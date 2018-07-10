Cách quan hệ để sinh con trai theo ý muốn chuẩn đến 90%

Theo quan niệm của số đông, hầu hết các gia đình đều mong muốn sinh được bé trai, vì muốn có “đủ nếp đủ tẻ”. Để làm được điều này, vợ chồng bạn hãy áp dụng ngay cách quan hệ vợ chồng để sinh con trai như sau nhé!

2-3 ngày trước khi rụng trứng, cổ tử cung không tiết ra chất nhầy có tính kiềm, vì thế độ axit trong âm đạo cao. Lúc này tinh trùng X sống lâu hơn tinh trùng Y nên tinh trùng X đến được ống dẫn trứng sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, tinh trùng X hoạt động chậm hơn tinh trùng Y, thời gian đi đến miệng cổ tử cung khá lâu, nhưng tuổi thọ của nó dài khoảng 2-3 ngày. Còn tinh trùng Y tuy di chuyển nhanh hơn nhưng tuổi thọ của nó ngắn, chỉ khoảng 1 ngày. Vì thế, nếu muốn sinh con trai thì phải giao hợp vào ngày rụng trứng, lúc này PH trong âm đạo cao nhất, cổ tử cung sẽ tiết ra chất nhầy có tính kiềm mạnh. Trứng sau khi rụng ra có tuổi thọ khoảng 1 – 3 ngày dễ dàng kết hợp với tinh trùng Y để tạo ra bé trai.

Có 2 loại tinh trùng là X và Y. Nhưng trứng thì chỉ có một loại X. Khi XX kết hợp với nhau sẽ sinh ra bé gái còn XY kết hợp với nhau sẽ sinh ra bé trai. Tinh trùng X chịu axit hơn tinh trùng Y. Tinh trùng Y có thể hoạt động mạnh ở môi trường kiềm còn X hoạt động mạnh ở môi trường axit.

Có tư thế yêu phù hợp

Một trong những cách quan hệ để sinh con trai theo ý muốn là đôi bạn phải có tư thế yêu phù hợp. Tư thế truyền thống “nam trên, nữ dưới” vẫn là tư thế khiến cho các cặp vợ chồng dễ thụ thai nhất. Bởi cho phép người nam thâm nhập sâu vào cơ thể phụ nữ, giúp cho tinh trùng đi sâu vào gần cổ tử cung của vợ, tạo ra vị trí tối ưu để tăng cao khả năng sinh bé trai.

Tư thế yêu truyền thống dễ thụ thai tăng khả năng cho tinh trùng Y gặp trứng

Hơn nữa khi quan hệ, người chồng cần làm cho vợ thỏa mãn nhất, đạt được “cực khoái”, lúc này âm đạo sẽ tiết ra chất kiềm, giúp cho tinh trùng Y gia tăng cơ hội sống sót, đồng nghĩa với việc khả năng sinh con trai của vợ chồng bạn cũng tăng lên.

Tâm trạng khi yêu tốt

Tâm trạng khi yêu cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh con trai của các cặp vợ chồng. Nếu tâm trạng không thoải mái, áp lực, điều này hoàn toàn không tốt vì quan hệ như thế rất khó đạt được trạng thái cực đỉnh. Chỉ khi nào người phụ nữ “lên đỉnh” thì tinh trùng mới dễ vào tử cung để gặp trứng, người đàn ông cũng thấy thỏa mãn thì cũng xuất tinh nhiều hơn. Nói tóm lại, khi cả hai vợ chồng cùng thăng hoa thì khả năng thụ thai con trai sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

Tần suất yêu hợp lý

Khi yêu có tâm trạng tốt và tần suất hợp lý cũng giúp làm tăng khả năng thụ thai con trai

Các cặp vợ chồng khỏe mạnh, quan hệ tình dục đều đặn thì cơ hội thụ thai cũng theo đó mà tăng cao. Theo các bác sĩ sản khoa, tần suất tối ưu cho các cặp đôi là khoảng 3 lần/ tuần. Và nếu hai vợ chồng quan hệ đúng vào ngày rụng trứng thì khả năng sinh con trai là rất cao. Tuy nhiên, trên thực tế không phải phụ nữ nào cũng đoán chính xác ngày rụng trứng của mình nên việc quan hệ khoảng 3 lần/tuần sẽ giúp cho người vợ dễ có thai hơn.

Trên đây là cách quan hệ để sinh con trai, tuy không phải là phương pháp đạt hiệu quả tuyệt đối theo ý muốn, nhưng phần nào cũng có thể giúp bạn giải tòa được áp lực phải sinh con nối dõi.