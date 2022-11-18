Người đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào?

Đồng tính nữ là khái niệm chỉ người nữ chỉ có thể có tình cảm, ham muốn thể xác với nữ giới. Cũng giống như bao người khác, họ cũng có nhu cầu về tình dục, có sự ham muốn về thể xác. Tuy nhiên, cách để họ thỏa mãn sẽ có một chút khác biệt so với quan hệ tình dục nam nữ như thông thường. Để hiểu hơn về vấn đề đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào thì hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vì thế, đồng tính nữ thường chỉ dành cho nhau những cử chỉ như ôm ấp, hôn hay vuốt ve, và chia sẻ với nhau những nhu cầu thầm kín của bản thân. Hơn nữa, vì cùng là nữ nên họ hiểu được xúc cảm và ham muốn của đối phương. Chính vì thế mà hầu hết khi gần gũi, các cặp đồng tính nữ thường mang đến cho nhau cảm giác cực khoái, chân thành và không bao giờ có giả dối trong vấn đề cảm xúc.

Chuyện chăn gối trong mối quan hệ đồng tính nữ diễn ra bình thường như tất cả các mối quan hệ khác. Tuy nhiên, họ không đặt quá nặng về vấn đề tình dục mà hơn hết là mang đến cho nhau sự thỏa mãn về cảm xúc.

Khi quan hệ, cả hai sẽ quan sát hành động, cử chỉ của đối phương để tự gợi cho mình cảm xúc và hứng thú. Đa phần quan hệ tình dục đồng tính nữ có các thao tác ôm hôn khắp cơ thể, vuốt ve vòng 1, sau đó là quan hệ bằng miệng và thao tác bằng tay. Chính vì vậy, kĩ thuật làm miệng và làm tay được các đôi đồng tính nữ chú trọng hơn cả. Có một số ít sử dụng đồ chơi tình dục làm công cụ hỗ trợ cho cuộc vui của mình.

Đồng tính nữ khi quan hệ sẽ hiểu rất rõ về những điểm nhạy cảm của đối phương!

Thời gian quan hệ của các cặp đồng tính nữ rất dài vì không bị giới hạn bởi sự phóng tinh hay phải đạt cực khoái như tình dục dị tính. Đây chính là một ưu điểm khiến cho hầu hết các cặp đồng tính đều thấy thỏa mãn trong chuyện chăn gối.

Những tư thế thường dùng khi đồng tính nữ quan hệ

Đồng tính nữ quan hệ thường sử dụng các tư thế sau đây:

Chiếc lưỡi ướt át

Đây là một trong những tư tế làm tình đồng tính “cực sướng” xếp hạng thứ 1 được các cặp đôi hay sử dụng. Bởi ở tư tế này, "cô bé" sẽ được chăm sóc cẩn thận và kỹ lưỡng bởi chiếc lưỡi ướt át và nóng bỏng của bạn tình. Để nàng “sướng” bạn nên kết hợp dùng tay để kích thích hạt le hoặc đi sâu vào trong âm đạo của nàng.

Đôi tay quyến rũ

Ở tư thế quan hệ này đôi bạn tha hồ khám phá cơ thể của nhau. Đồng thời sẽ được ngắm nhìn toàn bộ cơ thể quyến rũ của đối phương, chứng kiến được khoảnh khắc hạnh phúc khi nàng lên đỉnh.

Bạn hãy để nàng nằm ngửa và kê 2 chiếc gối dưới lưng. Quỳ giữa 2 chân cô ấy và dùng 1 ngón hoặc 2 ngón tay làm chầm chậm để kích thích vùng kín, tay còn lại thì vuốt ve bầu ngực của nàng nhé.

Tư thế thế vận hội Olympic

Đồng tính nữ có nhiều tư thế quan hệ dễ "lên đỉnh"

Đây là tư thế cả hai sẽ cảm thấy sướng tột đỉnh vì “chỗ ấy” của cả 2 sẽ được tiếp xúc, cọ xát vào nhau nhiều nhất. Để thực hiện tư thế này, bạn phải đẩy hai chân nàng lên cao, sau đó bạn chỉ cần rướn âm hộ của mình chạm vào âm hộ của nàng. Tiếp theo di chuyển theo chiều dọc ngang, xoay tròn để 2 âm đạo cọ xát với nhau và cảm nhận những khoái cảm sung sướng tuyệt vời.

Tư thế úp thìa

Thêm một gợi ý tuyệt vời cho cách quan hệ của các cặp đồng tính nữ. Đối với tư thế úp thìa, hai bạn sẽ nằm cùng hướng về một phía, một người quay lưng vào người kia.

Ưu điểm của tư thế này là bạn có thể đưa tay ra trước xoa bóp núi đôi bạn tình rất dễ dàng và cực phê cho cả hai bởi bạn có đủ lực, bầu ngực cũng căng tròn trên bàn tay của bạn. Một lời khuyên trong khi quan hệ, đó là đối với tư thế nào cũng vậy, để cả hai cùng được sướng bất tận, hãy kết hợp thêm một số dụng cụ hỗ trợ tình dục nhé.

Tư thế Doggy

Doggy được coi là “bậc thầy” trong các tư thế làm tình. Do đó, quan hệ đồng tính nữ cũng áp dụng được tư thế thăng hoa bậc nhất này trong làm tình để cả hai được hừng hực khí thế, cùng nhau lên đỉnh.

Với tư thế này, một người nữ giới sẽ nằm quỳ gối, hai tay chống lên giường và nâng mông, đẩy âm đạo ra phía sau sao cho lộ rõ nhất. Tiếp đó, cô gái còn lại sẽ ưỡn người, vòng tay ra trước để mân mê bầu ngực, vê vê núm vú, nhũ hoa rồi bắt đầu tiến tới ray ray hột le, kích thích mạnh mẽ đến bạn tình.

Nếu trong quan hệ tình dục giữa nam và nữ thì nam giới sẽ đưa dương vật của mình vào “cô bé” và “dúi” liên hồi. Còn xét trong quan hệ đồng tình nữ, thì cách thức làm tình với tư thế Doggy bằng việc đưa lưỡi liếm và ngoáy lên vùng kín và những vùng lân cận.

Các bí quyết để bạn có một mối quan hệ tình dục an toàn

Để tận hưởng cảm giác sung sướng trong quan hệ đồng giới mà có độ an toàn cao, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân và bạn tình!

Kiểm tra sức khỏe thường xuyên cũng là cách bảo vệ bản thân và bạn tình của mình. Bạn hãy đi khám tổng thể để theo dõi tình trạng sức khỏe và bản thân có mắc các bệnh viêm nhiễm nào hay không.

Vệ sinh miệng, tay và các đồ chơi tình dục sạch sẽ

Đây đều là những bộ phận, dụng cụ chủ chốt đồng hành cùng hai bạn trong “cuộc yêu” của mình. Cho nên, việc vệ sinh chúng là rất cần thiết. Bởi khi đảm bảo độ sạch sẽ, an toàn, bạn mới có thể an tâm tận hưởng cuộc vui.

Chung thủy

Chung thủy là điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh lý về tình dục!

Việc quan hệ nhiều người sẽ càng làm gia tăng các bệnh lý về đường tình dục. Do đó, hãy chung thủy với bạn tình để giảm thiểu tối đa nguy cơ trên.

Hạn chế sử dụng đồ chơi tình dục

Đồ chơi người lớn là trợ thủ đắc lực giúp bạn và bạn tình tận hưởng được hưng phấn cực độ. Tuy nhiên, chất liệu làm nên chúng có thể làm bạn bị kích ứng hoặc mua phải hàng kém chất lượng. Do đó, chỉ xem sextoy như một công cụ hỗ trợ và hãy lựa chọn địa điểm uy tín để mua đồ chơi tình dục.

Sử dụng bao cao su dành cho nữ

Bao cao su chưa bao giờ là thừa cả!

Bạn nên sử dụng bao cao su cho nữ vì đây là giải pháp giúp bạn tránh được các bệnh lý về đường tình dục tốt nhất.

Hạn chế dùng chất kích thích

Chất kích thích không thích cho cơ thể bạn và còn gây ra mùi khó chịu. Do đó, để đảm bảo cho sức khỏe cũng như chất lượng cuộc yêu, bạn nên rời xa các đồ uống, chất kích thích.

Tập thể dục, thể thao

Tập thể dục, thể thao giúp nâng cao thể chất, cải thiện chất lượng cuộc sống đặc biệt là các bài tập về xương chậu. Dù vậy, vẫn cần lưu ý những bài tập với cường độ phù hợp cho bản thân.

Tiêm chủng

Tiêm vaccin phòng các bệnh phụ khoa là việc mà các chị em phụ nữ dưới 26 tuổi cần làm!

Giờ đây, có rất nhiều vacxin phòng bệnh lây nhiễm như: Viêm gan A, B. Đặc biệt, tiêm phòng ung thư cổ tử cung HPV càng sớm càng tốt, dưới 26 tuổi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe sinh dục và sinh sản của bạn.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "đồng tính nữ quan hệ với nhau như thế nào?" Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các bạn độc giả sẽ hiểu hơn về việc quan hệ tình dục ở người đồng tính là nữ cũng như có các biện pháp bảo vệ sức khỏe tình dục của mình nhé. Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và đẹp xinh mỗi ngày!