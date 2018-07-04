Dự đoán giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén có thật hay không?

Phần lớn, khi mang thai mẹ bầu nào cũng phải trải qua thời kì ốm nghén, điều này cho thấy bạn đang có thai kỳ khỏe mạnh. Hơn nữa, nhiều người còn cho rằng còn có thể dự đoán giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén được. Vậy thực hư chuyện này ra sao, bài viết sau đây sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé!

Ốm nghén là hiện tượng mà hơn 80% phụ nữ sẽ gặp khi mang thai. Theo các bác sĩ chuyên khoa hiện tượng này có thể là do sự gia tăng hàm lượng hormone estrogen, dẫn đến sự nhạy cảm quá mức của mẹ bầu với các mùi. Thời điểm ốm nghén, nghén ít hay nghén nhiều là khác nhau ở từng mẹ bầu, điều này góp phần phản ánh sớm về giới tính của thai nhi. Dự đoán giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén Theo quan niệm dân gian, nếu bà bầu thường xuyên ốm nghén vào buổi sáng thì có khả năng rất cao là bạn đang mang thai một cô công chúa. Còn ngược lại nếu không bị các cơn ốm nghén “hành hạ” thì có thể bạn đang mang thai một cậu bé đáng yêu. Điều này, không chỉ là phỏng đoán mà đã được đưa vào nghiên cứu.

Mẹ bầu nghén buổi sáng có thể là mang thai con gái. Ảnh internet Theo đó, nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ cho thấy, 55% phụ nữ mang thai có tình trạng ốm nghén buổi sáng đã cho ra đời một cô gái nhỏ đáng yêu. Các bác sĩ đã dựa vào lượng hormone khi mang thai để tiến hành nghiên cứu này. Quá trình sản sinh hormone khi mang thai bé gái sẽ nhiều hơn vì thế có khả năng làm mẹ buồn nôn nhiều hơn. Nghiên cứu này cũng chỉ tập trung vào đối tượng là những mẹ bầu “siêu ốm nghén”, có nghĩa là bị ốm nghén rất nặng. Với những mẹ bầu chỉ ốm nghén bình thường, thì kết quả này chỉ mang tính chất tương đối, có nghĩa là rất khó có thể xác định được giới tính chính xác của bé yêu trong bụng. Vì vậy, khi muốn sắm đồ cho “cục cưng” thì bạn nên kiên nhẫn chờ đợi khi biết kết quả siêu âm ở tuần thứ 20 của thai kỳ hoặc bạn có thể mua đồ màu trung tính, để cả bé trai và bé gái đều có thể mặc được.

Một số dự đoán khác về giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén Ốm nghén là thời kỳ mệt mỏi nhất của thai kỳ và cũng là thời điểm mẹ mong chờ sớm được biết giới tính của bé yêu nhất. Trong dân gian có rất nhiều cách để dự đoán giới tính thai nhi qua thai nghén. Ngoài cách dự đoán ốm nghén vào buổi sáng thì còn có các dạng nghén khác là nghén đồ ăn, chồng nghén thay vợ. Nghén đồ ăn Mẹ bầu nghén đồ ăn chua và mặn có thể là mang thai con trai. Ảnh internet Nhiều người tin rằng nếu khi mang bầu mẹ nghén đồ ăn chua và mặn thì đứa trẻ là con trai, còn nếu như mẹ nghén ăn đồ ngọt thì đứa bé trong bụng sẽ là con gái. Nhưng trên thực tế, việc thèm ăn đã được chứng minh là do ảnh hưởng của sự thay đổi hormone và việc thiếu chất của cơ thể, nhiều hơn là do ảnh hưởng của giới tính thai nhi. Chồng nghén thay vợ Cũng có một quan niệm khác từ xa xưa cho rằng nếu như người chồng nghén thay người vợ, ăn nhiều và tăng cân thì đứa trẻ trong bụng mẹ có khả năng sẽ là con gái. Tuy không ai lý giải được tính logic của quan niệm này, nhưng thực tế cũng đã có nhiều trường hợp đúng như vậy. Một số người cố gắng lý giải có thể là do con gái là người tình ở kiếp trước bố, vì tình cảm chưa dứt mà đến. Chồng nghén thay vợ có thể sinh con gái. Ảnh internet Dự đoạn giới tính thai nhi qua cơn ốm nghén hầu hết là những kinh nghiệm dân gian đúc kết không có cơ sở khoa học chứng minh. Nhưng mẹ bầu có thể học theo những cách này để vừa tạo ra niềm vui cho mình trong thai kỳ, đồng thời giúp ổn định tâm lý của bản thân chứ không nên tin tưởng tuyệt đối.

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