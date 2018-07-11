Những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con mà mẹ nào nghĩ đến cũng thấy “lạnh người”

Trước khi sinh, cho dù bạn có chuẩn bị kĩ càng thế nào đi nữa thì cũng không thể lường hết được các sự cố xảy ra trong quá trình sinh. Vì thế, gần đến ngày sinh các mẹ thường hoang mang, lo sợ là điều dễ hiểu.

Phần lớn các mẹ bầu sợ không đến viện kịp thời, con sẽ sinh ra sớm trên đường đi. Như vậy sẽ không có người đỡ đẻ, nguy cơ con bị nhiễm trùng và người mẹ bị băng huyết là rất cao. Tuy nhiên, các mẹ không nên quá lo lắng về điều này. Vì thời gian trung bình của cơn đau co thắt tử cung kéo dài khoảng 8 tiếng, có nghĩa rằng khả năng sinh con trên đường đi đến bệnh viện là rất thấp.

Hơn nữa ngay trước khi em bé bắt đầu cuộc “hành trình” ra khỏi bụng mẹ, sẽ có rất nhiều dấu hiệu giúp nhận biết như đau quặn dữ dội, đau lưng, các cơn đau co thắt diễn ra đều đặn, hoặc vỡ ối… khi thấy các dấu hiệu này thì bạn cần đến viện ngay.

Sợ đối mặt với các cơn đau đẻ

Mẹ bầu cũng sợ đối mặt với cơn đau đẻ

Không có nỗi đau nào bằng đau đẻ, đau tưởng chừng như muốn chết đi, cơ thể không thể chịu đựng nổi. Nhưng các mẹ hãy bình tĩnh và hãy nhớ là cơ thể của mình được tạo ra để trải qua điều đó nên mẹ sẽ làm được thôi. Khi bạn bắt đầu ca sinh nở, hormone endorphin sẽ đạt mức cao và cơ thể sẽ đối phó được với cơn đau, các cơn đau cũng sẽ nhanh chóng qua đi khi em bé chui ra. Để giảm thiểu các mức độ đau trong quá trình sinh nở thì trước đó các mẹ nên tập thiền định, yoga, đi bộ nhiều hơn.

Hầu hết các mẹ bầu đều sợ sinh mổ

Dù muốn hay không thì các mẹ vẫn cần chuẩn bị tinh thần để sinh mổ nếu như cổ tử cung không mở và khó có thể sinh tự nhiên. Sinh mổ có thời gian hồi phục lâu, đau đớn, tốn kém nhưng đây là cách tốt nhất để giúp bé yêu chào đời an toàn, đảm bảo “mẹ tròn con vuông” trong những trường hợp sinh khó.

Tuy nhiên, chỉ khi thai nhi có dấu hiệu bất thường hoặc gặp một số vấn đề trở ngại thì bác sĩ mới chỉ định sinh mổ. Vì thế, các mẹ bầu không nên sợ hãi quá về điều này.

Sợ chết

Sợ chết là một trong những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con mà mẹ nào nghĩ đến cũng lạnh người. Bởi không thể nói trước điều gì trong quá trình sinh, sẽ có nhiều vấn đề vượt quá giới hạn kiểm soát của bác sĩ. Lúc này bác sĩ và gia đình cần phải cân nhắc nên cứu mẹ hay con, vì chỉ có thể đảm tính mạng cho 1 trong 2 người. Tuy nhiên, các trường hợp mẹ bị tử vong trong lúc sinh con hiện nay rất hiếm xảy ra vì thế bạn không cần phải quá lo lắng.

Ngoài ra, các mẹ còn nhiều nỗi sợ khác như là phải bị rạch tầng sinh môn, sợ biến chứng khi sinh, sợ ca sinh khó…

Cách làm giảm nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con cho mẹ bầu

Mẹ bầu cần phải đối mặt và lạc quan thì sẽ vượt qua sự sợ hãi khi chuẩn bị sinh con

Cách làm giảm nỗi sợ khi chuẩn bị sinh hiệu quả nhất đó là các chị em phải tự mình đối mặt với chúng. Bạn hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan và thoải mái, bởi vì dù có sợ hãi lo lắng thì bạn cũng phải trải qua nó. Chỉ cần bạn suy nghĩ lạc quan thì mọi chuyện sẽ ổn. Bên cạnh đó, bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình với người thân, bạn bè để giải tỏa lo âu đồng thời tâm sự với bác sĩ để nhận được những lời khuyên mang tính chuyên môn, giúp bạn yên tâm hơn, giảm bớt nỗi lo lắng khi phải “vượt cạn”.