Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh và những điều mẹ cần biết

Gần đến ngày dự sinh các mẹ bầu thường lo lắng không biết bụng bầu tụt bao lâu thì sinh? Bài viết sau đây sẽ cùng các mẹ đi tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này nhé!

Bụng bầu tụt xuống có nghĩa là thai nhi chuyển vị trí xuống thấp hơn, nằm trong khung chậu của người mẹ để chuẩn bị chào đời. Thông thường, hiện tượng này thường xảy ra vào những tuần cuối thai kỳ, nó là một trong những dấu hiệu cơn chuyển dạ đang cận kề. Khi bụng bầu tụt nên làm gì? Khi em bé tụt xuống khung xương chậu, mẹ sẽ thấy hình dáng bụng của mình thay đổi, bụng sẽ nặng ở phần dưới hơn so với thời điểm trước đó. Lúc này sẽ gây ra tình trạng mẹ buồn tiểu nhiều hơn vì em bé gần sát với bàng quang, gây áp lực lên bàng quang. Phần bụng, sườn và phổi không phải chịu nhiều áp lực như trước, mẹ sẽ thở dễ dàng hơn bởi em bé đã tụt xuống, nằm gọn trong khung chậu của mẹ. Ngoài ra, mẹ bầu sẽ không còn gặp phải chứng ợ nóng và ăn nhiều hơn mà không cảm thấy no, do em bé tụt xuống, dạ dày của mẹ sẽ có nhiều không gian hơn.

Khi bụng bầu tụt người nhà nên đưa mẹ bầu đến bệnh viện để thăm khám Khi thấy những dấu hiệu trên thì mẹ bầu cần được đưa ngay đến bệnh viện và nói rõ tình trạng với bác sỹ. Bác sĩ sẽ kiểm tra và khẳng định về sự phát triển đầy đủ của thai nhi, xem đã sẵn sàng chào đời chưa. Nếu bụng bầu tụt xuống gần ngày sinh dự kiến thì mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để sinh con. Còn mới chỉ đến tuần 34 đã tụt bụng hoặc bà bầu tụt bụng sớm khi mang thai xuất hiện trước tuần thai thứ 30 thì các mẹ cần chú ý nhiều hơn. Bởi rất có thể các mẹ phải đối mặt với nguy cơ sinh non, bác sĩ sẽ đề xuất các biện pháp phòng ngừa cho bạn.

Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh? Bụng bầu thụt bao lâu thì sinh còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người Tụt bụng là dấu hiệu đáng mừng, cho biết cơn vượt cạn của mẹ bầu sắp đến, có nghĩa là vợ chồng bạn sắp được nhìn thấy mặt con yêu. Tuy nhiên, thời gian bụng bầu tụt sau bao lâu thì sinh lại tùy thuộc vào mỗi người cũng như việc bà bầu sinh con lần đầu hay sinh con thứ. Thông thường, với người sinh con lần đầu tiên, hiện tượng tụt bụng sẽ xảy ra vào khoảng 2-4 tuần trước ngày dự sinh. Còn với sinh con thứ, cơ xương chậu của mẹ lúc này đã giãn nở đủ rộng, tụt bụng có thể xảy ra ngay trước khi cơn chuyển dạ bắt đầu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp mẹ cảm nhận được bụng mình tụt xuống thấp khoảng 4 tuần trước ngày dự sinh nhưng lại sinh trễ 2 tuần hoặc bước vào giai đoạn chuyển dạ mà không có dấu hiệu tụt bụng trước đó. Thậm chí có mẹ bầu lại cảm nhận được tụt bụng nhưng dấu hiệu này sau đó lại mất đi. Nguyên nhân có thể là do đầu bé vẫn chưa hoàn toàn được cố định tại một vị trí cụ thể, tụt xuống rồi lại bị đẩy ngược trở lại. Lúc này, mẹ nên nhờ người nhà đưa đi siêu âm để có thể thấy được hình ảnh bụng bầu tụt xuống và được bác sĩ dự đoán chính xác ngày sinh. Không có thời gian bụng bầu tụt cố định vì thế các mẹ bầu cần phải quan tâm đến cơ thể mình Tóm lại: Không có thời gian thai tụt xuống cố định, bởi cơ thể của mỗi thai phụ là khác nhau đồng thời cũng có những triệu chứng cảnh báo sinh nở khác nhau. Vì vậy, không có công thức chính xác nào dự đoán thời gian bụng bầu tụt xuống bao lâu thì sinh. Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp đã giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc bụng bầu tụt bao lâu thì sinh, để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho cuộc “vượt cạn” sắp tới thành công.

Những nỗi sợ khi chuẩn bị sinh con mà mẹ nào nghĩ đến cũng thấy “lạnh người” Dù sinh lần đầu hay lần hai thì mẹ bầu nào cũng vẫn thấy sợ hãi khi chuẩn bị sinh con. Bởi mỗi lần sinh là sự ám ảnh, có thể sẽ đối mặt với nhiều bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ hoặc thai nhi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bung-bau-tut-bao-lau-thi-sinh-va-nhung-dieu-me-can-biet-290487.html