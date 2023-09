Tiết lộ sự thú vị khi quan hệ gián đoạn giúp bạn lên đỉnh

Quan hệ tình dục gián đoạn có nghĩa là quan hệ tình dục nhiều lần hoặc quan hệ tình dục nhiều người nhưng không cho xuất tinh hoặc xuất tinh chỉ 1 lần. Điểm mấu chốt trong kỹ thuật phòng the này là người nam giới phải chủ động ngưng động tác quan hệ tình dục khi gần đến giai đoạn xuất tinh nhằm mục đích tiếp tục kéo dài thời gian quan hệ tình dục sau đó.

- Khi quan hệ, người nam giới luôn phải tập trung và căng thẳng tâm lý để chế ngự bản thân trong lúc quan hệ tình dục, để tránh xảy ra xuất tinh sớm.

- Việc ngưng quan hệ tình dục khi chưa đến thời điểm xuất tinh sẽ gây sung huyết ở vùng hạ vị kèm theo căng cơ và căng thần kinh.

- Khi căng thẳng thần kinh sung huyết và vận cơ kéo dài trong lúc quan hệ tình dục gián đoạn sẽ làm tiêu hao năng lượng, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải.

- Mặc dù mục đích của việc quan hệ tình dục gián đoạn là làm tăng cảm giác hoan lạc và kéo dài sự hưng phấn. Nhưng về lâu dài việc này có thể gây tình trạng khí trệ huyết ứ, tác động xấu đến sức khỏe nam giới, vì không thư giãn triệt để khi quan hệ.

Cách chữa xuất tinh sớm hiệu quả để giúp nam giới tự tin khi “yêu”

Xuất tinh sớm là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của nam giới. Nguyên nhân gây hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ mặt tâm lý. Có thể là do căng thẳng, lo lắng hoặc do những kích thích, ham muốn quá độ khiến phái mạnh không tự điều khiển được cảm xúc của mình. Ngoài ra, có thể do một số nguyên nhân khác như bao quy đầu dài, quy đầu ít tiếp xúc với môi trường ngoài, nên “cậu nhỏ” trở nên quá nhạy cảm khi “lâm trận”.

Quan hệ tình dục gián đoạn là một cách để hạn chế việc xuất tinh sớm

Để không còn phải quan hệ gián đoạn mới có thể “lên đỉnh” được thì cánh mày râu cần phải điều trị xuất tinh sớm càng sớm càng tốt. Nếu nguyên nhân là do tâm lý thì hãy:

- Phái mạnh nên thư giãn, không nên lo nghĩ đến “nhiệm vụ” phải kéo dài cuộc yêu. Bởi càng lo lắng và áp lực, tình trạng xuất tinh sớm càng xảy ra nghiêm trọng hơn.

- Khi “lâm trận” cần hoạt động chậm lại hoặc có thể ngưng nghỉ trong khi quan hệ bằng việc thay đổi tư thế hay thực hiện các hành vi khác như hôn, vuốt ve, để giảm độ nhạy cho “cậu nhỏ”.

- Khi quan hệ hãy đánh lạc hướng cảm xúc bằng cách cố nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc cảm thấy mình sắp tới đích. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bóp “cậu nhỏ” nhằm tránh tinh dịch trào ra ngoài, điều này gây tác dụng ngược khiến tình trạng xuất tinh sớm kéo dài.

- Nam giới có thể mang bao cao su, có thể chọn loại bao dày để giảm độ nhạy cảm. Hiện nay có một số hãng sản xuất ra loại bao cao su kéo dài thời gian trong đó có chứa một lượng nhỏ chất gây tê giúp làm giảm sự nhạy cảm quá độ của “cậu nhỏ”.

Có thể dùng bao cao su để hạn chế việc xuất tinh sớm

Với những biện pháp trên phần nào có thể giúp bạn kéo dài thời gian “lâm trận” mà không phải quan hệ gián đoạn mới có thể lên đỉnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không cải thiện, bạn cần tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và cung cấp các biện pháp can thiệp khác chuyên sâu hơn nhé!