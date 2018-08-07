Khi quan hệ tình dục trong cơ thể sẽ có những biến đổi sinh lý như nhịp thở tăng dần, da sẽ đỏ lên, cả nhịp tim và huyết áp đều tăng nhẹ. Khi ở trạng thái hưng phấn, toàn bộ cơ thể sẽ căng lên, nhịp tim và huyết áp đều tăng cao đồng thời cơ thể sẽ giải phóng những năng lượng bị dồn nén. Sau đó, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở sẽ giảm dần về mức bình thường. Nhưng đối với những người bệnh tim mạch, sự thay đổi này đôi khi lại gây ra gánh nặng cho quả tim. Do đó, những người có bệnh tim mạch, họ thường lo lắng về đời sống tình dục của mình.

Chuyện ấy với người bệnh tim mạch như thế nào?

Chuyện ấy với người bị bệnh tim mạch có thể diễn ra nếu như thể lực tốt

Bệnh tim mạch được chia làm nhiều cấp độ. Đối với người bị suy tim nhẹ (như suy tim độ I-II, tăng huyết áp giai đoạn I, II...) thì hoạt động tình dục nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến bệnh, ngược lại còn có lợi cho tim mạch khi duy trì đều đặn và nhẹ nhàng. Có nghĩa là khi mang trong mình bệnh tim mạch nhưng vẫn có thể hoạt động thể lực ở mức trung bình như đi bộ, leo lên thang gác... thì vẫn có thể làm “chuyện ấy” bình thường.