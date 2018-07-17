Nghệ thuật ứng xử vợ chồng: “Một điều nhịn chín điều lành”

Nghệ thuật ứng xử vợ chồng là điều mà bất kì cặp đôi nào cũng cần. Bởi không có cặp vợ chồng nào không có xung đột, nhưng chỉ cần nhân nhượng thì tất cả sẽ êm ấm vì ông cha ta đã có câu “một điều nhịn chín điều lành”.

Những xích mích, giận hờn và cãi vã là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, cách đón nhận chúng của từng người khác nhau vì thế sự việc sẽ được giải quyết theo chiều hướng khác nhau. Do đó, khi xảy ra cãi vã bạn cần phải biết cách đón nhận cơn giận dữ của người bạn đời. Bạn cần phải bình tĩnh thay vì bức xúc, hãy để cho người đó xả hết cơn giận rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện, phân rõ đúng sai. Còn trong lúc này nếu bạn đấu khẩu, ăn miếng trả miếng từng lời thì chắc chắn rằng sự việc từ bé sẽ xé ra to. Do đó, chúng ta chỉ cần nhịn và nhân nhượng một chút thì mọi việc sẽ ổn, gương vỡ lại lành. Vợ chồng nhường nhịn nhau thì sẽ êm ấm Nhưng các bạn đừng hiểu nhầm giữa việc nhân nhượng và nhịn nhau là sự cam chịu nhé. Bởi sự nhân nhượng để một điều nhịn chín điều lành có nghĩ là có bản lĩnh biết sống tự tin và tự chủ. Nhân nhượng để giúp đời sống hôn nhân thay đổi theo chiều hướng tích cực và củng cố hạnh phúc gia đình. Còn cam chịu là dù người bạn đời có đúng hay sai bạn cũng vẫn nhẫn nhịn cho qua và sự việc không được giải quyết, cứ để nó “tích tụ” thành vấn để lớn, đến một ngày nào đó sức chịu đựng của bạn bị “quá tải” nó sẽ bục phát và nổ tung, lúc này cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa.

Cuộc sống hôn nhân rất muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa, khi bước vào cuộc sống của hai người thì đừng bao giờ để cái tôi quá lớn. Lúc này chúng ta cần phải biết yêu thương nhau và nhân nhượng nhau, cái tôi của mình phải bớt lại, khi lớn tiếng thì mỗi người hãy bớt một câu, như vậy dầu sẽ không đổ thêm vào lửa thì sự việc sẽ lắng xuống. Trong cuộc sống vợ chồng thì không nên đề cao cái tôi quá Đời sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào nghệ thuật ứng xử của đôi bạn. Tối ưu hóa cuộc sống hôn nhân là điều rất khó làm, nhưng nếu có sự quan tâm tích cực của đôi bên thì sẽ hạnh phúc. Vì vậy, trước khi bất đồng quan điểm một điều gì đó thì đừng bao giờ chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của mình mà hãy đặt mình vào vị trí của người đó để suy ngẫm, có như vậy bạn mới có thể giải quyết được vấn. Và bạn đừng bao giờ cố nắn chỉnh người khác mà hãy tìm ra cách sống phù hợp nhất với người bạn đời của mình thì cuộc sống mới bền lâu. Muốn làm được như vậy thì bạn chỉ còn cách đó là nhân nhượng. Nhưng không phải sự nhân nhượng lúc nào cũng thuộc về phái yếu. Đôi khi đàn ông cũng phải nhân nhượng để cho nhà cửa ấm êm. Do đó, cả hai cùng nhân nhượng và nhịn nhau thì hôn nhân mới bền vững.

Biết quan tâm nhường nhịn nhau thì mọi việc đều có thể giải quyết được Bất kì ai cũng muốn nghe những lời nói ngọt ngào nên với những chuyện không vừa lòng đôi bạn không nên oán trách, bực dọc vì chẳng có ích gì. Gặp trường hợp như vậy, đôi bạn cần phải quan tâm thông cảm với nhau, dùng những lời nói ngọt ngào để quan tâm nhau, góp phần làm cho sóng lặng gió yên. Như vậy mọi việc đều có thể giải quyết ổn thỏa mà còn giúp làm gia tăng tình cảm mặn nồng vợ chồng. Những chuyện nhỏ nhặt không nên so đo tính toán, cần phải “chín bỏ làm mười". Trách cứ đối phương càng ít, cuộc sống hôn nhân càng hạnh phúc nên lấy khoan dung, tán thưởng thay cho sự trách cứ, giận dỗi và trì chiết nhau. Đây chính là nghệ thuật ứng xử vợ chồng, là bí quyết để có cuộc sống hôn nhân mĩ mãn.

Cách làm cho chồng mê mẩn trên giường không thèm tơ tưởng đến người đàn bà khác Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Vì thế, để anh ấy không tơ tưởng đến người đàn bà khác bên ngoài thì bạn phải biết cách làm cho chồng mê mẩn trên giường, khi được “thỏa mãn” thì tâm trí của chàng chỉ có bạn mà thôi.

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