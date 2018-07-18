Khám phá những thú vị khi chồng bị ốm nghén thay vợ

Trong thời gian vợ mang thai, nếu được ốm nghén thay cô ấy là một điều kỳ diệu và tuyệt vời. Đó cũng là cách để các ông bố chia sẻ trách nhiệm và trải nghiệm cảm giác chuẩn bị làm cha mẹ.

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, người đàn ông dù ở gần hay xa khi vợ mang thai đều cảm thấy lo lắng. Họ lo lắng cho sự phát triển của em bé trong bụng vợ. Để thay đổi được tâm trạng này thì người chồng cần phải nói cho vợ biết sự thay đổi trong tâm trạng của mình. Đồng thời, cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, như vậy bạn sẽ có sức khỏe ổn định hơn.

Buồn nôn

Chồng ốm nghén thay vợ có nhiều biểu hiện như: lo lắng, nôn ọe, không còn ham muốn

Đây là biểu hiện thường thấy khi chồng ốm ngén thay vợ. Các ông chồng sẽ bị “hành hạ” bởi cơn ốm nghén, rất khó chịu khi ngửi thấy mùi thức ăn hoặc là ăn nhiều hoặc thậm chí thay đổi chế độ ăn uống một cách “chóng mặt” như thèm đồ chua, chát... Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này có thể là do sự quá căng thẳng. Và sự ốm nghén chính là để làm giảm bớt điều đó.

Không còn ham muốn

Khi mang thai, nhu cầu trong chuyện ấy của người phụ nữ có thể tăng hoặc giảm đi. Điều này cũng xảy ra tương tự với các ông bố tương lai khi họ ốm nghén thay vợ, bởi đều có cảm xúc vui mừng khi sắp được lên chức bố mẹ. Bên cạnh đó, họ cũng lo lắng cho đời sống tình dục bị ảnh hưởng theo.

Thay đổi cảm xúc đột ngột

Chồng ốm nghén thay vợ thường thay đổi cảm xúc đột ngột

Một số ông chồng ốm nghén thay vợ có sự thay đổi cảm xúc từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 10 của thai kỳ người vợ. Là do thời gian này hormone của cơ thể hoạt động mạnh nhất với các biểu hiện như vui vẻ nhanh, buồn đột ngột, có lúc trầm tĩnh, có lúc gắt gỏng và lo lắng. Khi người vợ ốm nghén cảm xúc thay đổi thế nào thì người đàn ông ốm nghén thay vợ cũng sẽ thay đổi như vậy.

Tại sao đàn ông ốm nghén thay vợ?

Đàn ông ốm nghén thay vợ có thể là do bị ảnh hưởng theo sở thích, thói quen của người vợ. Cuộc sống vợ chồng có sự âu yếm và đụng chạm thể xác. Theo các chuyên gia, khi cơ thể chồng và vợ tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra dòng điện sinh học. Vì thế người chồng sẽ bị lây cảm xúc của người vợ, dẫn đến hiện tượng ốm nghén thay vợ.

Hơn nữa, nhiều ông chồng vì quá yêu thương vợ, khi chứng kiến vợ mang thai nặng nề và cực khổ nên dành hết công việc nhà về tay mình. Do phải làm việc nhiều hơn bình thường cộng với tâm lý lo lắng cho vợ và con nên khiến cơ thể các ông bố tương lai mệt mỏi, uể oải, dẫn đến chán ăn, dị ứng với mùi thứ ăn hoặc hay buồn ngủ... Đây là những điều hết sức bình thường. Vì quá sót vợ nên các ông chồng mới sinh ra tâm lý này và việc ốm nghén sẽ gây cho các ông chồng nhiều điều bất tiện.

Đàn ông ốm nghén thay vợ là do yêu thương và sót vợ quá

Khi các quý ông được trải nghiệm cảm giác chán ăn, buồn ngủ, mệt mỏi do ốm nghén thay vợ, thì có thể cảm thông và hiểu được những vất vả mà vợ phải trải qua khi mang thai. Từ đó các ông chồng hãy yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn.