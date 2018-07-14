Bí quyết làm nàng thỏa mãn khi "cậu nhỏ" có kích thước khiêm tốn

Chuyện vợ chồng 14/07/2018 13:04

Nhiều anh chàng tỏ ra tự ti khi "cậu nhỏ" của mình quá bé hoặc quá ngắn, nếu không nắm được bí quyết làm nàng thỏa mãn khi cậu nhỏ có kích cỡ khiêm tốn thì rất dễ xảy ra rạn nứt trong tình yêu vì "chuyện ấy" không được trọn vẹn.

Khi cậu nhỏ khiêm tốn không có nghĩa là phái mạnh yếu trong chuyện ấy. Nhưng để làm cả hai thỏa mãn, nhất để nàng hài lòng thì bạn cần phải có tuyệt chiêu. Lúc này, bạn phải có phương pháp kích thích đúng điểm, màn khởi đầu và kỹ thuật làm tình điêu luyện... đây mới là điều khiến cho một nửa yêu thương của bạn cảm thấy sung sướng chứ không phải là kích thước to hay nhỏ của “cậu bé”.

Bí quyết làm nàng thỏa mãn khi cậu nhỏ khiêm tốn

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thực nghiệm trên 160 người phụ nữ đã từng có kinh nghiệm về tình dục để nhận xét về sự ảnh hưởng của kích thước dương vật với sự thỏa mãn của họ. Kết quả cho thấy, chỉ có 34% phụ nghĩ kích thước cậu nhỏ lớn sẽ dễ đạt khoái cảm hơn. Nhưng hơn 60% phụ nữ còn lại cho biết, kích thước của cậu nhỏ không giúp họ thỏa mãn trong chuyện ấy.

Có nghĩa là dù kích thước cậu nhỏ to hay bé không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần có kĩ thuật phòng the tốt sẽ làm nàng thỏa mãn, cuộc sống chăn gối viên mãn. Bởi phụ nữ có thể đạt cực khoái theo nhiều cách kích thích khác nhau. Vì thế các quý ông có cậu nhỏ khiêm tốn đừng nên quá tự ti mà hãy cải thiện kĩ năng “giường chiếu” để chinh chiến một cách tốt nhất.

Hãy biến nàng thành “nữ hoàng”

Hãy biến nàng thành
Hãy biến nàng thành "nữ hoàng" của đêm nay

Ít người biết rằng, phụ nữ có thể đạt được cực khoái ngay cả ở trong tâm trí. Vì thế ngay từ khi bắt đầu cuộc yêu bạn phải cho nàng thấy được nàng hấp dẫn và tuyệt vời như thế nào. Bạn muốn “yêu” nàng ngay lập tức vì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng. Bạn hãy nâng niu nàng bằng những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn, đừng ngại ngần trao những nụ hôn và đừng quên thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào, cung phụng hết mức để nàng thấy mình là người phụ nữ quyền lực nhất đêm nay.

Cùng nàng thử nghiệm những tư thế mới

Bạn hãy khai thác những tư thế mới để biết được đâu là điểm mạnh của mình, như vậy “tấn công” lần nào sẽ thắng lần đó. Đồng thời, điều này cũng giúp cho bạn biết được những điểm nhạy cảm của nàng ở đâu để mơn trớn giúp nàng dễ đạt khoái cảm cao nhất.

Sau đó, bạn hãy dùng tay và nghệ thuật Oral sex để làm nàng hài lòng. Hãy áp dụng “tấn công” khéo léo, kết hợp song phương giữa tay và miệng để đưa nàng lên đỉnh, thăng hoa cảm xúc. Hai điểm bạn cần kích thích nhiều nhất trên cơ thể nàng đó là núi đôi và cô bé. Lúc này bạn dùng tay để xoa bóp còn dùng miệng để hôn lên da thịt nàng với tốc độ tăng dần đều. Đây là 2 vùng chứa nhiều dây thần kinh cảm giác dễ làm nàng đạt cực khoái.

Quan tâm và chia sẻ

Hãy quan tâm và chia sẻ với nàng để biết mình cần cải thiện những gì
Hãy quan tâm và chia sẻ với nàng để biết mình cần cải thiện những gì

Để chuyện ấy viên mãn hơn thì chàng cần phải biết quan tâm chia sẻ với nàng. Ngoài những câu nói ngọt ngào bạn hãy ôm hôn nhẹ nàng vào lòng và chia sẻ mọi điều mà bạn nghĩ. Đồng thời hỏi nàng để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Sau khi kết thúc cuộc yêu, hãy thì thầm âu yếm nàng để nàng cảm nhận được bạn luôn nâng niu và trân trọng cô ấy.

Cậu bé “khiêm tốn” có gì phải ngại!

Thông thường, kích thước dương vật nam giới khi cương cứng có chiều dài từ 10 – 14 cm, đường kính khoảng 2,5 – 4 cm. Đối với đàn ông Việt Nam trung bình khi dương vật cương cứng dài 12,82 cm và đường kính dương vật là 2,78 cm. Dương vật khiêm tốn không phải là bệnh lý, không ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ ảnh hưởng một chút tới khoái cảm tình dục.

Cậu nhỏ khiêm tốn không phải lo lắng bạn vẫn có thể làm nàng thỏa mãn
Cậu nhỏ khiêm tốn không phải lo lắng bạn vẫn có thể làm nàng thỏa mãn

 Nhiều người nghĩ rằng kích thước dương vật được coi là cách thể hiện “đẳng cấp của phái mạnh”, sự mạnh mẽ và nam tính nên không may dương vật nhỏ thường buồn chán, stress và tự ti về bản thân mình. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần có bí quyết thì nàng và bạn đều được thỏa mãn và thăng hoa trong chuyện ấy.

Vì vậy, bạn đừng tự ti khi cậu nhỏ khiêm tốn mà hãy học cách áp dụng những bí quyết làm nàng thỏa mãn ở trên để cuộc sống chăn gối vợ chồng thêm viên mãn hơn.

Khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín không?

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