Tâm sự quan hệ trước hôn nhân – “Ăn trái cấm” nhưng phải tỉnh táo để nhận ra hậu quả

Bất kì ai cũng có những tâm sự trước hôn nhân, nhất là đối với con gái. Còn với tôi, quan hệ trước hôn nhân không phải là tội lỗi nên không đáng bị phán xét để bình phẩm về nhân cách của một con người.

Cũng giống như bao người con gái khác, tôi cũng có những rung động đầu đời, khi yêu là yêu hết mình không toan tính. Và rồi thời điểm đó cũng đến, tôi đã trao tất cả cho người mình yêu. Tuy nhiên, không phải yêu đương mù quáng mà tôi hiểu được rằng tình dục là thứ để gắn kết tình cảm hai người thêm bền chặt. Anh ấy sẽ trở nên tử tế và yêu thương tôi nhiều hơn còn tôi cũng sẽ trở nên dịu ngọt hơn khi có tình dục. Tình dục của chúng tôi xuất phát từ một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, xác định rằng hai người đến bên nhau phải đủ bản lĩnh và trách nhiệm để vượt qua chuyện đó. Chọn người mình tin tưởng thì mới đồng ý quan hệ trước hôn nhân. Ảnh internet Bản lĩnh và trách nhiệm ở đây thể hiện ở việc tránh những hậu quả đáng tiếc khi quan hệ tình dục xảy chứ không là nạo phá thai bừa bãi, lây truyền các bệnh qua đường tình dục… Lỡ như có dính bầu thì cả hai cùng phải đối mặt, có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục sinh linh bé nhỏ thật tốt.

Vì thế, tôi sẽ chỉ quan hệ với người đàn ông khiến tôi thực sự tin tưởng và thoải mái. Điều này là tôi tự nguyện, đồng thời là để cảm nhận được tình yêu chân thành của anh ấy dành cho tôi. Sau đó sẽ quyết định có đi đến hôn nhân hay không, cả hai phải hòa hợp trong chuyện ấy thì mới có sự đồng điệu cả về thể xác lẫn tâm hồn. Như vậy, mới có thể gắn bó với nhau lâu dài. Quan hệ trước hôn nhân có ý nghĩa giúp đôi bạn tiến xa hơn đến hạnh phúc. Ảnh internet Tuy nhiên, một khi đã “ăn trái cấm” trước hôn nhân thì tôi cũng đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào những hậu quả đối với mỗi giới nếu sau khi “cho và nhận” mà chẳng thể tiến tới hôn nhân. Nên khi quan hệ trước hôn nhân, tôi luôn có biện pháp phòng tránh thai hiệu quả, đồng thời nói rõ quan điểm của mình để anh ấy hợp tác. Nếu anh ấy yêu bạn thực sự thì sẽ hoàn toàn chủ động làm điều ấy.

Nếu bạn nào sợ người yêu bỏ vì không cho quan hệ thì hãy mạnh mẽ chia tay với anh ta. Bởi anh ta đâu yêu gì bạn mà chỉ muốn có được thân xác của bạn để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Đúng là quan hệ trước hôn nhân sẽ có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nhưng chỉ cần biết cách bảo vệ bản thân mình thì việc tiêu cực sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi yêu được thì sẽ buông được. Đồng thời, ai cũng có quá khứ, nếu người đàn ông sau này của bạn không chấp nhận được việc bạn không còn trinh, thì hãy thẳng thắn “dẹp” người ấy qua 1 bên. Bởi ai cũng có quá khứ, chuyện “trinh tiết” không phải là thước đo phẩm giá của một con người. Nên cho dù thế nào đi chăng nữa, bạn phải tìm hiểu kỹ người đàn ông mình yêu, phải thật tin tưởng thì mới đồng ý cho quan hệ. Và khi quan hệ sẽ là bước tiến mới cho tình cảm của đôi bạn. Vì thế bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định dành "đêm đầu tiên" cho ai đó nhưng trên hết là phải thực sự thoải mái và tin tưởng họ. Chỉ có bạn mới quyết định được có quan hệ hay không và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Ảnh internet Tóm lại, không có đúng hay sai trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cũng không phải là “làm hay không làm?” mà là bạn “đã tỉnh táo để lựa chọn chưa?”. Bởi chỉ có chính bạn mới có quyền quyết định đồng ý quan hệ tình dục hay không, cũng như chỉ duy nhất có bạn mới chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc đời mình.

Thơ lấy nhầm chồng – Đời người con gái như bông hoa đẹp cắm bãi sình lầy Người ta nói đúng, phụ nữ “hơn nhau là ở tấm chồng”, sướng khổ do chồng mà ra. Lấy nhầm chồng chẳng khác gì đầy đọa bản thân, như bông hoa đẹp cắm bãi sình lầy. Từ cảm hứng buồn ấy mà một loạt bài thơ lấy chồng nhầm ra đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-quan-he-truoc-hon-nhan-an-trai-cam-nhung-phai-tinh-tao-de-nhan-ra-hau-qua-286409.html