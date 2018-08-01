Quan hệ bằng miệng đúng cách mang lại khoái cảm mới lạ cho tình yêu thêm bền chặt

Chuyện vợ chồng 01/08/2018 15:15

Quan hệ bằng miệng đúng cách sẽ làm tăng khoái cảm và mang lại cảm giác mới cho đôi bạn. Vì thế, kiểu quan hệ này ngày càng được nhiều cặp đôi sử dụng để tăng sự thú vị cho cuộc “yêu”.

Quan hệ bằng miệng là sử dụng miệng và lưỡi để kích thích cơ quan sinh dục của bạn tình trong quá trình làm chuyện ấy. Trong tiếng anh kiểu quan hệ này được gọi bằng cái tên là Oral sex. Mặc dù mang lại cảm giác cực khoái không kém gì giao cấu nhưng nếu thực hiện không đúng cách quan hệ bằng miệng sẽ để lại nhiều hiểm họa khôn lường như ung thư vòm họng, lây bệnh xã hội… Vì thế, nếu muốn trải nghiệm sự thú vị và thỏa mãn được cái cảm giác thực trong tình dục bằng cách quan hệ này thì đôi bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Cơ thể cần được vệ sinh sạch sẽ trước khi quan hệ

 

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi quan hệ bằng miệng
Vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi quan hệ bằng miệng

Khi quan hệ bằng miệng đôi bạn cần phải tắm rửa thật sạch sẽ, nhất là vệ sinh thật kĩ bộ phận sinh dục, để loại bỏ các nguy cơ mắc bệnh về đường sinh dục như nấm âm đạo, viêm ngứa, bệnh lậu, giang mai… Đôi bạn hãy cố gắng bảo vệ mình và bạn tình một cách tốt nhất.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thân thể, đôi bạn hãy nhập cuộc một cách nhẹ nhàng, chăm sóc vùng nhạy cảm của bạn tình một cách chu đáo.

Tốc độ làm tình chậm dãi và tiếp xúc đúng vị trí

 

Khi quan hệ bằng miệng, đôi bạn phải chậm dãi nhập cuộc, chứ không phải “phi thẳng” xuống “vùng cấm”. Hãy từ từ dùng lưỡi và miệng để mâm mê các bộ phận khác trên cơ thể trước như vành tai, cổ, ngực, rốn… để tăng sự kích thích, sau đó mới “xâm chiếm” “vùng nhạy cảm” để đẩy sự ham muốn lên đến cao độ, mang lại cảm giác mới mẻ cho cả hai.

Tốc độ quan hệ bằng miệng thật chậm dãi
Tốc độ quan hệ bằng miệng thật chậm dãi

Đôi bạn cần phải tương tác với nhau một cách linh hoạt, cả hai cùng sử dụng nghệ thuật Oral sex để kích thích điểm G trên cơ thể để đẩy màn dạo đầu lên cao trào. Ngoài việc dùng miệng cần phải sử dụng đôi tay rồi vuốt ve cơ thể của “đối tác”. Điều này sẽ khiến cho đôi bạn có nhiều cảm giác, giúp cho quá trình “lâm trận” diễn ra thuận lợi, dễ dàng lên đỉnh, hài lòng với cuộc yêu.

Kỹ thuật “yêu” chính xác, không làm tổn thương vùng nhạy cảm

 

Quan hệ bằng miệng đúng cách không phải ai cũng biết, nhìn vào những hình ảnh và video hướng dẫn sẽ thấy rất đơn giản, tuy nhiên không hề dễ thực hiện. Bởi chỉ cần một chút sơ xuất, bạn có thể làm tổn thương cơ quan sinh dục của đối tác, điều này khiến cho cuộc “yêu” trở thành cực hình.

Do đó, khi quan hệ bằng miệng, đôi bạn cần phải vận hành sự linh hoạt và độ mềm mại của lưỡi và môi, chứ không phải là độ cứng của răng. Bởi răng rất dễ làm trầy xước vùng kín. Trong quá trình quan hệ bằng miệng, tuyệt đối không được dùng răng cắn hoặc cọ sát với vùng nhạy cảm.

Kỹ thuật
Kỹ thuật "yêu" chính xác không làm tổn thương bạn tình

Với những người có kỹ thuật phòng the tốt, thành thạo nghệ thuật Oral sex sẽ dễ dàng chinh phục đối phương trong chuyện ấy. Nhất là đàn ông đàn sẽ dễ dàng bị chinh phục nếu gặp một người phụ nữ đẹp có kỹ năng làm tình bằng miệng điêu luyện. Đời sống chăn gối thỏa mãn, sẽ làm cho tình cảm đôi bạn khăng khít và cuộc sống hôn nhân bền lâu.

Tuy nhiên, trong một xã hội văn minh, chúng ta cần phải thăm khám sức khỏe tình dục bạn tình trước khi cả hai đi đến gần gũi thân thể. Vì thế, nếu thấy đối phương có vấn đề ở âm đạo/dương vật như có mụn nhọt, bị ngứa, viêm da, có mùi hôi lạ, có dịch lạ chảy ra… hoặc đang gặp các vấn đề về răng miệng, có vết thương hở, bị chảy máu chân răng, bị nhiệt… thì không nên quan hệ bằng miệng nhé! 

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Từ khóa:   oral sex

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