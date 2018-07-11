Những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con mà mẹ nào nghĩ đến cũng thấy “lạnh người”

Mẹ bầu 11/07/2018 14:44

Dù sinh lần đầu hay lần hai thì mẹ bầu nào cũng vẫn thấy sợ hãi khi chuẩn bị sinh con. Bởi mỗi lần sinh là sự ám ảnh, có thể sẽ đối mặt với nhiều bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ hoặc thai nhi.

Trước khi sinh, cho dù bạn có chuẩn bị kĩ càng thế nào đi nữa thì cũng không thể lường hết được các sự cố xảy ra trong quá trình sinh. Vì thế, gần đến ngày sinh các mẹ thường hoang mang, lo sợ là điều dễ hiểu.

Những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con cứ nghĩ đến là “lạnh người”

Dưới đây là các nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con các mẹ thường sợ hãi:

Sợ không đến bệnh viện kịp thời

Mẹ bầu sợ không đến viện kịp thời để sinh con
Mẹ bầu sợ không đến viện kịp thời để sinh con

Phần lớn các mẹ bầu sợ không đến viện kịp thời, con sẽ sinh ra sớm trên đường đi. Như vậy sẽ không có người đỡ đẻ, nguy cơ con bị nhiễm trùng và người mẹ bị băng huyết là rất cao. Tuy nhiên, các mẹ không nên quá lo lắng về điều này. Vì thời gian trung bình của cơn đau co thắt tử cung kéo dài khoảng 8 tiếng, có nghĩa rằng khả năng sinh con trên đường đi đến bệnh viện là rất thấp.

Hơn nữa ngay trước khi em bé bắt đầu cuộc “hành trình” ra khỏi bụng mẹ, sẽ có rất nhiều dấu hiệu giúp nhận biết như đau quặn dữ dội, đau lưng, các cơn đau co thắt diễn ra đều đặn, hoặc vỡ ối… khi thấy các dấu hiệu này thì bạn cần đến viện ngay.

Sợ đối mặt với các cơn đau đẻ

Mẹ bầu cũng sợ đối mặt với cơn đau đẻ
Mẹ bầu cũng sợ đối mặt với cơn đau đẻ

Không có nỗi đau nào bằng đau đẻ, đau tưởng chừng như muốn chết đi, cơ thể không thể chịu đựng nổi. Nhưng các mẹ hãy bình tĩnh và hãy nhớ là cơ thể của mình được tạo ra để trải qua điều đó nên mẹ sẽ làm được thôi. Khi bạn bắt đầu ca sinh nở, hormone endorphin sẽ đạt mức cao và cơ thể sẽ đối phó được với cơn đau, các cơn đau cũng sẽ nhanh chóng qua đi khi em bé chui ra. Để giảm thiểu các mức độ đau trong quá trình sinh nở thì trước đó các mẹ nên tập thiền định, yoga, đi bộ nhiều hơn.

Hầu hết các mẹ bầu đều sợ sinh mổ

Dù muốn hay không thì các mẹ vẫn cần chuẩn bị tinh thần để sinh mổ nếu như cổ tử cung không mở và khó có thể sinh tự nhiên. Sinh mổ có thời gian hồi phục lâu, đau đớn, tốn kém nhưng đây là cách tốt nhất để giúp bé yêu chào đời an toàn, đảm bảo “mẹ tròn con vuông” trong những trường hợp sinh khó.

Tuy nhiên, chỉ khi thai nhi có dấu hiệu bất thường hoặc gặp một số vấn đề trở ngại thì bác sĩ mới chỉ định sinh mổ. Vì thế, các mẹ bầu không nên sợ hãi quá về điều này.

Sợ chết

Sợ chết là một trong những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con mà mẹ nào nghĩ đến cũng lạnh người. Bởi không thể nói trước điều gì trong quá trình sinh, sẽ có nhiều vấn đề vượt quá giới hạn kiểm soát của bác sĩ. Lúc này bác sĩ và gia đình cần phải cân nhắc nên cứu mẹ hay con, vì chỉ có thể đảm tính mạng cho 1 trong 2 người. Tuy nhiên, các trường hợp mẹ bị tử vong trong lúc sinh con hiện nay rất hiếm xảy ra vì thế bạn không cần phải quá lo lắng.

Ngoài ra, các mẹ còn nhiều nỗi sợ khác như là phải bị rạch tầng sinh môn, sợ biến chứng khi sinh, sợ ca sinh khó…

Cách làm giảm nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con cho mẹ bầu

Mẹ bầu cần phải đối mặt và lạc quan thì sẽ vượt qua sự sợ hãi khi chuẩn bị sinh con
Mẹ bầu cần phải đối mặt và lạc quan thì sẽ vượt qua sự sợ hãi khi chuẩn bị sinh con

Cách làm giảm nỗi sợ khi chuẩn bị sinh hiệu quả nhất đó là các chị em phải tự mình đối mặt với chúng. Bạn hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan và thoải mái, bởi vì dù có sợ hãi lo lắng thì bạn cũng phải trải qua nó. Chỉ cần bạn suy nghĩ lạc quan thì mọi chuyện sẽ ổn. Bên cạnh đó, bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình với người thân, bạn bè để giải tỏa lo âu đồng thời tâm sự với bác sĩ để nhận được những lời khuyên mang tính chuyên môn, giúp bạn yên tâm hơn, giảm bớt nỗi lo lắng khi phải “vượt cạn”.

Chỉ số nước ối có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi?

Chỉ số nước ối có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi?

Chỉ số nước ối là một thông số quan trọng các mẹ cần quan tâm. Bởi nước ối là môi trường sống của thai nhi, lượng nước ối được duy trì vừa đủ giúp thai phát triển tốt. Còn khi nó tăng lên hoặc giảm xuống không phù hợp với tuổi thai sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của bé yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu sắp sinh con đầu lòng cách nhận biết chuẩn bị sinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 49 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay