Ngửi mùi hôi nách của chồng sẽ yêu đời hơn, hạnh phúc hơn chị em có tin không?

Tâm sự gia đình 07/08/2018 14:35

Ngửi mùi hôi nách của chồng sẽ yêu đời hơn, hạnh phúc hơn cứ ngỡ đó là chuyện hoang tưởng, tuy nhiên đó lại là sự thật các chị em ạ. Hồi đầu em cũng chả tin, thậm chí suốt ngày cằn nhằn chồng bị hôi nách, ấy mà không biết từ bao giờ, ngày nào em không ngửi thấy mùi hôi nách của chồng là bứt rứt trong người, khó chịu lắm.

Chuyện là chồng em bị “viêm cánh” nhưng mà lúc quen nhau em không có biết. Bởi khi nào đi chơi với em anh cũng sử dụng lăn khử mùi và xịt nước hoa thơm phúc nên nào có nhận ra. Mãi đến đêm tân hôn em mới phát hiện được. Bắt đầu nhập cuộc, em nói với chồng: “Có mùi gì lạ lắm anh ạ”. Anh bảo làm gì có mùi gì, anh có ngửi thấy gì đâu. Tuy nhiên, càng này em càng ngửi thấy mùi hôi nặng hơn, nhưng đã “vô trận” nên em không nói nữa để chồng khi nào làm xong mới nói.

Mùi hôi nách của chồng là mùi đặc trưng, càng ngửi càng nghiện
Mùi hôi nách của chồng là mùi đặc trưng, càng ngửi càng nghiện

- Anh ơi, em vẫn thấy có mùi hôi ở đâu đây.

- Làm gì có mùi gì?

- Để em ngửi (em ngửi người anh). Đây này!

- À. Anh quên mất vợ ạ. Anh bị hôi nách. Ngửi quen rồi nên đâu có phát hiện ra.

- Huhu. Vậy là anh lừa em, lừa em lấy anh – ông chồng hôi nách. Từ này làm sao mà em sống nổi.

Thấy em khóc bù lu bù loa lên, chồng lại nịnh nọt, xin lỗi đủ kiểu. Thấy vậy nên em cũng nín. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung thì em cũng quen cái mùi ấy. Đôi khi không được ngửi nó em còn nhớ lắm. Nên mỗi lần chồng đi làm về mồ hôi nhễ nhại em vẫn lao vào ôm. Chồng cười và nói: “Người anh hôi lắm, sao cứ ôm lấy được thế, không nói anh lừa em nữa à”. Em nói: “Kệ đi, chồng em thì em ôm chứ”.

Sống với nhau lâu khiến em nghiện mùi chồng, thấy chồng về sẽ chạy ra ôm chồng ngay
Sống với nhau lâu khiến em nghiện mùi chồng, thấy chồng về sẽ chạy ra ôm chồng ngay

Chắc do em yêu chồng nhiều quá nên từ hôi cùng thành thơm, kiểu như “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, lâu ngày thành ra là em không thể thiếu hơi chồng. Vì quá yêu nên em cũng chẳng để ý đến cái mùi ấy nhiều nữa, chồng em sao thì em dùng vậy thôi. Lâu dần mùi hôi nách trở thành mùi đặc trưng, mỗi lần chồng đi công tác là em nhớ ra riết lắm. Thậm chí, không ngửi mùi hôi nách, không được rúc vào nách chồng là đêm đó em không ngủ được.

Bây giờ mỗi lần được ngửi mùi hôi nách của chồng, em cảm thấy hạnh phúc lắm, yêu đời hơn nữa. Nên lúc nào cũng chọc chồng: “Chỉ có em mới chịu đựng được cái mùi hôi nách của anh, chứ không là anh ế đến già”.  

Có lần em đọc được bài viết trên mạng: “Ngửi mùi hôi nách của chồng khiến vợ hạnh phúc”. Lúc đó, em nghĩ mùi hôi nách mà cũng có tác dụng thật như vậy sao? Sau đó em gửi cho chồng em đọc, anh bảo: “Đấy em còn chê mùi hôi nách của anh nữa không, khéo sau này nó thành thuốc quý đấy, có tiền cũng không mua được đâu, em có phúc lắm mới được hưởng nha”.

Theo bài viết ấy thì mùi hôi cũng giống như nụ cười, có khả năng lan tỏa rất lớn vì đó là mùi hôi của hạnh phúc. Được tiếp xúc với mùi mồ hôi của người mình yêu thương sẽ giúp mình cảm thấy yêu đời, đồng thời phần nào sẽ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch. Khi ngửi thấy mùi hôi sẽ kích hoạt vùng não trung gian liên kết dẫn tới việc khi tiếp xúc trực tiếp, giúp cho các cơ trên khuôn mặt tạo thành một nụ cười mỉm, cho thấy trạng thái tích cực.

Chính mùi hôi nách đặc trưng của chồng giúp em không bị nhầm lẫn nữa
Chính mùi hôi nách đặc trưng của chồng giúp em không bị nhầm lẫn nữa

Cũng chính cái mùi đặc trưng này này mà em không bao giờ nhầm lẫn chồng em với em chồng. Tại chồng có anh em sinh đôi, lúc đầu mới về làm dâu, đôi khi em hay nhầm lẫn, nhưng bây giờ thì không nhầm nữa. Càng ngày em càng nghiện ngửi mùi hôi nách của chồng, đôi khi chồng còn nói em “biến thái” thích ngửi mùi gì không ngửi lại ngửi mùi hôi nách. Mỗi lần như thế là em cứ ôm lấy chồng, không cho đi đâu hết, mặc kệ chồng nói gì thì nói.

Quan hệ bằng miệng đúng cách mang lại khoái cảm mới lạ cho tình yêu thêm bền chặt

Quan hệ bằng miệng đúng cách mang lại khoái cảm mới lạ cho tình yêu thêm bền chặt

Quan hệ bằng miệng đúng cách sẽ làm tăng khoái cảm và mang lại cảm giác mới cho đôi bạn. Vì thế, kiểu quan hệ này ngày càng được nhiều cặp đôi sử dụng để tăng sự thú vị cho cuộc “yêu”.

Xem thêm
Từ khóa:   thích ngửi mùi hôi nách nghiện mùi hôi nách của chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm