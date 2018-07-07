Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách độ tuổi hôn nhân lý tưởng

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi sẽ có góc nhìn khá tương đồng, giải cách sự việc ổn thỏa. Bởi họ dễ xây dựng mối hệ thân thiết, mức độ giao lưu cao. Đặc biệt là có sự tương đồng lớn về kiến thức và văn hóa được học, có bạn bè nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm sống thường đồng nhất, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống sẽ dễ dàng thông cảm và thấu hiểu hơn.

Theo điều tra của các nhà khoa học Châu Âu, độ tuổi là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự ổn định của hôn nhân gia đình. Theo đó, vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách ít xảy ra mâu thuẫn nhất, tỉ lệ ly hôn thấp hơn so với các cặp vợ chồng khác.

Trong đời sống vợ chồng thì tình dục là yếu tố giúp gắn kết hai người, tạo mối quan hệ khăng khít, gia đình êm ấm. Do đó, khi vợ chồng cách nhau 3 tuổi thì nhu cầu tình dục sẽ hòa hợp, dễ đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của nhau hơn là các cặp đôi cách nhau quá nhiều tuổi.

Bên cạnh đó, khi chồng cách vợ 3 tuổi là khoảng cách đủ để người đàn ông suy nghĩ chín chắn, biết che bở và yêu thương người phụ nữ của cuộc đời mình, biết cách duy trì độ hợp nhau về tâm lý và nhận thức.

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi dễ làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau

Nói tóm lại, vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách đẹp để đôi bạn dễ chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu nhau, cuộc hôn nhân sẽ bền vững và hạnh phúc.

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là tứ hành xung

Hôn nhân là chuyện đại sự nên rất nhiều bậc phụ huynh thường đi xem bói để xem con cái có hợp tuổi thì mới đồng ý kết hôn. Nếu vợ chồng cách nhau 3 tuổi thì được xem là “tứ hành xung”. Các cặp tứ hành xung là Dần Thân Tị Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tý Ngọ Mão Dậu. Những người mê tín cho rằng lấy nhau về sẽ gây tai họa, những điều không may sẽ ập tới, mọi tội lỗi đều đổ hết cho việc xung tuổi gây ra.

Tuy nhiên, lấy nhau là vì tình yêu, cần nhau và muốn gắn kết với nhau, chứ không phải hợp tuổi hay không hợp tuổi. Vì thế các bạn không nên đặt nặng vấn đề này. Vì trên thực tế vẫn có nhiều cặp đôi tứ hành sung vẫn sống với nhau hạnh phúc cả đời, con cháu ngoan ngoãn, làm ăn phát tài.

Đôi bạn cần tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi kết hôn

Do đó, khi kết hôn với ai đó, bạn cần phải nhìn vào thực tế xem người đó như thế nào: Anh ấy/cô ấy có tốt không, tài năng, sự nghiệp ra sao, cách đối nhân xử tế với mọi người... để để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, chứ đừng để chuyện tuổi tác ảnh hưởng. Bởi có rất nhiều đôi hợp tuổi nhưng gia đình vẫn lục đục, bởi quan điểm sống khác nhau, vợ chồng không nhường nhịn nhau dẫn đến ly hôn, hạnh phúc tan vỡ.

Vì thế, khi yêu nhau đôi bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nên “yêu nhanh cưới vội” mà hãy cho nhau thời gian để hiểu rõ đối phương. Kết hôn không phải là trò đùa, không phải thích thì lấy, chán thì ly hôn. Bởi khi kết hôn bạn không còn là một người độc thân mà phải là người đàn ông/người phụ nữ biết chăm chút cho gia đình để mang lại điều tốt đẹp nhất cho con cái. Đôi bạn hãy cố gắng để mang lại cho đứa con một gia đình trọn vẹn, có đủ tình thương của bố và mẹ.