chỉ vậy, việc đôi tay không được khử khuẩn sạch sẽ, có thể gây ra viêm nhiễm, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào "cô bé" của chị em, chính vì vậy, vào những ngày này, đôi bạn cần tuyệt đối không quan hệ bằng tay nhé.

Ngoài ra, để "cuộc yêu" được suôn sẻ mà vẫn dễ thăng hoa, bạn có thể chọn quan hệ vào những ngày cuối của kỳ kinh nguyệt. Bởi những ngày cuối cơ thể nữ giới ra ít dịch hơn và nguy cơ bị nhiễm khuẩn cũng như tổn thương vùng kín sẽ giảm xuống. Đồng thời, nữ giới cũng sẽ cảm thấy bớt đau và khó chịu, khi làm “chuyện ấy” hưng phấn hơn. Bên cạnh đó, sau khi quan hệ xong, đôi bạn cần phải tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ tất cả các chất bẩn trên cơ thể nhé.

Trên đây là tổng hợp các tư thế quan hệ an toàn và tạo sự hưng phấn trong "ngày đèn đỏ", cùng những lưu ý quan trọng khi quan hệ vợ chồng trong ngày có phần "đặc biệt" này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã có được câu trả lời cần thiết để chuẩn bị chu toàn cho những "cuộc yêu" nóng bóng trong những ngày này nhé. Chúc các chị em "viên mãn" trong đời sống vợ chồng và luôn hạnh phúc, vui tươi mỗi ngày!