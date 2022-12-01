Bật mí các tư thế quan hệ giúp giảm cân hiệu quả cho nàng mập

Theo các nhà khoa học tại Mỹ chứng mình việc quan hệ đều đặn làm tăng chất lượng cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân, giảm tỉ lệ ly hôn so với những cặp vợ chống ít sinh hoạt vợ chồng. Cùng điểm qua lợi ích thường gặp khi quan hệ đều đặn:

Quan hệ tình dục không chỉ làm hâm nóng tình yêu mà còn giúp giảm cân hiệu quả, bởi khi “yêu” một lượng calo đáng kể đã được giải phóng ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chúng còn đem đến những tác dụng tích cực như giải tỏa căng thẳng, tránh stress và tăng cường sợi dây cảm xúc giữa hai người. Nhưng nào chỉ có vậy, đây là còn "bài tập thể dục" giúp giảm cân tự nhiên hiệu quả nữa đấy! Cụ thể thế nào, Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhưng nổi bật nhất, phải kể đến công dụng giúp giảm cân hiệu quả. Cụ thể, theo nghiên cứu gần đây, nhà khoa học Laurel House tại Anh giải thích: “Sử dụng sex như những bài tập sẽ cho bạn hai tác dụng là đốt cháy mỡ dư thừa và làm cơ săn chắc. Cường độ hoạt độ cao đồng thời làm gia tăng nhịp tim giúp giảm thiểu lượng mỡ trong cơ thể, bao gồm cả vùng eo”. Đó chính là lý do vì sao hầu hết mọi chuyên gia đều khuyên mọi người nên giảm cân bằng giải pháp tự nhiên này.

Các tư thế quan hệ giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Tư thế “Kiểu ôm ấp”

Là một tư thế thân mật nhất khi giao hợp giữa hai vợ chồng, khi bạn ôm ấp nửa kia của mình với tư thế có vẻ ‘chật chội’. Khi áp dụng tư thế này với bạn đời, sử dụng lực từ vòng bụng và vùng mông làm cho cơ ở các vùng này hoạt động đều đặn. Từ đó việc đốt cháy mỡ ở 2 vùng này một cách dễ dàng, thêm vào đó sự dẻo dai các cơ ở vùng này được nâng cao.

Tư thế quan hệ kiểu ôm ấp đòi hỏi việc dụng lực từ vòng bụng và vùng mông!

Tư thế “ngồi”

Với tư thế này đòi hỏi hai bạn có sự di chuyển của cơ vòng 2 và 3. Nên đây được coi là bài tập tuyệt vời cho khu vực vùng hông. Kiểu “ngồi” sẽ giúp các chị em phái đẹp linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh tư thế, mang lại những trải nghiệm và nhiều lợi ích tuyệt vời, không những tạo sự hứng thú trong “chuyện ấy” mà còn đốt cháy calo cực kỳ hiệu quả.

Tư thế plank

Tư thế nằm nghiêng giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng!

Nếu muốn giảm mỡ bụng nhanh chóng, để vòng hai săn chắc và quyến rũ hơn thì khi làm chuyện ấy bạn hãy thực hiện tư thế nghiêng plank nhé! Ở tư thế nằm nghiêng này, phần bụng dưới tiếp xúc với chàng, sẽ tạo ma sát nhờ chuyển động cơ bụng để mọi thứ vào đúng vị trí. Đồng thời, tăng cường hoạt động của cơ bụng, đốt cháy phần mỡ thừa.

Tư thế doggy

Đây là một trong các tư thế quan hệ giúp giảm cân hiệu quả cho các nàng mập. Đồng thời, tư thế này cũng được nhiều cặp đôi yêu thích bởi chúng kích thích ham muốn của cả hai phái trong cuộc “yêu”, dễ đạt được khoái cảm.

Hơn nưa, kiểu “yêu” này kích thích vào điểm G của phái nữ, tạo sự phấn khích của các nàng để chàng có nguồn cảm hứng trong quá trình “giao ban”. Lúc này, hệ cơ ở vùng trung tâm gồm cơ lưng, bụng và xương chậu sẽ hoạt động mạnh mẽ, kết hợp nhịp nhàng với các cơ ở mông, bắp đùi, giúp đốt cháy calo, để cả hai cùng giảm cân hiệu quả.

Kiểu “cao bồi” (Kiểu cưỡi ngựa)

Tư thế cao bồi giúp các chị em chủ động hơn trong "cuộc yêu"!

Với kiểu tư thế quan hệ này, bạn sẽ hoàn toàn chủ động điều chỉnh tư thế yêu. Các nàng sẽ hóa thân thành cô nàng cao bồi ở vị trí bên trên. Vì thế, các nàng sẽ dễ dàng di chuyển vòng 3 liên tục đồng thời tác động rất nhiều đến phần bụng mỡ cũng như toàn bộ nhóm cơ chậu. Tư thế này mang lại tần suất hoạt động lớn nhất cho nhóm cơ ở phần bụng và hông, giúp săn chắc và thon gọn hơn.

Tư thế quan hệ đứng

Phải công nhận, một trong các tư thế quan hệ giúp giảm cân hiệu quả mà còn thể hiện được sự phong độ, khỏe mạnh của chàng chính là tư thế quan hệ đứng. Bởi tư thế này đối tác của các nàng sẽ phải đứng đối diện với bạn. Trước khi thâm nhập “cô bé”, chàng phải bế bạn lên bắt đầu một màn hôn nóng bỏng để thể kích thích tiết ra chất bôi trơn giúp “chuyện ấy” trở nên dễ dàng hơn và chàng bớt căng thẳng. Lúc này, bạn hãy đứng nhón chân một chút để việc “tiếp xúc” được thuận lợi hơn. Lượng calo bị đốt cháy trong tư thế quan hệ đứng là 51 calo/phút.

Tư thế quan hệ đứng vừa nồng nhiệt nhưng cũng "tốn sức"!

Các chuyên gia tình dục học đã chứng minh được rằng hoạt động phòng the khiến các bên liên quan hao tốn khá nhiều sức lực và ở mỗi tư thế thì sự tiêu pha năng lượng cũng nhiều ít khác nhau (từ 130 đến 200 calo). Vì thế, sinh hoạt tình dục hợp lý không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cân hiệu quả cho đôi bạn đấy nhé! Vừa khỏe đẹp lại còn thêm gắn kết và mặn nồng hơn, các cặp đôi còn ngại gì mà không thử ngay các tư thế quan hệ giúp giảm cân thôi nào?! Chúc các chị em có một đời sống hôn nhân "rực rỡ" và một vẻ ngoài xinh tươi, rực rỡ không kém nhé!