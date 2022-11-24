Tình dục là một “món ăn” tinh thần, giúp duy trì và giữ lửa ấm cho hôn nhân, hâm nóng tình cảm giữa những người yêu thương nhau. Để lúc nào nó cũng tươi mới và thú vị thì đôi bạn cần phải học hỏi và trau dồi thêm về kỹ năng phòng the của mình. Vì thế, để thỏa mãn hơn trong chuyện ấy thì đôi bạn cần thường xuyên xoay vòng 9 tư thế quan hệ tình dục có lợi cho sức khỏe sau đây, chắc chắn rằng một nửa kia sẽ “khóc thét” lên vì sung sướng đấy. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Với tư thế này, người đàn ông ngồi dậy thay vì là nằm ngửa như tư thế “yêu” nữ ngồi trên. Tư thế leo cây sẽ làm cho cả hai rất sung sướng vì lúc này cơ thể chạm vào nhau quấn quýt ôm chặt lấy nhau, dễ “thăng hoa”, khiến cho tinh thần phấn khởi, tốt cho sức khỏe, tăng cường tinh lực cho phái mạnh.

Tư thế này còn gọi là “cỡi ngựa xem hoa”. Phần lớn, phái đẹp cực kỳ thích tư thế này bởi họ hoàn toàn kiểm soát quyền chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc vị trí như mong muốn để có thể đạt được khoái cảm nhiều nhất khi giao hợp. Lúc này, người nam nằm ngửa, nữ quỳ hoặc ngồi ở trên, nam giới chỉ việc tận hưởng, mọi việc còn lại cứ để nàng lo. Đây là một trong những tư thế yêu đàn ông đỡ phải làm việc nhất nhưng mang lại cảm giác sướng nhất, dễ lên đỉnh, tốt cho sức khỏe của cả 2 ngưới.

3. Tư thế Doggy

Doggy là tư thế quan hệ giúp cả hai dễ đạt “cực khoái”, giúp nam giới tăng thêm khí lực, nữ giới điều hòa khí huyết, da dẻ hồng hào, tăng tuổi thọ… Với tư thế này nam giới có thể đứng để đỡ mệt, đưa dương vật vào từ đằng sau thâm nhập vào “cô bé”. Lúc này “cô bé” sẽ bóp chặt “cậu nhỏ” nên dễ đạt được khoái cảm. Như vậy, nam giới dễ bị xuất tinh sớm. Do đó, đôi bạn hãy để tư thế này sau cùng nhé.

4. Tư thế truyền thống

Tư thế truyền thống thì nàng chỉ việc hưởng thụ!

Với tư thế này các chị em rất thích vì họ chỉ việc nằm và hưởng thụ. Chúng có tác dụng rất lớn trong việc phòng bách bệnh, tăng thêm khí lực ở nam giới. Đặc biệt, với kiểu tư thế truyền thông nam giới sẽ dễ dàng kéo dài cuộc yêu, kiểm soát được sự kích thích, chỉ cần quan hệ chậm và thật đều đã có thể khiến một nửa của mình sung sướng.

5. Tư thế quan hệ cửa sau

Đây là một trong những biến thể của tư thế doggy chỉ khác ở chỗ phụ nữ sẽ không đứng hoặc quỳ mà sẽ nằm úp lại lấy một cái gối kê ở phần bụng dưới cho “cô bé” nhô lên cao hơn để dương vật dễ xâm nhập vào. Như vậy, cả hai sẽ nhanh chóng tận hưởng cảm giác “khoái lạc”, điều hòa được nhịp đập của tim, tốt cho sự lưu thông máu.

6. Tư thế trên bàn

Tư thế quan hệ trên bàn, người nam sẽ đứng còn người nữ sẽ ngồi hoặc nằm trên bàn. Tư thế này giúp nam giới lâu xuất tinh hơn, cảm thấy rất thoải mái, tràn đầy sinh lực khi lâm trận. Còn nữ giới cảm thấy mới lạ và khoan khoái khi được yêu, làm cho tinh thần vui vẻ, tăng tuổi thọ.

7. Tư thế cưỡi lạc đà

Tư thế này gần giống với kiểu tư thế truyền thống, chỉ khác ở chỗ người nữ sẽ nằm nghiêng lại để dương vật của nam giới tiếp xúc thật nhiều vào điểm G, giúp nàng nhanh đạt khoái lạc khi ân ái. Như vậy, cả hai sẽ vui vẻ và hài lòng với cuộc yêu.

8. Kiểu nằm nghiêng

Tư thế quan hệ kiểu nằm nghiêng

Kiểu nằm nghiêng là tư thế khá thoải mái cho cả hai bạn. Đặc biệt là người nữ có thể quay người lại, vừa quan hệ vừa hôn chàng để cả hai dễ đạt được khoái cảm. Kiểu quan hệ này cũng mang lại nhiều cảm xúc hơn cho cả hai người.

9. Tư thế quan hệ thuyền trôi

Tư thế quan hệ thuyền trôi thì chàng sẽ nằm ngửa, bạn tình sẽ ngồi lên trên như tư thế cưỡi ngựa ngược mặt, nằm úp mặt sát xuống giường. Tư thế này giúp cả 2 đỡ tốn sức, chỉ cần cử động nhẹ đã làm cho đối phương sung sướng, lên đỉnh, tốt cho sức khỏe và trí não hoạt động tốt hơn.

Trên đây là tổng hợp 9 tư thế quan hệ có lợi cho sức khỏe, dễ dàng giúp đôi bạn "thăng hoa" cảm xúc, các đôi bạn trẻ hãy thường xuyên áp dụng để nâng cao chất lượng đời sống phòng the và hâm nóng tình cảm vợ chồng của mình nhé. Chẳng có gì nóng bỏng, thân cận bằng những lần kề cận da thịt, nhẹ nhàng yêu thương, cùng nhau bước vào thế giới riêng của hai người cả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho đời sống vợ chồng của bạn, chúc các độc giả luôn có một cuộc sống khỏe mạnh và một đời sống tình yêu luôn tràn đầy những cung bậc cảm xúc tinh tế và ấm áp nhé!