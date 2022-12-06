Thơ lấy nhầm chồng – Đời người con gái như bông hoa đẹp cắm bãi sình lầy

Có người lấy nhầm chồng vô tâm, có người lại lấy nhầm chồng vũ phu và có người lấy nhầm gia trưởng, độc tài… Dù lấy nhầm chồng thuộc loại nào thì cuộc đời người phụ nữ cũng bị nhấn chìm bởi đau khổ. Dưới đây là những bài thơ lấy nhầm chồng, thay nỗi lòng của nhiều chị em phụ nữ, sẽ phần nào giúp bạn thấy rõ những hiện thực đau lòng này:

Phận đàn bà khi yêu một ai sẽ yêu hết mình, yêu không hối tiếc. Vì thế, trong lòng yêu mong rằng người ấy sẽ đáp lại tình cảm chân thành và luôn trân trọng mình. Tuy nhiên, cuộc đời đâu phải màu hồng, đâu phải cứ cho đi sẽ được nhận lại, cứ yêu thương người ta hết lòng sẽ được đền đáp xứng đáng. Những cuộc hôn nhân sai lầm, sai người chỉ mang lại những cay đắng, đau khổ cho người phụ nữ và bi kịch cuộc đời cũng bắt đầu từ đó.

Trải qua bao năm tháng thiết tha

Tưởng đâu từ đây sướng được nhờ người

Ai ngờ lấy chồng vật vã còn hơn ở nhà.

Nhưng nào có dám há miệng kêu ca

12 bến nước đàn bà chịu thôi

Ngày tháng không chút nào vui

Chỉ thấy cặm cụi chạy quanh trong nhà

Thương chồng hết mức vậy mà

Tự nhủ làm hết việc nhà

Thế mà ngờ đâu vẫn bị ăn đòn

Bị chồng đánh đập chỉ biết ôm con khóc òa.

(Nguồn Sưu tầm)

Anh khác hẳn chồng người ta

Đánh con, chửi vợ, bê tha rượu chè

Vợ nói anh chẳng thèm nghe

Suốt ngày say xỉn, lè nhè điếc tai

Cuộc sống chẳng biết ngày mai,

Quên con, mặc vợ vì chai rượu đầy

Tôi phận gái, hai vai gầy

Khổ nhục, vất vả giờ đây được gì!

(Thầy giáo Hải)

Thơ lấy nhầm chồng vô tâm

Lấy nhầm chồng vô tâm khiến người phụ nữ mệt mỏi về tâm hồn!

Phu thê trọn kiếp thật bẽ bàng

Tỉnh giấc mơ nồng số hồng hoang

Vì đâu phải sống như nô lệ

Mặc sức dày vò hỡi tình lang

Vẫn biết ân tình thật trái ngang

Đời hoa sớm nở đã vội tàn

Phù du cánh mỏng nên đành mặc

Luân thời đạo lý lắm đa đoan.

(Kim Anh)

Dù tan vỡ vẫn nhặt bòn ghép lại!

Mộng ước nhiều hạnh phúc có lên men?

Hay vẫn chỉ những ngọt mềm chót lưỡi

Trong kí ức mảnh hồn em rã rượi

Vết thương lòng anh đã tưới mầm non.

Đã lâu rồi em giữ mối tình son

Dù tan vỡ vẫn nhặt bòn ghép lại

Em muốn giữ vết cứa lòng tê tái

Để ngày xưa mãi mãi ở bên mình...

(Nguồn Sưu tầm)

Mình chung nhà nhưng cửa đóng, cài then

Căn phòng vắng, chẳng ấm êm như trước

Con đường tình giờ mạnh ai nấy bước

Cứ nhạt nhòa như mưa trước thềm hoang!

Phòng khách xưa vốn rộng rãi thênh thang

Nay ngột ngạt, tường loang màu u uất

Chiếc cầu thang cũng trở nên quá chật

Bước chân đi không thật, dẫu quen rồi!

Tại vì đâu nên cuộc sống nổi trôi

Hồn lạc lõng, bờ môi không thắm đỏ

Đường cỏ mọc chẳng khang trang đầu ngõ

Hoa nghẹn ngào khi nắng tỏ ban mai!

Căn nhà xưa bao kỉ niệm đan cài

Đừng níu ghì chỉ phí hoài tuổi trẻ

Tiếng yêu xưa nay ngập chìm dâu bể

Cạn duyên rồi, cứ thế bước qua nhau!

(Nguồn sưu tầm)

Nuôi đủ năm con với một chồng!

Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo xèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ, âu đành phận

Năm nắng mười mưa, dám quản công

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!

Có chồng hờ hững cũng như không!

(Thương Vợ - tác giả Trần Tế Xương)

Vợ chồng đến với nhau là một cái duyên. Nhưng nếu lấy nhầm chồng thì đó là “nghiệt duyên”, cuộc sống bắt đầu những ngày tháng đau khổ không lối thoát. Vì thế, khi lấy nhầm chồng sống với nhau không hạnh phúc thì hãy dũng cảm dẹp bỏ những sĩ diện hão huyền như cố làm đẹp lòng cha mẹ hai bên và đẹp mặt khi ra đường sang một bên. Khi chọn nhầm hãy chọn lại, đừng tự chôn vùi cuộc sống của mình chỉ vì một sai lầm trong cuộc đời.

Lấy nhầm chồng khiến người phụ nữ mệt mỏi và đau khổ. Ảnh internet

Bởi chẳng ai có được cái quyền đối xử tệ với bạn ngoài chính bản thân mình. Vì thế, khi lấy nhầm chồng thì hãy xem như mình đáng thương. Nhưng lấy nhầm chồng mà vẫn cứ bám lấy nó, không dám buông thì lúc này bạn trở thành một người đáng trách. Mà phần lớn phụ nữ lúc nào cũng thế, luôn đáng thương trong đáng trách. Vì thế, nếu có chị em không may mắn rơi vào "địa ngục hôn nhân" như này, thì hãy mạnh mẽ hãy chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại hiện tại để bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới. Bởi bạn hoàn toàn có quyền sống tốt hơn và sống hạnh phúc hơn với người thực sự yêu thương bạn thật lòng.

Chúc các chị em sớm tìm được bến đỗ thực sự thuộc về mình, dù muộn dù sớm thì cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và đầy quý giá của hai chữ "hôn nhân" nhé!