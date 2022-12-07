Status hay về người thứ 3 - Sau tất cả cũng chỉ là những sự sai lầm

Vì thế, những status về người thứ 3 luôn mang một tâm trạng não lòng, nghe thì đáng giận, nhưng suy nghĩ kĩ lại họ cũng thật đáng thương vì đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà phạm phải sai lầm.

Người thứ 3 trong tình yêu là một người đáng thương hơn là đáng trách, dù biết mình phải san sẻ tình cảm với người khác nhưng vẫn “đâm đầu” một cách mù quáng. Sau tất cả, người thứ 3 vẫn chỉ là một sự lựa chọn tạm thời trong khi họ xứng đáng là cả một bầu trời của người khác.

2. Đã là người thứ ba thì phải câm nín, thầm lặng đứng phía sau một người đàn ông và phải chấp nhận rằng mình không có danh phận. Nếu người đàn ông đó phải lựa chọn giữa gia đình và người thứ 3 thì chắc chắn rằng người bị bỏ rơi sẽ là người thứ 3.

1. Người thứ 3 rất đang trách, nhưng họ cũng cực kỳ đáng thương, vì phần lớn đang còn loay hoay trong một cuộc tình đã không còn đủ chỗ, chen chân vào dễ nhưng rút ra thì khó.

3. Người thứ ba là người đến sau, miễn cưỡng đến đâu cũng không thể có được tình yêu trọng vẹn. Vì thế giọt lệ luôn chực tràn, nụ cười gượng gạo và luôn phải đi một mình. Những ngày lễ tết cũng chỉ có thể nhìn ngắm người đàn ông mình yêu đang vui vẻ bên người khác mà thôi.

4. Cảm giác đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, bởi vì người thứ 3 chỉ là mảnh ghép phụ của cuộc sống, không có cũng chẳng sao. Người đàn ông mà họ yêu, quyết để giành giật được chưa chắc đã đủ quyết tâm để vứt bỏ đạo đức, lương tâm của mình để đến với họ.

5. Là người thứ 3… đến cả đau, cũng phải đau sau một người đến trước.

6. Tình tay ba hệt như chiếc cốc thủy tinh bị vỡ, những mảnh nhọn thủy tinh như cứa vào trái tim em, nhưng dù gì vẫn không thể thay đổi: em là người đến sau.

7. Yêu một người không sai. Sai ở chỗ là bạn yêu họ ngay thời điểm trái tim của họ đã có chủ.

Status người thứ 3 – Thử thách cho tình yêu đôi lứa

Người thứ 3 cũng chính là thử thách để đôi bạn nhận ra tình yêu thực sự!

1. Người thứ 3 đến như sự thử thách tình yêu của chúng mình. Nếu anh vượt qua được mới thực sự là tình yêu chân chính. Mới xứng đáng là người đàn ông của cuộc đời em.

2. Tình yêu không phụ thuộc vào khái niệm thời gian, bởi vì một người quen hàng chục năm vẫn có thể chia tay. Nhưng qua thời gian đó, anh có thể vượt qua được cám dỗ của người thứ 3 thì đó là tình yêu vĩnh cửu.

3. Tình yêu không phải là thứ để tranh giành, mặc dù tôi rất ghét người thứ 3, nhưng cũng phải cảm ơn họ để tôi nhận ra được bộ mặt thật của người đàn ông mà mình đã hết lòng yêu thương.

4. Người thứ 3 không có lỗi, lỗi là ở người trong cuộc không đủ sáng suốt trước những cám dỗ của tình yêu, quên đi những hẹn thề và đổi thay dễ dàng.

5. Không phải kẻ đến sau nào cũng là người thứ 3. Có những người đã đứng sẵn đó từ rất lâu nhưng lại vô tình trở thành người chéo chân phá hoại…Nhưng thử nghĩ xem đã bao giờ chúng ta là của nhau trọn vẹn.

6. Trước khi đổ lỗi cho người thứ 3 chen ngang vào tình yêu tại sao không tự trách mình đã tự tạo lỗ hổng để người khác có cơ hội.

7. Có người thứ 3, mới thấy vết nứt âm thầm trong tình yêu mà lâu nay em luôn tự dối lòng rằng nó luôn thật hoàn hảo.

Status người thứ 3 – Thể hiện đàn ông thật quá tham lam

Tuy không đánh đồng tất cả đàn ông trên thế giới này, nhưng bản chất của đàn ông thật sự là tham lam, họ chỉ muốn có thêm chứ không muốn bớt. Vì thế, người thứ 3 có chỗ chen chân vào một cuộc tình thì có nghĩa là người đàn ông đã thay đổi, muốn có thêm một người nữa để yêu thương họ.

1. Người thứ 3 thừa hiểu rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi, kể cả tình cảm con người. Vì thế họ đã đợi chờ sự thay đổi từ người đàn ông mà họ yêu. Nhưng họ lại không biết rằng một ngày nào đó, người thứ 3 cũng sẽ bị ruồng bỏ bởi sự thay đổi đó.

2. Người thứ 3 có thể chen vào tình cảm của đôi ta, chứng tỏ anh quá tham lam, không biết thế nào là đủ. Và thực sự anh cũng chẳng biết tình yêu là gì.

3. Hạnh phúc của tôi không phải là do cô ấy cướp mất đi mà do tôi đã yêu nhầm người, tin tưởng nhầm người. Chỉ trách tôi ngốc nghếch. Hạnh phúc đó là giả, là ảo tưởng mà đến giờ tôi mới nhận ra.

Đàn ông luôn tham lam muốn thêm chứ không muốn bớt!

Qua đây có thể thấy, status người thứ 3 khiến ta nhìn nhận được rất nhiều vấn đề. Vì thế, không phải người thứ 3 nào cũng đáng trách, bởi trong sâu thẳm trong lòng họ cũng đã bị tổn thương, mệt mỏi tranh giành vì một người không xứng đáng. Tuy nhiên, các cô gái à, đừng biến bản thân trở thành kẻ thứ ba, đừng yêu một người chỉ coi bạn là một sự lựa chọn trong khi bạn xứng đáng là cả bầu trời của người khác. Hy vọng mỗi độc giả sẽ tìm được khoảng trời riêng chỉ thuộc về mình nhé!