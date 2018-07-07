Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách độ tuổi hôn nhân lý tưởng

Chuyện vợ chồng 07/07/2018 14:54

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách đẹp cho cuộc hôn nhân lý tưởng. Đây là độ tuổi chênh lệch phù hợp, vợ chồng sẽ dễ thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Theo điều tra của các nhà khoa học Châu Âu, độ tuổi là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự ổn định của hôn nhân gia đình. Theo đó, vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách ít xảy ra mâu thuẫn nhất, tỉ lệ ly hôn thấp hơn so với các cặp vợ chồng khác.

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi – Khoảng cách độ tuổi hôn nhân lý tưởng

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách hợp lý để có cuộc hôn nhân lý tưởng
Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách hợp lý để có cuộc hôn nhân lý tưởng

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi sẽ có góc nhìn khá tương đồng, giải cách sự việc ổn thỏa. Bởi họ dễ xây dựng mối hệ thân thiết, mức độ giao lưu cao. Đặc biệt là có sự tương đồng lớn về kiến thức và văn hóa được học, có bạn bè nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm sống thường đồng nhất, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống sẽ dễ dàng thông cảm và thấu hiểu hơn.

Bên cạnh đó, khi chồng cách vợ 3 tuổi là khoảng cách đủ để người đàn ông suy nghĩ chín chắn, biết che bở và yêu thương người phụ nữ của cuộc đời mình, biết cách duy trì độ hợp nhau về tâm lý và nhận thức.

Trong đời sống vợ chồng thì tình dục là yếu tố giúp gắn kết hai người, tạo mối quan hệ khăng khít, gia đình êm ấm. Do đó, khi vợ chồng cách nhau 3 tuổi thì nhu cầu tình dục sẽ hòa hợp, dễ đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của nhau hơn là các cặp đôi cách nhau quá nhiều tuổi.

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi dễ làm thỏa mãn như cầu tình dục của nhau
Vợ chồng cách nhau 3 tuổi dễ làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau

Nói tóm lại, vợ chồng cách nhau 3 tuổi là khoảng cách đẹp để đôi bạn dễ chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu nhau, cuộc hôn nhân sẽ bền vững và hạnh phúc.

Vợ chồng cách nhau 3 tuổi là tứ hành xung

Hôn nhân là chuyện đại sự nên rất nhiều bậc phụ huynh thường đi xem bói để xem con cái có hợp tuổi thì mới đồng ý kết hôn. Nếu vợ chồng cách nhau 3 tuổi thì được xem là “tứ hành xung”. Các cặp tứ hành xung là Dần Thân Tị Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tý Ngọ Mão Dậu. Những người mê tín cho rằng lấy nhau về sẽ gây tai họa, những điều không may sẽ ập tới, mọi tội lỗi đều đổ hết cho việc xung tuổi gây ra.

Tuy nhiên, lấy nhau là vì tình yêu, cần nhau và muốn gắn kết với nhau, chứ không phải hợp tuổi hay không hợp tuổi. Vì thế các bạn không nên đặt nặng vấn đề này. Vì trên thực tế vẫn có nhiều cặp đôi tứ hành sung vẫn sống với nhau hạnh phúc cả đời, con cháu ngoan ngoãn, làm ăn phát tài.

Đôi bạn cần tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi kết hôn
Đôi bạn cần tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi kết hôn

Do đó, khi kết hôn với ai đó, bạn cần phải nhìn vào thực tế xem người đó như thế nào: Anh ấy/cô ấy có tốt không, tài năng, sự nghiệp ra sao, cách đối nhân xử tế với mọi người... để để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, chứ đừng để chuyện tuổi tác ảnh hưởng. Bởi có rất nhiều đôi hợp tuổi nhưng gia đình vẫn lục đục, bởi quan điểm sống khác nhau, vợ chồng không nhường nhịn nhau dẫn đến ly hôn, hạnh phúc tan vỡ.

Vì thế, khi yêu nhau đôi bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nên “yêu nhanh cưới vội” mà hãy cho nhau thời gian để hiểu rõ đối phương. Kết hôn không phải là trò đùa, không phải thích thì lấy, chán thì ly hôn. Bởi khi kết hôn bạn không còn là một người độc thân mà phải là người đàn ông/người phụ nữ biết chăm chút cho gia đình để mang lại điều tốt đẹp nhất cho con cái. Đôi bạn hãy cố gắng để mang lại cho đứa con một gia đình trọn vẹn, có đủ tình thương của bố và mẹ.

Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt”

Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt”

Là phụ nữ thật khổ, khi có bầu ngoài việc phải lo lắng chăm sóc sức khoẻ cho mình lại còn phải đau đầu nghĩ cách giữ chồng khi mang thai. Trong khi bản thân mình mệt mỏi vì mang bầu, gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc nhà cửa mà chồng lại rảnh rang nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tuổi kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?