Cách nhận biết chồng yếu sinh lý để giúp chàng không mặc cảm chốn phòng the

Nhận biết sớm dấu hiệu chồng yếu sinh lý là điều hết sức cần thiết, sẽ giúp các chị em tìm ra biện pháp khắc phục hiệu quả, để chàng không mặc cảm và tự ty trong mỗi lần “yêu”. Dưới đây là một số cách nhận biết chồng yếu sinh lý, các chị em hãy tham khảo nhé!

Yếu sinh lý là một vấn đề không dễ đề cập vì thế rất nhiều chị em thấy không ổn trong đời sống phòng the nhưng lại không dám nói ra. Tuy nhiên, nếu không nói ra thì vấn đề này ngày càng trầm trọng, hai vợ chồng ngày càng xa cách. Vì thế, khi thấy chồng có những dấu hiệu bị yếu sinh lý sau đây, bạn nên tâm sự với chồng và cả hai cùng nhau tìm cách chữa trị hiệu quả. Tần suất “yêu” rất ít nhưng chàng không đòi hỏi thêm Chồng yếu sinh lý sẽ không đòi hỏi thêm dù tần suất "yêu" rất ít Đây là một trong những cách nhận biết chồng yếu sinh lý dễ dàng nhất. Bởi đàn ông thông thường có nhu cầu sinh lý cao hơn một phụ nữ. Trong khi tình cảm hai vợ chồng vẫn tốt đẹp, nhưng anh ấy chẳng bao giờ tự chủ động đòi hỏi hoặc có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có thể anh ấy bị yếu sinh lý. Tuy nhiên, cũng có thể là do công việc bận rộn, áp lực cuộc sống mà tần suất “yêu” ở mỗi người là khác nhau. Do đó, bạn cần tâm sự với chồng để biết được nguyên nhân thật sự giúp đời sống vợ chồng viên mãn hơn.

Làm “chuyện ấy” như nghĩa vụ “Chuyện ấy” không phải là nghĩa vụ mà sự dâng trào cảm xúc và cả hai người tự nguyên yêu thương nhau. Vì thế nếu bạn đã chủ động mời gọi nhưng đáp lại chỉ là sự miễn cưỡng đồng ý để làm cho xong nghĩa vụ thì có nghĩa là anh ấy đangg gặp rắc rối trong chuyện chăn gối, rất có thể bị yếu sinh lý. Anh ấy sẽ cố “trả bài” để làm bạn vui, nhưng trong lòng không thoải mái. Lúc này, anh ấy thường làm rất nhanh, để cuộc “yêu” trôi qua nhanh nhất có thể. Ngại thử những điều mới mẻ khi “yêu” Anh ấy ngại thử tư tế mới khi "yêu" Khi “yêu” con người ta thường rất thích khám phá những tư thế mới để tạo sự phấn kích và có cảm giác thú vị hơn. Tuy nhiên, khi anh ấy bị yếu sinh lý thì sẽ không thích làm vậy. Thậm chí, khi vợ gợi ý còn gạt đi vì thực sự không chú tâm cho chuyện ấy, ngại chủ động dẫn dắt vợ vào cuộc “yêu” với sự mới lạ.

Không bao giờ hỏi cảm giác của vợ về “chuyện ấy” Một người chồng có sinh lý mạnh thường rất tò mò về cảm giác của vợ trong chuyện ấy, vì anh ấy muốn vợ khen khả năng giường chiếu của mình. Hơn nữa, anh ấy luôn bận tâm về việc gần gũi thể xác với vợ, muốn vợ được hạnh phúc trong mỗi lần “yêu”. Đặc biệt, anh ấy luôn muốn làm vợ thỏa mãn hơn nữa, chính vì thế sau khi cuộc “yêu” kết thúc, chàng luôn hỏi về cảm xúc của bạn, nếu bạn chưa hài lòng về điều gì thì anh ấy sẽ cải thiện. Tuy nhiên đối với chồng yếu sinh lý thì họ rất sợ hỏi vợ về điều này. Bởi họ rất sợ phải nghe những câu trả lời không như mong đợi, nhưng bản thân lại không thể cải thiện được. Chàng làm cho có nghĩa vụ và không quan tâm đến cảm xúc của bạn Vì vậy, khi thấy chồng bạn không “khỏe mạnh” trong “chuyện ấy” và có những dấu hiệu ở trên thì hãy từ từ gần gũi, chia sẻ và lắng nghe tâm sự của chồng. Hãy trao đổi với chồng cùng đến gặp chuyên gia để nhờ tư vấn, biết cách bổ sung chất bổ trong chế độ ăn hỗ trợ chồng. Tuyệt đối không được tỏ ra coi thường, khó chịu, chán vì chồng yếu sinh lý chỉ khiến tình trạng của anh ấy trở nên nghiêm trọng hơn. Trên đây là những cách nhận biết chồng yếu sinh lý, các chị em hãy khéo giải quyết vấn đề để giúp chồng không mặc cảm chốn phòng the nhé. Vì sự khéo léo và tinh tế của người vợ sẽ giúp chồng nâng cao khả năng trong “chuyện ấy” một cách đáng kể đấy.

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