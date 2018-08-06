Cách để chọn 1 người chồng tốt mang lại hạnh phúc cho bạn trọn đời

Tâm sự gia đình 06/08/2018 14:45

Người chồng tốt mới có thể làm cho bạn hạnh phúc cả đời. Tuy nhiên để chọn được một người chồng tốt đâu có dễ, bởi một người chồng giàu sang chưa hẳn đã là hạnh phúc hay một người đàn ông đã ly hôn chưa chắc là điều không hay như nhiều người vẫn nghĩ.

Ranh giới giữa đúng và sai, tốt và xấu vốn dĩ rất mong manh. Do đó, không thể chỉ nhìn nhận bằng con mắt mà bạn phải lựa chọn bằng trái tim thì mới có thể chọn được người chồng tốt cho mình. Và người đàn ông nào, có được ít nhất 3 tiêu chuẩn dưới đây trở lên thì bạn hãy yên tâm gửi gắm tấm thân mình cho anh ấy nhé!

Anh ấy luôn quan tâm và lo lắng đến cảm xúc của bạn

Người chồng tốt luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn
Người chồng tốt luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn

Bạn hãy dùng trái tim để cảm nhận, rằng anh ấy có quan tâm đến cảm xúc của bạn không? Nếu quan tâm và lo lắng đến cảm xúc của bạn anh ấy sẽ luôn chủ động nói chuyện, làm lành mỗi khi bạn giận. Có thể dù anh ấy không sai, nhưng vẫn xin lỗi vì anh ấy không muốn bạn buồn và giận. Đặc biệt, trong mọi sự việc, anh ấy sẽ luôn hỏi ý kiến của bạn để xem cảm nhận của bạn ra sao rồi mới quyết định.

Anh ấy không bao giờ có suy nghĩ ngoại tình

Một trong những bí quyết để chọn chồng tốt đó là phải xem xét đến tư tưởng của anh ấy. Một người không có tư tưởng ngoại tình sẽ luôn công khai các mối quan hệ, sẽ cho bạn xem email, facebook, điện thoại để bạn luôn tin tưởng anh ấy. Điều này chứng tỏ anh ấy rất chung thủy trong hôn nhân, chẳng có gì cần phải giấu diếm.

Luôn chia sẻ với bạn công việc nhà

Anh ấy sẽ luôn chia sẻ với bạn công việc nhà
Anh ấy sẽ luôn chia sẻ với bạn công việc nhà

Một người chồng tốt sẽ rất yêu thương vợ con, biết chăm lo cho gia đình. Vì thế anh ấy sẽ rất sợ bạn vất vả. Anh ấy sẽ có lối suy nghĩ thấu đáo, san sẻ công việc nhà để vợ đỡ vất vả, bạn nấu ăn anh ấy rửa bát, bạn giặt quần áo anh ấy lau nhà. Đây chính là một người đàn ông của gia đình.

Anh ấy luôn dành những thứ tốt nhất cho bạn

Hiện nay, rất nhiều bạn gái thắc mắc làm sao để chọn được chồng tốt? Thực ra, bạn chỉ cần nhìn vào hành động của anh ấy là biết. Một người chồng tốt là người biết suy nghĩ, trong khả năng kinh tế của anh ấy, chắc chắn rằng anh ấy sẽ chịu chi vì bạn, để mua cho bạn món đồ tốt nhất. Còn đối với bản thân mình thì sao cũng được, quần áo hàng chợ cũng không sao.

Anh ấy sẽ nói cho bạn biết mình đi đâu và làm gì?

Một người chồng tốt sẽ không muốn bạn phải lo lắng vì thế dù đi đâu làm gì anh ấy cũng sẽ gọi điện báo trước cho bạn. Dù bạn không hỏi anh ấy cũng sẽ nói. Bởi anh ấy muốn bạn tin tưởng, cả hai không có bí mật để cuộc sống không tranh cãi, ngày càng hạnh phúc hơn.

Anh ấy tôn trọng các mối quan hệ xung quanh bạn

Yêu bạn nên anh ấy sẽ tôn trọng những người thân của bạn, luôn biết giải quyết các vấn đề dĩ hòa vi quý để bạn không phải khó xử. Lúc nào anh ấy cũng khen bạn trước mắt họ, để gia đình luôn hạnh phúc và bố mẹ bạn yên tâm về cuộc sống của bạn.

Ngồi chồng tốt luôn nhớ những ngày kỉ niệm của hai người

Người chồng tốt sẽ luôn nhớ kỉ niệm của 2 bạn
Người chồng tốt sẽ luôn nhớ kỉ niệm của 2 bạn

Anh ấy là người nhớ ngày hẹn hò của hai người và tháng nào anh ấy cũng nhắc bạn khi đến ngày đó. Cho tới lúc kết hôn, anh ấy vẫn trân trọng nhắc về những ngày này thì đây đích thị là người đàn ông rất yêu và quan tâm vợ. Trong đầu anh ấy sẽ luôn nghĩ vợ là số một. Vì thế dù có bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian để quan tâm đến vợ, không bao giờ hà tiện thời gian với bạn.

Trên đây là những cách để bạn có thể chọn được một người chồng tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tướng chọn chồng cũng được. Tuy nhiên, dù là dựa vào tiêu chuẩn nào thì bạn cũng hãy nhìn vào hành động của người ấy để nhận xét, chứ đừng chỉ nghe bằng tai, bởi nói thì dễ làm mới khó. Khi lấy được người chồng tốt thì bạn sẽ luôn được làm công chúa, còn nếu chọn sai bạn sẽ giống như một người bảo mẫu, cuộc đời sẽ gặp nhiều trắc trở hơn.

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