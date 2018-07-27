Biết các tư thế giúp tử cung mở nhanh, việc sinh thường chỉ là chuyện nhỏ

Mẹ bầu 27/07/2018 13:53

Cổ tử cung mở nhanh giúp mẹ chuyển dạ “tốc hành”, không phải chịu nhiều đau đớn từ những cơn gò dồn dập. Muốn được như vậy thì mẹ hãy nhớ áp dụng những tư thế giúp tử cung mở nhanh sau đây nhé!

Cổ tử cung trong cơ thể người mẹ được “thiết kế” với cấu trúc hoàn hảo để bảo vệ thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Đến ngày sinh, cổ tử cung cũng là bộ phận đặc biệt, giãn nở kịp thời, đến khi mở hoàn toàn rộng 10cm, bé yêu sẽ chui ra. Để cổ tử cung mở rộng hoàn toàn nhanh nhất, các mẹ phải áp dụng đúng các tư thế phù hợp để tạo ra trọng lực giúp em bé trong bụng dễ dàng tụt xuống, đồng thời giảm áp lực lên lưng, vùng chậu.

Dưới đây là những tư thế giúp tử cung mở nhanh, mẹ sẽ bớt phải chịu nhiều đau đớn do cơn chuyển dạ gây ra:

Tư thế ngồi xổm

Tư thế ngồi xổm giúp mẹ bầu mở cổ tử cung nhanh
Tư thế ngồi xổm giúp mẹ bầu mở cổ tử cung nhanh

Mẹ bầu hãy ngồi xổm lên quả bóng hơi giúp bé được đẩy vào vị trí chuẩn, để quá trình sinh thuận lợi hơn. Với tư thế này các mẹ bầu phải có sự hỗ trợ từ người thân thì mới có thể giữ được cân bằng lâu trên quả bóng. Nếu không có người thân giúp đỡ thì các chị em hãy chọn tư thế ngồi xổm, hai tay vịn vào ghế. Thực hiện tư thế này giúp cho xương chậu sẽ mở rộng và em bé dễ dàng chui ra ngoài hơn.

Tư thế leo cầu thang

Tư thế leo cầu thang sẽ giúp khung xương chậu mở rộng, bé có thể xoay xở và di chuyển vào vị trí sinh đẻ tốt hơn. Vì thế, hàng ngày mẹ có thể thực hiện tư thế này 1-2 lần bằng cách đi lên, đi xuống cầu nhà của nhà mình nhé. Tuy nhiên mẹ bầu cần phải cẩn thận, để tránh tình trạng bước chật, dễ bị ngã gây ra hậu quả khôn lường.

Tư thế nằm nghiêng

Nằm nghiêng người sang một bên sẽ giúp em bé có nhiều oxy hơn, các cơ thư giãn tốt hơn, giảm bớt cơn co thắt và tốt cho các mẹ bầu bị áp huyết cao. Tuy nhiên khi sinh ở tư thế này sẽ gây khó dễ trong việc xác định nhịp tim của thai nhi.

Tư thế quỳ

Tư thế quỳ giúp bầu thoải mái, giảm áp lực lên xương sống, dễ sinh
Tư thế quỳ giúp bầu thoải mái, giảm áp lực lên xương sống, dễ sinh

Với tư thế này mẹ bầu hãy đặt cả hai tay và đầu gối lên giường hoặc một tấm thảm trên sàn, không những làm xương chậu mở rộng, giảm áp lực lên cột sống, giảm đau lưng mà còn giúp đẩy em bé về tư thế sinh chuẩn và ra ngoài nhanh chóng hơn. Nhưng tư thế này có thể khiến chị em sẽ thấy hơi mỏi tay.

Tư thế ngồi ghế đẩu 

Khi thực hiện tư thế ngồi ghế đầu việc sinh con của nhiều chị em sẽ dễ chịu hơn, do cổ tử cung được mở rộng, em bé nhanh chóng chui ra ngoài. Tuy nhiên, chị em nào bị cao huyết áp thì không nên áp dụng tư thế này nhé.

Tư thế đứng thẳng

Mẹ bầu hãy đi bộ nhẹ nhàng vào thời gian cuối thai kỳ, như vậy em bé di chuyển xuống khu vực thấp hơn, làm giảm đau lưng, giảm các cơn co thắt. Đối với những chị em bị huyết áp thì nên hạn chế thực hiện tư thế này và luôn cần một thiết bị theo dõi nhịp tim của thai nhi trong quá trình sinh thường, để đảm bảo an toàn cho bé yêu khi chào đời.

Tư thế nằm tựa, khoanh chân

Tư thế nằm tựa, khoanh chân giúp mẹ bầu không còn căng thẳng
Tư thế nằm tựa, khoanh chân giúp mẹ bầu không còn căng thẳng

Tư thế nằm tựa, hai bàn chân chạm nhau giúp mẹ bầu sẽ không cảm thấy căng thẳng và các cơ được co giãn. Cơ thể mẹ sẽ cảm thấy thoải mái, tử cung dễ giãn mở, để em bé nhanh chóng chào đời.

Trên đây là những tư thế giúp tử cung mở nhanh để mẹ bầu sinh thường dễ dàng. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên áp dụng tùy tiện, vẫn nên thảo luận với bác sĩ để chọn cho mình một tư thế sinh tốt nhất để được “mẹ tròn con vuông” nhé.

Phụ nữ tự sướng sau khi phá thai có nguy hiểm gì không?

Phụ nữ tự sướng sau khi phá thai có nguy hiểm gì không?

Vì một số lý do mà chị em phụ nữ vẫn "tự sướng" hay còn gọi là "thủ dâm" sau khi phá thai, vậy cái lợi và hại của vấn đề này như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giúp tử cung mở nhanh bà bầu sinh thường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay