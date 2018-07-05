Viêm âm đạo khi mang thai 3 tháng đầu có nguy hiểm không?

Viêm âm đạo khi mang thai 3 tháng đầu gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ bầu. Tình trạng này khiến chị em vô cùng khó chịu và rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng.

Viêm âm đạo là tình trạng bộ phận âm đạo của chị em bị vi khuẩn, nấm, vi rút, vi trùng… xâm nhập và gây lên những tổn thương khiến bộ phận này bị sưng đỏ, lở loét, có mủ. Khi mang thai 3 tháng đầu, nội tiết tố nữ thay đổi đáng kể để chuẩn bị ổ cho thai nhi, giúp thai nhi phát triển trong tử cung. Chính sự thay đổi về nội tiết này sẽ khiến môi trường trong âm đạo bị thay đổi, mất đi độ cân bằng. Các lợi khuẩn tại đây có thể chết đi và giảm dần và tạo điều kiện cho các vi khuẩn, nấm, vi trùng… từ bên ngoài dễ dàng xâm nhập và gây bệnh. Viêm âm đạo khi mang thai 3 tháng đầu nguy hiểm như thế nào? Viêm âm đạo khiến mẹ bầu khó chịu, có thể sảy thai Viêm âm đạo chính là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngứa vùng kín khi mới mang thai. Khi viêm âm đạo trong 3 tháng đầu sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Bởi ba tháng đầu, thai nhi chưa phát triển toàn diện, chưa bám chắc vào tử cung nên khi bị viêm âm đạo, các vi khuẩn tấn công có thể gây tình trạng chửa ngoài tử cung.

Hơn thế nữa, nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của nhi, có thể gây ra dị tật từ trong bụng mẹ. Tình trạng khó chịu, ngứa rát là khó tránh khỏi khi bị viêm âm đạo, vì thế tâm trạng của người mẹ khá hoang mang gây áp lực lên tâm lý, điều này khiến thai kỳ không được khỏe mạnh, rất dễ bị sảy thai hoặc con có thể bị sinh non. Cách điều trị viêm âm đạo khi mang thai 3 tháng đầu 3 tháng đầu khi mang thai là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bởi thời kỳ này bào thai phát triển và hình thành các cơ quan trong cơ thể. Vì thế, bất kỳ vấn đề nào bất thường về sức khỏe của người mẹ cũng có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng xấu. Do đó, khi các mẹ thấy các dấu hiệu như khí hư xuất hiện ở âm đạo có màu trắng đục và có mùi hôi, đau, ngứa rát, tấy đỏ và sưng ở môi âm đạo, tiểu buốt và tiểu rắt và đau khi quan hệ tình dục… thì hãy đi khám ngay để bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, điều trị càng sớm càng tốt.

Khi bị viêm âm đạo mẹ bầu nên đi khám bác sĩ để được điều trị sớm Tùy theo tình trạng của từng mẹ bầu, bác sĩ có thể đặt thuốc âm đạo khi mang thai để nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn tấn công vùng kín, đồng thời làm giảm cảm giác ngứa cho các chị em. Tuy nhiên. Việc dùng thuốc đặt để trị bệnh với phụ nữ mang thai cần phải hết sức thận trọng. Nên thai phụ tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa vì có thể gây dị tật và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Đồng thời, cần vệ sinh âm đạo sạch sẽ, đúng cách theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi vệ sinh xong, bạn nên lau từ đằng trước ra đằng sau, tránh đem vi khuẩn từ hậu môn lên vùng âm đạo và đi tiểu thường xuyên để loại bỏ được các vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó hãy mặc đồ lót thoáng mát, sạch sẽ, có tính hút ẩm cao, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ hàng ngày, tránh quan hệ tình dục vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu và em bé. Ngoài ra, ăn nhiều các loại tinh bột và ngũ cốc, các thực phẩm tốt cho sự phát triển của các lợi khuẩn như sữa chua. Mẹ bầu không nên mua thuốc về dùng khi chưa có chỉ định từ bác sĩ Với những thông tin trên đây hy vọng đã giúp các chị em hiểu hơn về tình trạng viêm âm đạo khi mang thai tháng 3 đầu, để các phòng tránh và chữa trị hiệu quả, đảm bảo có một thai kỳ khỏe mạnh an toàn cho cả mẹ và bé.

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