Chỉ số nước ối có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi?

Mẹ bầu 10/07/2018 14:10

Chỉ số nước ối là một thông số quan trọng các mẹ cần quan tâm. Bởi nước ối là môi trường sống của thai nhi, lượng nước ối được duy trì vừa đủ giúp thai phát triển tốt. Còn khi nó tăng lên hoặc giảm xuống không phù hợp với tuổi thai sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của bé yêu.

Khi đi siêu âm và làm xét nghiệm, các mẹ cần đọc kỹ chỉ số nước ối trong thai kỳ để biết góc ối sâu nhất bao nhiêu, bao nhiêu ml là đủ. Khi bị dư hoặc thiếu, bác sĩ sẽ tư vấn các giải pháp tốt nhất cho bà mẹ mang thai.

Chỉ số nước ối như thế nào là bình thường?

Nước ối là chất dịch trong và có màu vàng nhạt, bao quanh thai nhi tạo điều kiện lý tưởng để thai nhi phát triển an toàn trong suốt thai kỳ. Theo đó, chỉ số nước ối sẽ không ngừng tăng lên về thể tích. Để biết được lượng nước ối trong bụng mẹ bầu vào khoảng mức nào, từ đó có thể đánh giá mẹ bầu có nước ối bình thường hay bị thiếu ối, đa ối thì cần biết được chỉ số nước ối (ký hiệu là AFI).

Chỉ số nước ối từ 6-12cm là bình thường
Chỉ số nước ối từ 6-12cm là bình thường

Chỉ số này được do bằng cách lấy rốn làm mốc, chia bụng làm 4 phần với 2 đường dọc ngang. Ở mỗi phần, chọn ra túi ối sâu nhất để đo chiều dài. Sau đó cộng 4 chiều dài này lại sẽ ra chỉ số ối AFI (đơn vị cm).

  • Lượng nước ối bình thường: chỉ số ối từ 6 – 12cm.
  • Dư ối: chỉ số ối từ 12 – 25 cm
  • Đa ối: chỉ số ối >25cm.
  • Thiếu ối: chỉ số ối <= 5cm.
  • Vô ối: chỉ số ối < 3cm

Tuổi thai tăng thì lượng nước ối cũng sẽ tăng theo nhưng đến những tuần gần cuối thai kỳ, nước ối lại có dấu hiệu giảm. Từ 32 - 37 tuần, lượng nước ối tăng lên đến khoảng 800ml hoặc 1000ml, đến tuần 38 – 40 giảm xuống còn khoảng 540 – 600ml cho đến ngày sinh.

Chỉ số nước ối có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi?

Tùy vào thời gian mang thai mà lượng nước ối của mẹ bầu khác nhau theo đó sẽ có chỉ số nước ối khác nhau. Nó sẽ bảo vệ bé tránh khỏi sự xâm nhập của các loại vi khuẩn từ bên ngoài, đồng thời có chức năng tái tạo năng lượng, vừa cung cấp dưỡng chất và giúp thai nhi tránh được sự chèn ép quá mức do cơn cơ tử cung, bảo vệ thai nhi tránh khỏi những va chạm, sang chấn.

Mẹ bầu cần đi thăm khám thường xuyên để biết được chỉ số nước ối là bao nhiêu
Mẹ bầu cần đi thăm khám thường xuyên để biết được chỉ số nước ối là bao nhiêu và bé yêu có gặp bất thường gì không

Hơn nữa, nước ối còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định của thai ở trong tử cung, để bé tự do di chuyển trong túi nước ối, nhờ vậy, xương và cơ của bé phát triển cứng cáp hơn. Do đó, Nếu chỉ số nước ối trong bụng thiếu hoặc quá nhiều, không tương xứng với tuổi thai (có nghĩ là thai nhi còn nhỏ tuần thì lượng nước ối quá lớn, còn vào những tuần cuối thai kỳ thì lượng nước ối lại quá cạn) có thể dẫn đến tình trạng thai phải ra đời non tháng và người mẹ thì phải đối mặt với nhiều nguy cơ về biến chứng sản khoa.

Đặc biệt, trong nước ối còn chứa các tế bào của thai nhi. Các bác sĩ có thể dùng phương pháp chọc nước ối để chẩn đoán hệ thống gen hoặc xác định một số nguy cơ mắc bệnh từ khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Mẹ bầu cần ăn uống đầy đủ và uống nước nhiều để có chỉ số nước ối ổn định
Mẹ bầu cần ăn uống đầy đủ và uống nước nhiều để có chỉ số nước ối ổn định

Vì thế, mẹ bầu cần phải duy trì chỉ số nước ối ổn định trong suốt thời gian thai kỳ, không dư thừa hoặc quá thiếu. Để làm được như vậy mẹ bầu cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và dinh dưỡng khoa học khi mang thai. Các mẹ cần phải uống đủ nước, khám thai đều đặn để bác sĩ nắm rõ tình hình phát triển của thai nhi cũng như kịp thời phát hiện những bất thường về nước ối để kịp thời có biện pháp can thiệp. 

Độ chính xác của que thử thai nhanh là bao nhiêu phần trăm?

Độ chính xác của que thử thai nhanh là bao nhiêu phần trăm?

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