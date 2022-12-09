Theo các nghiên cứu khoa học cho biết, tất cả mọi người kể cả nam lẫn nữ đều có yết hầu hay còn gọi là “quả táo của Adam”. Tuy nhiên, yết hầu ở nam giới có kích thích lớn hơn vì thế dễ nhận thấy.

Ở tuổi dậy thì thời gian yết hầu sẽ phát triển nhanh nhất. Chính vì vậy ở giai đoạn này giọng của nam giới trầm hẳn so với giọng của nữ giới. Nếu yết hầu nổi cộm quá thì nam giới cũng có thể thực hiện phẫu thuật để mài mỏng đi, điều này sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe cũng như giọng nói.

Yết hầu ở nam giới thực chất chỉ là sụn tuyến giáp, là một trong số 9 sụn tạo nên bộ xương thanh quản. Khi đàn ông trưởng thành cục sụn đó trồi ra rõ hơn bởi có hộp thanh quản to hơn. Những người đàn ông có yết hầu càng to, hộp dây thanh quản càng phì đại thì giọng nói sẽ càng thâm trầm, tuy nhiên có người thì ồm ồm khó nghe.

Mối quan hệ giữa yết hầu và khả năng tình dục

Gần đây nhất, các nhà nghiên cứu tình dục học ở đất nước Phần Lan đã tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu trên hơn 2000 nam giới, đưa ra kết luận rằng: Người đàn ông có yết hầu càng lớn thì khả năng “giường chiếu” lại càng giỏi, xuất chúng, khiến cho người bạn đời hài lòng với đời sống sinh hoạt vợ chồng.

Yết hầu thể hiện khả năng giường chiếu của đàn ông

Qua cuộc nghiên cứu họ thấy được rằng, kích thước của yếu hầu nam có liên quan tới sự sản sinh nội tiết tố nam (testoterone) tự nhiên của đàn ông. Theo đó, đàn ông có lượng nội tiết tố nam càng cao thì yết hầu sẽ càng lớn. Trong số 2000 nam giới tham gia nghiên cứu và khảo sát, những người có đời sống tình dục viên mãn, đều đặn và khả năng làm tình giỏi, có sự “lâm trận” ổn định đều là những anh chàng có giọng nói trầm ấm và có yết hầu lớn. Khi yết hầu càng lớn, càng lộ rõ thì lượng testosterone càng nhiều. Vì đây là hormone tinh dục quan trọng nên khi testosterone tiết ra càng nhiều thì nam giới sẽ tìm được cảm giác “hưng phấn”, đạt được “khoái cảm” trong chuyện ấy.

Khi nam giới đạt được khoái cảm thì não bộ sẽ sản sinh ra một loại cocktail tuyệt vời của những chất – oxytocin, dopamine và một số lượng lớn endorphin. Oxytocin được gọi là “hormone quyến rũ” tăng sự gần gũi với đối tác, kết nối tình cảm lứa đôi. Ngoài ra, khi đạt được cực khoái, cơ thể cũng sẽ kích thích tạo ra các tế bào thần kinh trong vùng hippocampus – vùng não chịu trách nhiệm cho việc học tập và ghi nhớ, giúp phái mạnh cải thiện trí nhớ, hạn chế mắc bệnh đãng trí ở tuổi già. Ngoài chức năng giúp giữ gìn hạnh phúc đời sống “chăn gối”, testosterone còn giúp phòng ngừa bệnh loãng xương. Do đó chúng ta có thể thấy được, yết hầu có liên quan rất lớn đến khả năng sinh hoạt tình dục của nam giới.

Yết hầu càng lộ rõ thì khả năng làm chuyện ấy của đàn ông rất giỏi

Tuy nhiên, yết không phải là một tiêu chí để đánh giá nam giới có dậy thì thành công hay không. Vì vậy, khi bước qua giai đoạn tuổi dậy thì mà nam giới không lộ rõ yết hầu thì bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi điều này cũng sẽ thường xảy ra đối với một số người. Để biết có dậy thì thành công hay chưa thì nam giới nên xem lại chiều cao, cân nặng và hệ xương cơ của mình phát triển có tốt như các bạn cùng trang lứa hay không? Bên cạnh đó, cần quan sát cơ quan sinh dục xem có phát triển không, tinh hoàn, dương vật có phát triển về kích cỡ không? Hơn nữa là cơ thể có ham muốn tình dục, đã từng xuất tinh hay mộng tinh? Nếu tất cả những điều trên đều đã có và bình thường có nghĩa là cơ thể phát triển tốt, đã dậy thì thành công.

Ngoài ra, yết hầu lớn hơn cũng không nhất thiết báo hiệu một giọng nói trầm hơn hoặc nam tính hơn, có khả năng tình dục lớn hơn. Tiến sĩ Opole tại Trung tâm Y tế Đại học Kansas (Mỹ) giải thích rằng độ sâu hoặc âm sắc của giọng nói được xác định bởi một số yếu tố khác ngoài sự phát triển của thanh quản như dây thanh âm, sự phát triển ở xương mặt, cổ họng và xoang cạnh mũi. Đồng thời, yết hầu nhô ra rõ hơn cũng phụ thuộc vào kích thước tổng thể của cơ thể. Những người gầy hơn có xu hướng có yết hầu nổi bật hơn, và ngược lại với những người béo phì sẽ khó thấy rõ. Do đó, bạn không thể đánh giá khả năng tình dục của nam giới chỉ qua yết hầu được.

Lý do không nên sờ yết hầu của con trai

"Vì sao không được sờ yết hầu của con trai?” là mối quan tâm của khá nhiều chị em. Như đã nói ở trên, kích thước “trái táo cổ” có liên hệ mật thiết với nội tiết tố của nam giới. Điều đó nghĩa là yết hầu càng lớn thì lượng nội tiết tố nam (testosterone) sinh ra sẽ càng nhiều.

Yết hầu là "điểm nhạy cảm" của đàn ông!

Có thể thấy, yết hầu là một vị trí tương đối “nhạy cảm” của phái mạnh. Việc sờ vào yết hầu cũng giống như chạm vào “cậu bé” của họ. Hành động này sẽ làm cơ thể lập tức sinh ra hormone testosterone làm kích thích sự ham muốn. Đồng thời, hàm lượng testosterone tiết ra nhiều sẽ làm đàn ông sẽ có cảm giác hưng phấn như khi đang quan hệ. Vì vậy, trừ khi đang “mây mưa”, bạn nên hạn chế chạm vào bộ phận này để tránh gây khó xử cho cả hai nhé.

Trên đây là tổng hợp câu trả lời chi tiết cho chủ đề "yết hầu của đàn ông và mối liên quan đến khả năng tình dục". Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc này nhé.