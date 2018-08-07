Tình dục là nhu cầu bản năng và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, chuyện ấy với người bệnh tim mạch thì sao? Có thể diễn ra bình thường được không khi chỉ bị một tác động nhỏ cũng gây ra gánh nặng cho quả tim.
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Khi quan hệ tình dục trong cơ thể sẽ có những biến đổi sinh lý như nhịp thở tăng dần, da sẽ đỏ lên, cả nhịp tim và huyết áp đều tăng nhẹ. Khi ở trạng thái hưng phấn, toàn bộ cơ thể sẽ căng lên, nhịp tim và huyết áp đều tăng cao đồng thời cơ thể sẽ giải phóng những năng lượng bị dồn nén. Sau đó, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở sẽ giảm dần về mức bình thường. Nhưng đối với những người bệnh tim mạch, sự thay đổi này đôi khi lại gây ra gánh nặng cho quả tim. Do đó, những người có bệnh tim mạch, họ thường lo lắng về đời sống tình dục của mình.
Chuyện ấy với người bệnh tim mạch như thế nào?
Bệnh tim mạch được chia làm nhiều cấp độ. Đối với người bị suy tim nhẹ (như suy tim độ I-II, tăng huyết áp giai đoạn I, II...) thì hoạt động tình dục nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến bệnh, ngược lại còn có lợi cho tim mạch khi duy trì đều đặn và nhẹ nhàng. Có nghĩa là khi mang trong mình bệnh tim mạch nhưng vẫn có thể hoạt động thể lực ở mức trung bình như đi bộ, leo lên thang gác... thì vẫn có thể làm “chuyện ấy” bình thường.
Nhưng nếu suy tim độ III trở lên (bệnh nhân thấy khó thở cả khi nghỉ ngơi) thì cần tránh quan hệ tình dục, bởi khả năng đột tử có thể xảy ra khi hoạt động thể lực gắng sức, mà “yêu” thì luôn được xếp vào hạng lao động nặng. Đến khi nào mức độ suy tim giảm dần thì có thể hoạt động tình dục nhưng vẫn nên hạn chế và tránh gắng sức. Tuyệt đối không nên quan hệ khi bệnh tình chưa ổn định, như vậy có thể làm cho bệnh năng hơn, gây rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim... nguy hiểm đến tính mạng.
Người bị bệnh tim mạch cần phải dùng một số thuốc điều trị, tuy nhiên có thể gây giảm chức năng tình dục. Vì vậy, khi có phản ứng phụ đó, bạn nên chia sẻ với bác sĩ để có hướng giải quyết phù hợp.
Một số lưu ý cho người bị bệnh tim mạch khi làm chuyện ấy?
Khi bị mắc bệnh tim mạch người bệnh vẫn có thể yêu đương viên mãn nếu điều trị và kiểm soát tốt các nguy cơ của bệnh, đồng thời luôn duy trì một trạng thái tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, khi “yêu” cần lưu ý một số điều sau để không xảy ra điều gì ngoài gì ý muốn khi “lâm trận”:
- Người bị bệnh tim mạch cần chú ý đến tư thế quan hệ, mặc dù không có quy ước là tư thế nào sẽ an toàn hơn. Nhưng tốt nhất là người bị bạch tim mạch khi quan hệ nên ở vị trí nằm dưới sẽ đỡ mất sức, vất vả hơn.
- Tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên đừng vì cố gắng làm hài lòng đối phương mà gắng gượng quá sức. Cũng đừng có lo lắng bị đối tác đánh giá khi đang “yêu” thì bỗng tắt nửa chừng. Vì vậy, khi xuất hiện cơn đau thắt ngực trong lúc “yêu”, bạn cần tỉnh táo phanh gấp, để bảo vệ cho trái tim của mình trước nhé.
- Người bệnh cần phải báo với bác sĩ điều trị ngay lập tức nếu thấy khó ngủ hoặc khó nghỉ ngơi, tần số xuất hiện cơn đau hoặc mức độ nặng của cơn đau, rất mệt sau khi quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, cần thay đổi một số thói quen thường ngày hoặc đổi thuốc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát tình trạng bệnh tim mạch hiệu quả.