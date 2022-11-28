Cách chiều chồng trên giường để chồng không tơ tưởng gái gú

Nếu như bạn vẫn chưa biết cách làm sao để chiều chồng trên giường thì hãy áp dụng ngay các bí quyết “kinh điển” sau đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Tình dục là một trong những yếu tố giúp vợ chồng thắp mãi ngọn lửa yêu. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên nhàm chán, ngọn lửa “yêu” sẽ tắt, khi bạn không biết đổi mới và không có kỹ năng “giường chiếu”. Vì thế, để hôn nhân luôn nồng ấm, giữ vững hạnh phúc gia đình thì vai trò của người vợ là rất lớn. Khi vợ biết cách chiều chồng trên giường anh ấy sẽ mê mệt, sung sướng, luôn luôn nhớ về bạn.

Khi ở trên giường, ngoài thân hình quyết rũ của mình thì bạn cũng luôn phải “rót mật” vào tai chồng bằng những lời khen ngợi. Hãy thủ thỉ bên tai chồng vài câu đường mật, chẳng hạn như khen chồngg giỏi giang, là người biết quan tâm, chiều chuộng vợ,…hoặc đơn giản là khen chồng giỏi về chuyện ấy làm vợ thỏa mãn. Những lời nói ấy có sức mạnh mãnh liệt hơn cả liều thuốc kích dục, giúp cuộc yêu càng trở nên nồng nhiệt và nóng bỏng hơn.

Thực hiện màn dạo đầu bằng chiếc lưỡi ướt át và đôi tay mềm mại

Trong mỗi cuộc vui, màn dạo đầu rất quan trọng, công đoạn này đóng vài trò kích thích dây thần kinh cảm giác để tăng tốc độ cuộc yêu nhanh chóng bước vào giai đoạn cao trào. Vì thế, nếu người vợ biết chiều chồng ở giai đoạn đầu thì sẽ giúp cho anh ấy dễ đạt được cực khoái ở giai đoạn về sau hơn.

Để làm được điều này, bạn hãy dạo đầu cho chàng bằng miệng, môi và lưỡi, kết hợp với bàn tay mềm mại để vuốt ve sẽ giúp anh ấy cảm thấy sung sướng và nhanh đạt được khoái cảm hơn. Vì thế, bạn hãy tự tin thực hiện “oral sex” cùng với những hành động bằng tay để khiến “cậu nhỏ” của chàng hưng phấn. Như vậy cuộc “yêu” sẽ mĩ mãn hơn.

Không nên bị động, cần chuyển sang tư thế chủ động “tấn công”

Không nên bị động hãy chủ động tấn công!

Bạn hãy chủ động “tấn công” để chàng bất ngờ và có cảm giác thú vị. Sự chủ động này sẽ khiến chàng bị kích thích, “sung sướng” và bùng cháy để đáp trả lại hành động của bạn. Chính vì thế, thay vì luôn bị động “nằm dưới” thì bây giờ bạn hãy chủ động “nằm trên” để kiểm soát cuộc yêu, đẩy tốc độ lên cao trào, để chàng thỏa mãn.

Khi ở trên giường cần phải hư thì mới hấp dẫn

Khi ở trên giường bạn không nên quá khách sáo với chồng. Thay vì chỉ “dạ, vâng” thì hãy nói “em phải làm gì để anh thích nhất”. Bước vào cuộc yêu chồng sẽ thích nghe những lời nói “trần trụi” mà vốn trong cuộc sống bình thường bạn không bao giờ nói ra hơn. Hơn nữa, chàng thích bạn mạnh rạn trong trong chuyện ấy chứ không phải e ấp, khiến cuộc yêu nhàm chán. Hãy “hư” mới có thể tạo cảm hứng cho “cậu bé” và giúp chàng bùng cháy được khao khát, giúp cuộc yêu thêm phần hoàn hảo hơn.

Diện trang phục gợi cảm

Trang phục lụa là mềm mại, nửa kín nửa hở luôn là những "vú khí" sát thương cao độ!

Đàn ông thường yêu bằng mắt, nàng biết mà! Diện trang phục gợi cảm khi làm chuyện ấy là một vũ khí lợi hại cho bạn. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy bằng chất liệu ren hay lụa sẽ khiến chàng "mê đắm" ngay từ những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý đừng để cơ thể phô bày hoàn toàn. Bằng cách che những điểm cần che và để hờ hững những khu vực nhạy cảm sẽ khiến chàng vô cùng kích thích đấy nhé!

Vẫn âu yếm khi cuộc yêu đã tàn để kéo dài cảm giác “khoái lạc”

Sau khi “thỏa mãn” thì cả hai đều có cảm giác mệt mỏi và muốn lăn ra ngủ, nhưng bạn vẫn hãy dành một chút thời gian để “review” lại cuộc yêu bằng cách âu yếm, vuốt ve chàng. Với màn kết thúc như thế, chàng sẽ rất hạnh phúc và đó chính là động lực để chàng hưng phấn, nhiệt huyết, mãnh liệt hơn nữa cho các cuộc yêu lần sau.

Nụ hôn đê mê

Một nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng, luôn là "liều thuốc" đẩy cao trào tốt nhất!

Nụ hôn luôn là lí do để dẫn đến một cuộc vận động nhẹ nhàng bên chàng. Hôn sẽ giúp chàng có thêm nhiều cảm xúc hơn. Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn, đôi tay cùng kết hợp ôm lấy chàng hoặc chạm nhẹ vào cơ thể. Hãy cố gắn tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

Nếu nhiều chị em ngại ngùng, chưa dám chạm tay vi vu trên cơ thể chàng, thì có thể vuốt nhẹ qua mái tóc của anh ấy, hoặc cũng có thể quấn quanh eo nhẹ nhàng.

Hãy dành cho mình một chút ngơi nghỉ khi chưa sẵn sàng

Cuộc sống luôn có những căng thẳng và những điều tồi tệ xảy ra không như ý bạn mong muốn. Bạn cần thời gian để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy, hãy nói với anh ấy về mọi việc và cho mình một khoảng thời gian nhất định để căn bằng lại mọi thứ.

Đừng cố gắng “chiều chồng” trong khi bạn cảm thấy chán nản hoặc “cho xong việc”. Quan hệ tình dục cần phải được bắt nguồn từ một thể chất và tinh thần thực sự khỏe mạnh!

Trên đây là tổng hợp những tuyệt chiêu chiều chồng trên giường khiến chàng “run rẩy” vì sung sướng! Chỉ cần nắm vững những bí quyết trên thì chắc chắn rằng, dù chồng có khó như thế nào bạn cũng có thể chinh phục được và làm cho anh ấy ngất ngây, luôn luôn say đắm nhé! Chúc các chị em có một đời sống hôn nhân luôn nóng bỏng và hạnh phúc!