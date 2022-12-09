Tình dục cần sự phối hợp từ hai phía thì mới có thể cảm nhận hết được niềm hạnh phúc và thú vị. Do đó, các bạn không nên đặt nặng “chuyện ấy” quá, hãy cùng nhau tìm hiểu để gỡ rối cho nhau. Vào đêm tân hôn, là người đàn ông, bạn cần phải bình tĩnh, không nên quá vội vã sẽ làm cho vợ sợ. Đồng thời, bạn cũng cần phải nhẹ nhàng, tình cảm để làm nàng thả lỏng cơ thể, bớt hồi hộp và lo lắng. Do đó, dù có háo hức được chiếm chọn cơ thể nàng đến như thế nào thì cũng phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng âu yếm. Có như vậy nàng mới sẵn sàng cho cuộc “yêu”, mọi thứ mới hoàn hảo.

Phần lớn, các cặp vợ chồng mới cưới thường chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện phòng the, khó làm nhau thỏa mãn. Nên trước đó, các bạn hãy tìm hiểu cách quan hệ vợ chồng mới cưới để mọi chuyện được suôn sẻ hơn, dễ dàng nhập cuộc và thăng hoa cảm xúc hơn nhé! Cụ thể là các tư thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây!

Có rất nhiều tư thế giúp vợ chồng mới cưới dễ thăng hoa. Nên chọn những tư thế dễ quan hệ, giúp tăng phần tiếp xúc giữa "cô bé" và "cậu nhỏ", kích thích các dây thần kinh cảm giác, để hai người cảm thấy thoải mãn, hài lòng với cuộc “yêu”.

Đáp lại sự ân cần của người chồng thì vợ cũng phải có một chút động tĩnh, không nên quá hững hờ làm tụt cảm xúc của hai người. Hãy đáp trả lại những nụ hôn nồng nhiệt và sự vuốt ve âu yếm của anh ấy. Sau đó hai người hãy chọn tư thế phù hợp để nhập cuộc.

Khi nào cả 2 đều sẵn sàng thì hãy làm chuyện ấy!

Bên cạnh đó, người chồng cũng cần linh hoạt, có sự hoán đổi phù hợp trong cuộc “yêu” đôi khi hãy để vợ làm chủ. Bạn hãy cho cô ấy nằm trên, vừa giúp bạn thoải mái, lấy lại năng lượng để nhanh chóng thúc đẩy cuộc “yêu” đi đến cao trào.

Ngoài ra, không gian “yêu” là một nhân tố quan trọng để giúp đôi bạn cảm thấy lãng mạn, quyết định đến sự thăng khoa khi làm chuyện ấy. Nhưng đáng tiếc khá nhiều cặp vợ chồng lại bỏ qua yếu tố này. Việc thiết kế được một không gian phù hợp không chỉ giúp hai bạn thư giãn và giảm bớt lo lắng, nhất là khi mới làm “chuyện ấy” lần đầu, mà còn giúp tác động rất nhiều đến cảm xúc của vợ chồng bạn. Vì thế, đôi bạn hãy bớt chút thời gian để chăm chút cho không gian riêng tư của mình nhé. Như vậy quá trình “giao ban” sẽ dễ nhập cuộc hơn. Để đêm tân hôn mặn nồng hơn bạn cần lưu ý đến cách quan hệ vợ chồng mới cưới này nhé.

Vợ chồng mới cưới làm chuyện ấy bao nhiêu lần là phù hợp?

Sau một ngày mệt mỏi với việc tiếp đãi bạn bè và quan khách, cả hai sẽ không đạt được trạng thái thể chất tốt nhất. Do đó, bạn có thể tiết chế việc làm quan hệ trong đêm tân hôn. Bởi lần quan hệ trong đêm tân hôn không ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này, bởi sau đêm đó đôi bạn còn thời gian cả đời để tận hưởng cùng nhau.

Do đó, các anh chồng nên lưu ý, khi mới cưới không nên đòi hỏi vợ quá nhiều. Hãy từ từ để khám phá cơ thể nhau. Hãy “yêu” khi cả hai cùng muốn, quan trọng là chất lượng mỗi lần yêu chứ không phải là số lượng. Do đó, cánh mày râu nên đầu tư cho chuyện ấy kỹ lưỡng để làm vợ thỏa mãn và hạnh phúc.

Đôi bạn còn thời gian cả đời để khám phá cơ thể nhau!

Thời gian đầu mới cưới, đàn ông thường có nhu cầu khá cao trong chuyện chăn gối, nên các chị em cần hiểu cho chồng. Do đó, hãy chiều anh ấy khi có thể và khi mình muốn, còn những lúc mệt quá thì hãy nói khéo để anh ấy hiểu và không bị tự ái.

Ngoài ra, một yếu tố vô cùng quan trọng và không ai phủ nhận chính là tuổi tác có ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu tình dục của các cặp đôi. Theo đó, các cặp vợ chồng mới cưới ở độ tuổi trẻ và có sức khỏe tốt thì tần suất “yêu” sẽ càng dày đặc.

Cụ thể:

- Những cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 20-25 có thể quan hệ hằng ngày. Bởi sức khỏe của họ tốt và lượng hormone testosterone và estrogen của cả hai đều cao.

- Những cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 25-30 có thể duy trì quan hệ 3-5 lần/tuần là phù hợp.

- Nếu bạn ở độ tuổi từ 30-40, tần suất quan hệ có thể là 2 lần/tuần.

- Từ 40-50 tuổi, số lần quan hệ có thể giảm xuống chỉ còn 1 lần/tuần hoặc thậm chí ít hơn.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là số liệu chung để bạn tham khảo, còn tần suất thế nào còn phải dựa vào sức khỏe thể chất, tinh thần và tình yêu của đôi vợ chồng trẻ nữa nhé!

Qua đây, có thể thấy vấn đề vợ chồng mới cưới quan hệ có quá nhiều điều cần phải lưu tâm. Vào giai đoạn đầu có thể gặp chút trục trặc khó khăn và có những khúc mắc nhất định, tuy nhiên chỉ cần tìm hiểu nhau thật kĩ thì về sau sẽ thuận lợi và êm ả hơn. Do đó, để trải nghiệm cuộc sống thật hạnh phúc khi mới cưới, đôi bạn nên có lịch sinh hoạt vợ chồng đều đặn để trải nghiệm những cung bậc cảm súc đầy màu hồng cùng nhau nhé! Chúc các cặp vợ chồng mới cưới luôn hạnh phúc và có được những phút giây ấm áp, bền chặt cùng nhau nhé!