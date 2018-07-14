Bị chuột rút có thể gặp ở cả nữ và nam. Đây cũng không phải là hiện tượng quá đặc biệt. Tuy nhiên, khi gặp phải sẽ khiến bạn cảm thấy đau, khó chịu. Thông thường, chuột rút sau khi quan hệ do một số nguyên nhân gây ra:

Quan hệ xong bị chuột rút tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây đau dữ dội ở một bắp thịt khiến bạn không tiếp tục cử động được nữa. Thông thường chuột rút hay xảy ra ở cẳng chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng.

- Cơ thể bị thiếu nước và kẽm, đây là hai chất tham gia chính vào quá trình điện phân và cung cấp nước cho cơ thể. Vì thế một khi thiếu 2 chất này, cơ thể sẽ khó thực hiện linh động các chức năng của cơ quan và dễ bị co cơ bất chợt.

- Giao ban ở tư thế truyền thống với đối tác quá nặng cân, người nào nằm ở dưới sẽ phải gồng toàn bộ cơ bắp căng lên để giảm sức nặng của đối tác. Điều này dẫn đến sự co cơ ngoài ý muốn và chuột rút.

- Nhịn tiểu quá lâu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chuột rút sau khi quan hệ. Trong suốt quá trình “lâm trận” và “lên đỉnh”, bạn nhịn đi tiểu quá lâu sẽ khiến cơ thể mất phản xạ tiểu theo đúng chu kì, tâm trạng căng thẳng và dẫn đến chuột rút.

- Tâm trạng không thoải mái, căng thẳng quá mức đến nỗi căng cơ, gồng mình để quan hệ cũng sẽ tăng nguy cơ bị chuột rút.

- Nhiều chị em sử dụng thuốc tránh thai thì cũng hãy coi chừng những tác dụng phụ của nó. Một trong những tác dụng phụ của thuốc tránh thai chính là chuột rút. Bởi sự thay đổi hormone do thuốc tránh thai gây ra dễ dẫn tới sự rối loạn tạm thời các chức năng trong cơ thể.

Bị chuột rút sau khi quan hệ phải làm gì?

Để làm giảm tình trạng chuột rút sau khi quan hệ thì bạn phải giữ cho cơ thể thật thoải mái, thả lỏng khi “quan hệ”. Đồng thời, bạn cũng nên uống thêm nước, bổ sung kẽm từ các thực phẩm giàu kẽm như hải sản để tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó cần tập thể dục thường xuyên cho cơ thể, đặc biệt giúp cho đôi chân khỏe mạnh, hạn chế bị chuột rút.

Để tránh tình trạng chuột rút sau khi quan hệ đôi bạn nên đi đạo thường xuyên và bổ sung thực phẩm giàu kẽm

Nếu thấy “đối tác” của mình bị rơi vào tình trạng chuột rút thì hãy quan tâm và chăm sóc, xoa bóp chỗ bị tổn thương. Đồng thời, người bị chuột rút cần từ từ kéo duỗi chân cho đến khi cơ giãn ra hoàn toàn. Lúc này, cơ thể người bị chuột rút cần nghỉ ngơi và massage để cơ bắp và hệ thần kinh được phục hồi. Sau đó có thể chườm đá lạnh hoặc tắm nước nóng để lấy lại tinh thần.

Thông thường bị chuột rút sau khi quan hệ không phải là một mối bận tâm quá lớn. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này diễn ra liên tục thì bạn cần đi khám để biết chính xác nguyên nhân và được điều trị thích hợp.

Đối tác bị chuột rút bạn cần massage, xoa bóp chỗ bị tổn thương

Lúc này bạn cần phải ghi lại các triệu chứng rõ ràng để trao đổi với bác sĩ chi tiết ví dụ như: bị chuột rút sau khi quan hệ bắt đầu từ khi nào, bạn có mắc bệnh gì không, các thông tin bất kỳ vấn đề sinh sản hoặc tình dục mà bạn thấy khác thường trong cơ thể của mình… Điều này sẽ giúp bác sĩ rất nhiều trong việc chuẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp.