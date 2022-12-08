Gắn bi vào của quý: Sướng đâu chẳng thấy chỉ thấy hiểm họa

Tuy nhiên, lý thuyết cách xa thực tế rất nhiều. Bởi gắn bi vào của quý là một “trò chơi mạo hiểm”, rất dễ xảy ra viêm nhiễm, sưng tấy, ngứa, có mủ và để lại những hậu quả không ai lường trước được. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trên lý thuyết, việc gắn bi vào của quý sẽ giúp nam giới tăng khoái cảm mỗi lẫn yêu, làm thỏa mãn bạn tình. Do những viên bi nhỏ được gắn vào dây thần kinh nhạy cảm ở thân dương vật trong quá trình quan hệ tình dục sẽ chà xát, tạo ra cảm giác mới lạ. Điều này giúp nam giới không còn cảm giác xấu hổ, tự ti mỗi khi gần gũi.

Việc gắn bi vào dương vật (hay còn gọi là cấy bi, găm bi, độn bi, lắp bi,...) phải đụng chạm tới “dao kéo” để rạch một đường trên dây thần kinh cương cứng của “cậu nhỏ”, sau đó tiến hành gắn các viên bi vào cạnh các dây thần kinh cương cứng. Số lượng bi được gắn vào tùy theo yêu cầu của mỗi người. Loại bi được sử dụng thường là bi mã não, bi thủy tinh, bi sứ hay bi silicon…

Gắn bi di động: Viên bi sau khi được gắn sẽ di chuyển bên dưới lớp da dương vật theo một đường nhất định. Khi quan hệ, viên bi sẽ tự động lăn và cọ sát vào thành âm đạo làm tăng khoái cảm.

Gắn bi cố định: Bi được lắp vào vị trí cố định và gần với dây thần kinh nhạy cảm của dương vật. Với kiểu gắn bi này, nam giới sẽ cảm thấy sung sướng và đạt được khoái cảm hơn rất nhiều khi quan hệ.

Khi lắp bi vào dương vật, các viên bi sẽ hoạt động giống như con răng của ròng rọc, chuyển động làm tăng khoái cảm. Nhưng dương vật là cơ quan sinh dục vô cùng nhạy cảm, khi có vật thể lạ tồn tại rất dễ bị sưng tấy. Hơn nữa, những viên bi được cấy vào nếu không được tiệt trùng kĩ, cộng với bề mắc không nhẵn, rất dễ làm xước và chảy máu dương vật. Bên cạnh đó, việc đeo bi vào dương vật mà không vệ sinh tốt thì trở thành các ổ vi trùng, gây hoại tử. Khi gặp biến chứng do cấy bi vào dương vật nặng phải phẫu thuật, nhẹ thì tiểu phẫu, rất nhiều ca bị gây biến dạng và làm giảm độ nhạy cảm, gây rò tắc niệu đạo, thậm chí làm hỏng cậu nhỏ “vĩnh viễn”.

Chưa kể đến việc gặp biến chứng sau khi gắn bi thì nhiều chị em phụ nữ khi “thưởng thức” món này cũng thường rất đau đớn, có trường hợp chảy máu và viêm nhiễm âm đạo. Chẳng may bi bị tuột, dương vật bị rách thì sẽ lưu lại dị vật trong âm đạo rất nguy hiểm cho bạn tình.

Quý ông hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định gắn bi dương vật!

Hiện nay, có nhiều cách để tạo hưng phấn tình dục chứ không nhất thiết phải dùng cách này. Chính vì thế, các bác sĩ chuyên khoa khuyên cánh mày râu hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi có ý định cấy bi vào của quý.

Dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gắn bi vào của quý vẫn là dịch vụ “hot”

Mặc dù có nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng việc gắn bi vào dương vật lại nhanh chóng cho thấy hiệu quả trước mắt là tăng kích thước và chiều dài, giúp dương vật to và đẹp lên trông thấy. Cộng với việc quảng cáo bằng những lời lẽ “có cánh” của các phòng khám, đánh đúng tâm lý về điểm yếu trong chốn phòng the. Vậy nên dịch vụ này vẫn luôn ngày càng trở nên “hot” hơn.

Bên cạnh đó, chi phí của dịch vụ gắn bi vào của quý không hề rẻ. Trung bình khoảng 1-4 triệu cho 1 viên bi, có khi còn đắt hơn. Bởi chi phí gắn bi vào dương vật sẽ phụ thuộc vào phương pháp gắn và số lượng bi sẽ gắn, có người gắn 3 viên, có người gắn 5 viên,…

Tuy vậy, không thể phủ nhận, gắn bi vào của quý cũng có những ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, chất lượng "yêu" không phụ thuộc hoàn toàn vào dương vật to hay nhỏ mà chính là sự hòa hợp giữa hai người về tâm sinh lý, biết kích thích những điểm nhạy cảm của nhau... Hơn nữa, âm đạo của người phụ nữ có khả năng co giãn và phù hợp với mọi kích cỡ dương vật.

Chất lượng yêu không phụ thuộc vào độ to nhỏ của dương vật!

Vì thế, cánh mày râu không nên quá tự ti rồi mạo hiểu chịu nhiều đau đớn gắn bi dương vật, cuối cùng phải gánh chịu những hậu quả đánh tiếc, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt chốn phòng the và dẫn đến những nguy cơ không đáng có cho sức khỏe của chính mình và bạn tình.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các quý độc giả hiểu rõ hơn về dịch vụ "hot" gắn bi vào của quý, cũng như biết cách so sánh giữa thiệt và hại khi có ý địch dùng thử dịch vụ này nhé. Chúc đôi bạn luôn có một đời sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc!