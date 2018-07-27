Biết các tư thế giúp tử cung mở nhanh, việc sinh thường chỉ là chuyện nhỏ

Dưới đây là những tư thế giúp tử cung mở nhanh, mẹ sẽ bớt phải chịu nhiều đau đớn do cơn chuyển dạ gây ra:

Cổ tử cung trong cơ thể người mẹ được “thiết kế” với cấu trúc hoàn hảo để bảo vệ thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Đến ngày sinh, cổ tử cung cũng là bộ phận đặc biệt, giãn nở kịp thời, đến khi mở hoàn toàn rộng 10cm, bé yêu sẽ chui ra. Để cổ tử cung mở rộng hoàn toàn nhanh nhất, các mẹ phải áp dụng đúng các tư thế phù hợp để tạo ra trọng lực giúp em bé trong bụng dễ dàng tụt xuống, đồng thời giảm áp lực lên lưng, vùng chậu.

Tư thế leo cầu thang sẽ giúp khung xương chậu mở rộng, bé có thể xoay xở và di chuyển vào vị trí sinh đẻ tốt hơn. Vì thế, hàng ngày mẹ có thể thực hiện tư thế này 1-2 lần bằng cách đi lên, đi xuống cầu nhà của nhà mình nhé. Tuy nhiên mẹ bầu cần phải cẩn thận, để tránh tình trạng bước chật, dễ bị ngã gây ra hậu quả khôn lường.

Mẹ bầu hãy ngồi xổm lên quả bóng hơi giúp bé được đẩy vào vị trí chuẩn, để quá trình sinh thuận lợi hơn. Với tư thế này các mẹ bầu phải có sự hỗ trợ từ người thân thì mới có thể giữ được cân bằng lâu trên quả bóng. Nếu không có người thân giúp đỡ thì các chị em hãy chọn tư thế ngồi xổm, hai tay vịn vào ghế. Thực hiện tư thế này giúp cho xương chậu sẽ mở rộng và em bé dễ dàng chui ra ngoài hơn.

Tư thế nằm nghiêng

Nằm nghiêng người sang một bên sẽ giúp em bé có nhiều oxy hơn, các cơ thư giãn tốt hơn, giảm bớt cơn co thắt và tốt cho các mẹ bầu bị áp huyết cao. Tuy nhiên khi sinh ở tư thế này sẽ gây khó dễ trong việc xác định nhịp tim của thai nhi.

Tư thế quỳ

Tư thế quỳ giúp bầu thoải mái, giảm áp lực lên xương sống, dễ sinh

Với tư thế này mẹ bầu hãy đặt cả hai tay và đầu gối lên giường hoặc một tấm thảm trên sàn, không những làm xương chậu mở rộng, giảm áp lực lên cột sống, giảm đau lưng mà còn giúp đẩy em bé về tư thế sinh chuẩn và ra ngoài nhanh chóng hơn. Nhưng tư thế này có thể khiến chị em sẽ thấy hơi mỏi tay.

Tư thế ngồi ghế đẩu

Khi thực hiện tư thế ngồi ghế đầu việc sinh con của nhiều chị em sẽ dễ chịu hơn, do cổ tử cung được mở rộng, em bé nhanh chóng chui ra ngoài. Tuy nhiên, chị em nào bị cao huyết áp thì không nên áp dụng tư thế này nhé.

Tư thế đứng thẳng

Mẹ bầu hãy đi bộ nhẹ nhàng vào thời gian cuối thai kỳ, như vậy em bé di chuyển xuống khu vực thấp hơn, làm giảm đau lưng, giảm các cơn co thắt. Đối với những chị em bị huyết áp thì nên hạn chế thực hiện tư thế này và luôn cần một thiết bị theo dõi nhịp tim của thai nhi trong quá trình sinh thường, để đảm bảo an toàn cho bé yêu khi chào đời.

Tư thế nằm tựa, khoanh chân

Tư thế nằm tựa, khoanh chân giúp mẹ bầu không còn căng thẳng

Tư thế nằm tựa, hai bàn chân chạm nhau giúp mẹ bầu sẽ không cảm thấy căng thẳng và các cơ được co giãn. Cơ thể mẹ sẽ cảm thấy thoải mái, tử cung dễ giãn mở, để em bé nhanh chóng chào đời.

Trên đây là những tư thế giúp tử cung mở nhanh để mẹ bầu sinh thường dễ dàng. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên áp dụng tùy tiện, vẫn nên thảo luận với bác sĩ để chọn cho mình một tư thế sinh tốt nhất để được “mẹ tròn con vuông” nhé.