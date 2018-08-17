Làm gì khi chồng hết yêu vợ - Hãy cố gắng hàn gắn để khi buông tay không phải hối hận

Chuyện vợ chồng 17/08/2018 13:47

Thay vì khóc lóc, trách móc, đau khổ vật vã thì các chị em hãy cố gắng để hàn gắn và suy nghĩ thấu đáo về việc phải làm gì khi chồng hết yêu vợ như vậy mới có thể cứu vãn được tình cảm vợ chồng.

Ai mà không đau khổ khi rơi vào trường hợp chồng hết yêu vợ, không khác gì bị con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim. Tuy nhiên, dù có đau thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải gượng dậy vì tình nghĩa vợ chồng đâu phải nói hết yêu là chấm dứt. Nếu còn yêu chồng thì bạn hãy cố gắng cải thiện để chồng yêu lại lần nữa. Lúc này bạn cần phải:

Nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn

Hãy nói thẳng thắn với anh ấy để tìm ra nguyên nhân vì sao hết yêu vợ
Hãy nói thẳng thắn với anh ấy để tìm ra nguyên nhân vì sao hết yêu vợ

Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng và nó không diễn ra như những gì chúng ta muốn, vì thế, ngoài do bản thân mình thì còn có nhiều thứ bên ngoài tác động đến tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, để tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy hết yêu mình.

Đồng thời, hãy tâm sự với anh ấy, vì sao ngày xưa anh yêu em, tại sao bây giờ anh lại hết yêu. Có phải là do bản thân em thay đổi quá nhiều hay là anh đã thay đổi. Sau khi nghe anh ấy bộc bạch hết nỗi lòng thì bạn cần lên kế hoạch chu toàn, giúp anh ấy yêu mình lại một lần nữa, gia đình hạnh phúc.

Hãy hâm nóng tình cảm, khơi gợi cảm xúc khi yêu

Hãy hâm nóng lại tình cảm vợ chồng
Hãy hâm nóng lại tình cảm vợ chồng

Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến vợ chồng bạn thay đổi và khiến cho khoảng cách của hai người càng xa nhau. Nên bạn hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho chồng, cũng như là dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình. Điều này sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy, hai người sẽ có khoảng không gian lãng mạn hẹn hò cùng nhau để ôn lại kỷ niệm đẹp thời mới yêu.

Sau đó, buổi tối trước khi đi ngủ hãy nhẹ nhàng ôm anh ấy từ đằng sau và tâm sự sẽ giúp hai vợ chồng bạn gần nhau hơn, những yêu thương thủa ban đầu sẽ sống dậy. Như vậy những rung động cảm xúc yêu thương sẽ quay trở lại và tình cảm vợ chồng sẽ cải thiện hơn rất nhiều.

Hãy quan tâm anh ấy hàng ngày như thời mới yêu

Không người đàn ông nào lại nỡ từ chối sự quan tâm dịu dàng từ người phụ nữ. Vì thế, bạn hãy quan tâm anh ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản chỉ là chuẩn bị bữa ăn sáng, ủi áo sơ mi và tiễn anh ấy đi làm… Những điều nhỏ nhặt ấy sẽ làm trái tim anh ấy rung động. Bên cạnh đó, đừng thơ ơ với những mệt mỏi và áp lực của chồng, hãy pha cho anh ấy một ly nước chanh và nhẹ nhàng massage để tâm trạng anh ấy thoải mái. Đồng thời, hâm nóng tình cảm bằng những bữa cơm thân mật, lúc này hai người sẽ có nhiều thời gian để nhìn nhau và tâm sự cùng nhau. Là người vợ thì bạn hãy nhớ rằng đừng để anh ấy cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Hãy quan tâm chồng hàng ngày từ việc nhỏ nhặt nhất
Hãy quan tâm chồng hàng ngày từ việc nhỏ nhặt nhất

Bên cạnh đó, người đàn ông nào cũng thích cái đẹp. Vì thế, bạn cũng không nên bỏ bê bản thân, hãy làm đẹp cho bản thân để chồng ngắm. Anh ấy cũng sẽ rất hãnh diện vì mình có một cô vợ đẹp lại tâm lý biết quan tâm. Có một cô vợ xinh đẹp anh ấy sẽ luôn ý thức phải giữ gìn, tình cảm ngày nào sẽ trở lại.

Tuy nhiên, khi đã cố gắng hết sức mà tình hình vẫn không có sự thay đổi, vẫn chán và không yêu vợ, quyết ra đi thì lúc này bạn buông bỏ vẫn chưa muộn, không còn gì phải hối tiếc. 

Đêm tân hôn vào nhầm phòng em vợ và cái kết nhớ đời cho anh rể

Đêm tân hôn vào nhầm phòng em vợ và cái kết nhớ đời cho anh rể

Cả ngày phải tiếp khách lại bị đám bạn ép uống rượu quá nhiều, hơi men đưa lối nên đêm tân hôn anh đã vào nhầm phòng em vợ. Đêm đó là một đêm kinh hoàng, khiến anh còn ám ảnh đến bây giờ.

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