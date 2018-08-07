Ngửi mùi hôi nách của chồng sẽ yêu đời hơn, hạnh phúc hơn chị em có tin không?

Chuyện là chồng em bị “viêm cánh” nhưng mà lúc quen nhau em không có biết. Bởi khi nào đi chơi với em anh cũng sử dụng lăn khử mùi và xịt nước hoa thơm phúc nên nào có nhận ra. Mãi đến đêm tân hôn em mới phát hiện được. Bắt đầu nhập cuộc, em nói với chồng: “Có mùi gì lạ lắm anh ạ”. Anh bảo làm gì có mùi gì, anh có ngửi thấy gì đâu. Tuy nhiên, càng này em càng ngửi thấy mùi hôi nặng hơn, nhưng đã “vô trận” nên em không nói nữa để chồng khi nào làm xong mới nói.

- À. Anh quên mất vợ ạ. Anh bị hôi nách. Ngửi quen rồi nên đâu có phát hiện ra.

- Huhu. Vậy là anh lừa em, lừa em lấy anh – ông chồng hôi nách. Từ này làm sao mà em sống nổi.

Thấy em khóc bù lu bù loa lên, chồng lại nịnh nọt, xin lỗi đủ kiểu. Thấy vậy nên em cũng nín. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung thì em cũng quen cái mùi ấy. Đôi khi không được ngửi nó em còn nhớ lắm. Nên mỗi lần chồng đi làm về mồ hôi nhễ nhại em vẫn lao vào ôm. Chồng cười và nói: “Người anh hôi lắm, sao cứ ôm lấy được thế, không nói anh lừa em nữa à”. Em nói: “Kệ đi, chồng em thì em ôm chứ”.

Sống với nhau lâu khiến em nghiện mùi chồng, thấy chồng về sẽ chạy ra ôm chồng ngay

Chắc do em yêu chồng nhiều quá nên từ hôi cùng thành thơm, kiểu như “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, lâu ngày thành ra là em không thể thiếu hơi chồng. Vì quá yêu nên em cũng chẳng để ý đến cái mùi ấy nhiều nữa, chồng em sao thì em dùng vậy thôi. Lâu dần mùi hôi nách trở thành mùi đặc trưng, mỗi lần chồng đi công tác là em nhớ ra riết lắm. Thậm chí, không ngửi mùi hôi nách, không được rúc vào nách chồng là đêm đó em không ngủ được.

Bây giờ mỗi lần được ngửi mùi hôi nách của chồng, em cảm thấy hạnh phúc lắm, yêu đời hơn nữa. Nên lúc nào cũng chọc chồng: “Chỉ có em mới chịu đựng được cái mùi hôi nách của anh, chứ không là anh ế đến già”.

Có lần em đọc được bài viết trên mạng: “Ngửi mùi hôi nách của chồng khiến vợ hạnh phúc”. Lúc đó, em nghĩ mùi hôi nách mà cũng có tác dụng thật như vậy sao? Sau đó em gửi cho chồng em đọc, anh bảo: “Đấy em còn chê mùi hôi nách của anh nữa không, khéo sau này nó thành thuốc quý đấy, có tiền cũng không mua được đâu, em có phúc lắm mới được hưởng nha”.

Theo bài viết ấy thì mùi hôi cũng giống như nụ cười, có khả năng lan tỏa rất lớn vì đó là mùi hôi của hạnh phúc. Được tiếp xúc với mùi mồ hôi của người mình yêu thương sẽ giúp mình cảm thấy yêu đời, đồng thời phần nào sẽ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch. Khi ngửi thấy mùi hôi sẽ kích hoạt vùng não trung gian liên kết dẫn tới việc khi tiếp xúc trực tiếp, giúp cho các cơ trên khuôn mặt tạo thành một nụ cười mỉm, cho thấy trạng thái tích cực.

Chính mùi hôi nách đặc trưng của chồng giúp em không bị nhầm lẫn nữa

Cũng chính cái mùi đặc trưng này này mà em không bao giờ nhầm lẫn chồng em với em chồng. Tại chồng có anh em sinh đôi, lúc đầu mới về làm dâu, đôi khi em hay nhầm lẫn, nhưng bây giờ thì không nhầm nữa. Càng ngày em càng nghiện ngửi mùi hôi nách của chồng, đôi khi chồng còn nói em “biến thái” thích ngửi mùi gì không ngửi lại ngửi mùi hôi nách. Mỗi lần như thế là em cứ ôm lấy chồng, không cho đi đâu hết, mặc kệ chồng nói gì thì nói.