Bi hài chồng ghen với con mới sinh vì bị coi như người thừa

Tâm sự gia đình 11/07/2018 14:34

Ai đời, chồng ghen với con, vì thế mà không chịu phụ vợ việc nhà và chăm sóc con. Anh còn giận dỗi ra ngủ riêng với lý do để 2 mẹ con yên tĩnh có khoảng không gian riêng nữa chứ.  

Cả bên nội và ngoại ai cũng biết chị là người chu đáo, chăm chồng cẩn thận. Vì thế anh rất hãnh diện về vợ. Anh là con một, hai bên gia đình đều giục nên có con sớm thì tốt. Anh cũng muốn thế nên khi chị báo có thai anh vui mừng khôn siết, chăm vợ từng li từng tý, không muốn vợ làm việc gì cả, chỉ cần ngồi yên nghỉ ngơi là được.

Trước khi con ra đời anh rất quan tâm đến vợ
Trước khi con ra đời anh rất quan tâm đến vợ

Khi bụng chị bắt đầu to lên anh còn háo hức vuốt ve, nói chuyện cùng con rồi tâm sự với chị là khi con chào đời thì chiều chiều vợ chồng mình đẩy con ra công viên chơi, tối thì anh chơi với con, em đọc sách, nghe nhạc. Thậm chí anh còn nhận luôn phần chăm con ban đêm để cho vợ được ngủ.

Tuy nhiên mọi chuyện khác hẳn với những gì chị hình dung. Khi con chào đời được vài tháng, anh gần như còn chẳng quan tâm đến con chứ nói gì có thời gian cùng nhau đẩy nôi cho con đi dạo, mà chị cũng chả có thời gian nghỉ ngơi và nghe nhạc.

Anh thì phải nhận thêm việc để tăng thu nhập mua bỉm, mua sữa. Còn chị, đêm ít ngủ, ban ngày cũng chẳng mấy lúc ngơi tay. Chị nghĩ anh về đến nhà sẽ giúp mình một tay nhưng không, anh không bế ẵm, cưng nựng cu con như hồi nó mới sinh nữa, chỉ nhìn qua, hỏi han xem có gì lạ không.

Đêm anh ngủ riêng để yên tĩnh. Chị ngủ cùng con nhỏ một phòng khác. Mỗi lần con khóc, chị lục đục một mình dậy cho con bú. Thời gian sau chị ít sữa hơn hẳn thì cho con bú bình. Nên phải lay anh dậy chăm con để mình đi pha sữa. Nhưng anh cằn nhằn, tỏ ra khó chịu.

Anh ghen với con nên để mặc vợ chăm sóc con mà không phụ giúp gì
Anh ghen với con nên để mặc vợ chăm sóc con mà không phụ giúp gì

Tuy nhiên, anh vẫn phải sang chăm con vì thằng bé khóc nhiều quá. Vừa bế con anh vừa tức tối vừa nói: “Từ ngày có con, mẹ chỉ biết đến con, một là con hai cũng là con. Dường chỉ cần con là xong, chẳng cần gì nữa hết. Mọi ngày về đến nhà là mẹ chạy ra đón bố. Mệt đến mấy, nhìn thấy mẹ cười, uống cốc nước mẹ đưa là bố vui vẻ, khỏe khoắn lại ngay. Còn giờ đây, nghe thấy bố mở khóa cửa, mẹ vẫn cứ lúi húi loanh quanh bên con, chỉ ới ra mấy câu cho có… Cơm nước cũng ít khi nấu những món bố thích như xưa, rất đại khái.

Vừa pha sữa cho con, chị vừa nghe anh nói, vừa tức vừa buồn cười nhưng phải cố nhịn. Anh còn lẩm bẩm “tâm sự” thêm với con: “Chưa hết đâu nha con, mẹ chỉ chăm lo mua thịt mua rau nấu cho con. Hôm nọ đấy, bố bảo mẹ nấu ít thịt bò với mì tôm cho bố ăn sáng, thế mà mẹ bảo hết rồi. Nhưng thực ra vẫn còn một miếng ở trong tủ lạnh. Hỏi ra thì mẹ con nói bảo để dành cho con. Sao không mua nhiều lên để chăm cả bố nữa. Mày sướng nhá con, vì mày mà bố như bị ra rìa”

Nghe mấy câu này chị đã hiểu ra vấn đề, hóa ra anh ghen với con nên mới thế. Hơn nữa, chị còn vỡ lẽ ra nhiều điều hơn, không chỉ nằm ở vấn đề chồng ghen với con, mà chị còn nhận thấy mình quá lơ là với chồng, khiến anh cảm thấy hụt hẫng, nghĩ mình “bị tụt thứ hạng” và cho ra rìa.

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