Nghệ thuật ứng xử vợ chồng: “Một điều nhịn chín điều lành”

Những xích mích, giận hờn và cãi vã là điều không thể tránh khỏi trong một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, cách đón nhận chúng của từng người khác nhau vì thế sự việc sẽ được giải quyết theo chiều hướng khác nhau. Do đó, khi xảy ra cãi vã bạn cần phải biết cách đón nhận cơn giận dữ của người bạn đời. Bạn cần phải bình tĩnh thay vì bức xúc, hãy để cho người đó xả hết cơn giận rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện, phân rõ đúng sai. Còn trong lúc này nếu bạn đấu khẩu, ăn miếng trả miếng từng lời thì chắc chắn rằng sự việc từ bé sẽ xé ra to. Do đó, chúng ta chỉ cần nhịn và nhân nhượng một chút thì mọi việc sẽ ổn, gương vỡ lại lành.

Vợ chồng nhường nhịn nhau thì sẽ êm ấm

Nhưng các bạn đừng hiểu nhầm giữa việc nhân nhượng và nhịn nhau là sự cam chịu nhé. Bởi sự nhân nhượng để một điều nhịn chín điều lành có nghĩ là có bản lĩnh biết sống tự tin và tự chủ. Nhân nhượng để giúp đời sống hôn nhân thay đổi theo chiều hướng tích cực và củng cố hạnh phúc gia đình. Còn cam chịu là dù người bạn đời có đúng hay sai bạn cũng vẫn nhẫn nhịn cho qua và sự việc không được giải quyết, cứ để nó “tích tụ” thành vấn để lớn, đến một ngày nào đó sức chịu đựng của bạn bị “quá tải” nó sẽ bục phát và nổ tung, lúc này cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa.