Quan hệ bằng tay khi mang thai có sao không?

Quan hệ bằng tay có nghĩa là 2 người đều dùng tay để kích thích massge cho bộ phận sinh dục để tạo ra khoái cảm, tăng sự ham muốn giúp “lên đỉnh” mà không cần phải quan hệ trực tiếp giữa “cậu nhỏ” và “cô bé”.

Tuy nhiên, kiểu quan hệ này các cặp vợ chồng không nên lạm dụng quá nhiều. Bởi do tay của chúng ta chứa một lượng vi khuẩn nhất định, rất dễ xâm nhập gây hại cho vùng kín. Nhất là khi không vệ sinh tay sạch sẽ trước khi quan hệ sẽ dễ bị viêm nhiễm, ngứa vùng kín cho cả mẹ bầu và chồng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tam cá nguyệt thứ hai là thời gian tốt nhất để quan hệ khi mang thai . Và thời gian này quan hệ nói chung và quan hệ bằng tay nói riêng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ cũng như thai nhi. Do đó, các mẹ không nên lo lắng quá nhiều.

Chính vì vậy, khi muốn sử dụng kiểu quan hệ này, mẹ bầu và các ông chồng cần phải lưu ý:

- Vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà bông để vi khuẩn không có cơ hội xâm nhập vào vùng kín.

- Phải cắt móng tay trước khi quan hệ. Bởi vì quan sinh dục rất nhạy cảm, khi để móng tay dài sẽ dễ làm vùng kín bị tổng thương, bị xước, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công.

Cả hai vợ chồng phải cắt móng tay và vệ sinh sạch sẽ trước khi quan hệ!

- Khi mẹ bầu gặp tình trạng khí hư ra nhiều, cảm giác khó chịu hay ngứa rát vùng âm đạo thì nên đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời không nên quan hệ bằng tay trong thời gian này.

Tần suất quan hệ bằng tay khi mang thai thế nào là thích hợp?

Khi mang thai, quan hệ tình dục bằng tay cũng giúp phụ nữ tăng khả năng miễn dịch, giảm đau, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm huyết áp, tăng cường tâm trạng và đốt cháy calo. Tuy nhiên, không phải quan hệ càng nhiều càng tốt mà phải biết kiểm soát ở mức độ phù hợp.

Bên cạnh đó, yếu tố nội tiết tố cũng quyết định lớn đến ham muốn tình dục của người phụ nữ và vì thế, ham muốn sẽ thay đổi khác nhau theo từng giai đoạn của thai kỳ.

- 3 tháng đầu thai kỳ: Trong quá trình này, hormone sinh dục nữ tăng song cơ thể sẽ trải qua giai đoạn thai nghén khó chịu, hầu hết thai phụ bị giảm ham muốn tình dục.

- 3 tháng giữa thai kỳ: Giai đoạn này lưu lượng máu nuôi thai cũng như đến cơ quan sinh dục tăng lên, cơ thể đã quen với việc mang thai, vú phát triển và dịch âm đạo cũng tiết nhiều hơn. Hầu hết phụ nữ mang thai cho biết họ có nhu cầu cao trong giai đoạn này.

- 3 tháng cuối thai kỳ: Kích thước thai trong 3 tháng cuối này đã lớn gây khó khăn cho việc quan hệ tình dục, ham muốn tình dục ở giai đoạn này vẫn được duy trì song hai vợ chồng nên chọn tư thế thích hợp.

Chính vì vậy, tuy hiện nay chưa có bất cứ kết luận cụ thể về tần suất quan hệ khi mang thai bao nhiêu một tuần là thích hợp, nhưng các ông chồng cần phải hiểu cho vợ và chiều theo ý của nàng, khi nào nàng muốn thì hãy làm, đừng bắt ép, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khi mang thai.

Quan hệ bằng tay khi mang thai người chồng cần phải thật nhẹ nhàng

Đồng thời, khi quan hệ tình dục bằng tay ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối cần phải lưu ý rất nhiều. Vì đây là những thời điểm nhạy cảm, vào 3 tháng đầu, thai nhi chưa bám chắc, hơn nữa mẹ bầu thường bị các cơn ốm nghén hành hạ, còn 3 tháng cuối lúc này bụng đã rất to, nếu kích thích quá mạnh rất dễ ảnh hưởng đến em bé.

Ngoài ra, nếu mẹ bầu thuộc các trường hợp dưới đây thì nên kiêng quan hệ trong thời gian mang thai nhé:

- Người từng có tiền sử sảy thai trong 3 tháng đầu hoặc sinh non.

- Phụ nữ có cổ tử cung ngắn.

- Người từng mang thai từ 2 lần trở lên.

- Phụ nữ bị hở eo cổ tử cung.

- Người có triệu chứng tiền sản giật như: cao huyết áp thai kỳ, phù nặng,…

- Người có dấu hiệu rò dịch ối.

- Người có dấu hiệu bất thường nghi ngờ động thai như: đau quặn bụng từng cơn, chảy máu âm đạo, nhau bám thấp, nhau tiền đạo,...

- Thai phụ hoặc bạn tình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục như: giang mai, HIV, lậu, Herpes sinh dục,…

Những mẹ bầu từng có tiền sử sảy thai, sinh non,...cần hết sức kiêng quan hệ trong thai kỳ!

Tóm lại, quan hệ bằng tay khi mang thai sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé, nếu được thực hiện đúng cách với tần suất hợp lý. Tuy nhiên, để an toàn và tốt nhất, mẹ bầu cần đi thăm khám sức khỏe định kỳ để biết rõ tình hình sức khỏe của mình, để từ đó xây dựng được lịch sinh hoạt vợ chồng một cách hợp lý nhất nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ thật khỏe mạnh và hạnh phúc!