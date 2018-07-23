Vì một số lý do mà chị em phụ nữ vẫn "tự sướng" hay còn gọi là "thủ dâm" sau khi phá thai, vậy cái lợi và hại của vấn đề này như thế nào.

Theo các nghiên cứu, có sự khác biệt về ham muốn tình dục ở phụ nữ sau khi phá thai. Một số trường hợp do sự thay đổi nội tiết tố mà nhu cầu ham muốn trong chuyện ấy tăng lên. Trong thời gian này lại cần kiêng cữ quan hệ để không bị nhiễm trùng vì thế một số chị em đã “tự sướng” để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Vậy điều này có nguy hiểm gì không? Tự sướng sau khi phá thai có nguy hiểm gì không? Tự sướng sau khi phá thai chỉ là một hành động để làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý Thông thường sau khi nạo phá thai, chị em cần kiêng cữ quan hệ ít nhất trong khoảng 6 tuần, để đảm bảo tử cung của không bị kích thích gây chảy máu. Tuy nhiên, nếu ham muốn tình dục quá lớn thì các bác sĩ chuyên khoa cho biết, các chị em có thể thủ dâm để kích thích điểm G, việc này sẽ không gây hại cho vùng kín.

Nhưng các chị em cần phải lưu ý khi “tự sướng” cần phải nhẹ nhàng, không nên quá kích thích mạnh, không dùng tay hay dụng cụ tình dục đưa sâu vào bên trong. Đồng thời, các chị em cần phải chú ý đảm bảo vệ sinh tay sạch sẽ trước khi thủ dâm tránh gây viêm nhiễm. Sau khi phá thai cơ thể thường rất mệt mỏi, lâu bình phục, vì thế các chị em thực hiện hành động tự sướng ở tần suất vừa phải và hợp lý, không nên lạm dụng, điều này sẽ gây ra hậu quả không tốt như: lãnh cảm tình dục, không muốn quan hệ với đối tác hoặc là nghiện thủ dâm… Sau đó, các chị em cần phải đi khám và kiểm tra lại tình trạng tử cung để đảm bảo vùng kín không bị viêm nhiễm sảy ra.

Sau khi phá thai có thể tự sướng nhưng phải nhẹ nhàng và không nên thực hiện với tần suất nhiều Tuy nhiên, nếu nhu cầu sinh lý tăng lên một cách bất thường quá cao mà còn kèm theo những thay đổi cảm xúc như: phút trước thấy vui vẻ, tràn đầy sinh lực, nhưng phút sau lại có thể rơi ngay vào trạng thái trầm cảm, buồn vô cớ, thấy tương lai hoàn toàn mờ mịt thì có thể các chị em đang mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorder). Lúc này, các chị em cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và có cách điều trị phù hợp. Phá thai mà không kiêng cữ quan hệ sẽ để lại rất nhiều hệ lụy Dù phá thai bằng cách nào cũng rất nguy hiểm và ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe. Ở mực độ thấp sau khi phá thai có thể gây rối loạn kinh nguyệt hoặc nặng là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vì thế nếu quan hệ sau khi phá thai 10 ngày hoặc sớm hơn sẽ gây ra muôn vàn nguy hiểm như: viêm nhiễm âm đạo, rong kinh và nếu có hành vi thô bạo trong khi quan hệ sẽ gây nên những tổn thương cho cổ tử cung như thủng tử cung, mỏng dạ con, thậm chí vô sinh về sau. Vì thế, sau mỗi lần phá bỏ thai, các bác sĩ đều khuyên người phụ nữ cần nghỉ ngơi, kiêng cữ quan hệ. Cần kiêng cữ sau khi phá thai là tốt nhất Do đó, tốt nhất dù chỉ là tự sướng các chị em cũng không nên, hãy cố gắng kìm chế nhu cầu của bản thân. Đợi sức khỏe của mình được bình phục hoàn toàn, các bộ phận trong cơ quan sinh sản hoàn thiện được chức năng thì mới nên quan hệ hoặc tự sướng. Nếu sức khỏe tốt, cơ thể phục hồi nhanh và có chế độ chăm sóc tốt thì không cần chờ đến 6 tuần mới được quan hệ. Nếu cơ thể yếu thì chị em cần phải nghỉ ngơi thêm. Để đảm bảo an toàn sau khi bỏ thai các chị em nên đi kiểm tra theo định kì, tránh những hậu quả đáng tiếc sảy ra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-tu-suong-sau-khi-pha-thai-co-nguy-hiem-gi-khong-291127.html