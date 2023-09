Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh và những điều mẹ cần biết

Bụng bầu tụt xuống có nghĩa là thai nhi chuyển vị trí xuống thấp hơn, nằm trong khung chậu của người mẹ để chuẩn bị chào đời. Thông thường, hiện tượng này thường xảy ra vào những tuần cuối thai kỳ, nó là một trong những dấu hiệu cơn chuyển dạ đang cận kề.

Khi bụng bầu tụt nên làm gì?

Khi em bé tụt xuống khung xương chậu, mẹ sẽ thấy hình dáng bụng của mình thay đổi, bụng sẽ nặng ở phần dưới hơn so với thời điểm trước đó. Lúc này sẽ gây ra tình trạng mẹ buồn tiểu nhiều hơn vì em bé gần sát với bàng quang, gây áp lực lên bàng quang. Phần bụng, sườn và phổi không phải chịu nhiều áp lực như trước, mẹ sẽ thở dễ dàng hơn bởi em bé đã tụt xuống, nằm gọn trong khung chậu của mẹ. Ngoài ra, mẹ bầu sẽ không còn gặp phải chứng ợ nóng và ăn nhiều hơn mà không cảm thấy no, do em bé tụt xuống, dạ dày của mẹ sẽ có nhiều không gian hơn.