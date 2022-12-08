Hõm venus ở phụ nữ và bí mật trong chuyện ấy

Chuyện vợ chồng 08/12/2022 10:15

Hõm venus là một trong những đặc điểm quyến rũ “chết người” của phụ nữ và có mối liên quan mật thiết đến “chuyện ấy”.

Hõm venus là gì?

Hõm venus ở phụ nữ và bí mật trong chuyện ấy - Ảnh 1
 Hõm venus - vẻ đẹp bí ẩn của cơ thể phụ nữ!

Venus là vị thần tình yêu có trong thần thoại La Mã. Đây là vị thần quyền lực đại diện cho tình dục, cái đẹp, bảo vệ nữ quyền trong thời bấy giờ. Hiện nay, hõm venus hay còn gọi là núm đồng tiền trên lưng hoặc hõm vệ nữ, được xem là nét đẹp bí ẩn trên cơ thể của con người, là 2 hõm lún đối xứng nhau ở thắt lưng, nối với xương chậu và vùng eo trên phần hông. Tuy nhiên không phải ai cũng sở hữu được vẻ đẹp này, các nhà khoa học phương Tây thì cho rằng, hõm venus là dấu hiệu di truyền. Còn các chuyên gia tập thể hình cho rằng hõm venus xuất hiện khi tỷ lệ chất béo dao động từ 12 – 20% với phụ nữ.

Vì thế nếu các cô gái muốn sở hữu hõm venus không phải là quá khó, chỉ cần siêng năng tập luyện các bài tập cơ vùng mông và lưng dưới mỗi ngày thì hõm này sẽ xuất hiện. Ngoài ra, các bài tập này còn tác động đến vẻ ngoài quyến rũ, lâu dài giúp giảm đau lưng, dẻo dai cột sống và lưng dưới, tăng tuần hoàn máu, giảm cân…mang lại cho các chị em thân hình khỏe khoắn và đạt số đo các đường cong tuyệt mỹ.

Hõm venus và mối quan hệ liên quan mật thiết trong chuyện ấy

Hõm venus ở phụ nữ có liên quan mật thiết đến chuyện ấy
Hõm venus ở phụ nữ có liên quan mật thiết đến chuyện ấy!

Đã có khá nhiều các cuộc nghiên cứu tìm hiểu về ý nghĩa thật của hõm venus. Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đã tìm ra câu trả lời bí ẩn về sự liên quan giữa hõm venus và chuyện ấy. Theo đó, họ nhận ra sự liên quan kỳ lạ giữa những người sở hữu hõm venus và một hệ tuần hoàn khỏe mạnh, cơ thể có sự trao đổi chất tốt vượt bậc so với người bình thường.

Có nghĩa là người phụ nữ nào may mắn sở hữu hõm venus tự nhiên sẽ có một sức khỏe tốt cùng một hệ tuần hoàn máu tuyệt vời. Khả năng lưu chuyển của máu tốt, máu có thể di chuyển đến những khu vực nhạy cảm một cách dễ dàng. Chính vì vậy, người phụ nữ có hõm venus khi “yêu” dễ “lên đỉnh” hơn so với người bình thường.

Hơn nữa, đặc điểm này cũng được xem như là thượng đế đánh dấu thêm vẻ đẹp quyến rũ, sự nóng bỏng trên cơ thể phụ nữ. Những người phụ nữ có hõm venus luôn khiến phái mạnh ham muốn hơn.

Những người có hõm venus thường giàu sang, phú quý

Về mặt nhân tướng học, cũng giống như cằm chẻ hay má lúm đồng tiền, hõm venus ở phụ nữ cũng được xem là một dấu hiệu đặc biệt trên lưng, chứng tỏ người sở hữu sẽ gặp rất nhiều may mắn, luôn được quý nhân phù trợ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, hưởng nhiều vinh hoa phú quý.

Người phụ nữ có hõm venus thường dễ thăng hoa khi yêu
Người phụ nữ có hõm venus thường dễ thăng hoa khi yêu!

Hõm venus cũng có sự liên quan mật thiết đến tính cách nên cũng chính là điềm báo về tương lai của người sở hữu nó. Theo đó, người phụ nữ nào sở hữu hõm venus thường sẽ hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, tính tình vui vẻ và được rất nhiều người yêu mến. Họ cũng không kém phần duyên dáng, dịu dàng, đáng yêu và được rất nhiều người đàn ông theo đuổi.

Nhìn chung, những người phụ nữ có hõm venus sau lưng đều có tướng của sự giàu sang, sung sướng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Trong showbiz Việt, một số người đẹp cũng may mắn được thượng đế ban cho hõm venus tự nhiên như Minh Tú, Lan Khuê, Angela Phương Trinh, Tú Vi,… Những người đẹp này luôn thiêu đốt mọi ánh nhìn bằng các shoot hình bikini nóng bỏng khoe hõm venus phía sau lưng.

Minh Tú là một trong những người đẹp có hõm venus
Minh Tú là một trong những người đẹp có hõm venus

Tuy nhiên, nếu hõm venus đối với phụ nữ là điềm tốt, thì với nam giới lại là một điểm khuyết, gọi là hõm Apollo. Nó khiến đàn ông dễ “xuất tinh sớm”, đây là một vấn đề liên quan đến bản lĩnh đàn ông, khiến chuyện giường chiếu không được như mong muốn. Khi sở hữu hõm này, nam giới trở nên mất tự tin khi đối thoại với người khác giới, thậm chí một số trường hợp còn bị căng thẳng gây nhiều biến chứng không tốt cho sức khỏe như trầm cảm.

Tóm lại, hõm venus là nét đẹp bí ẩn của cơ thể, tượng trưng cho sự quyến rũ và con đường phú quý, thường được quý nhân phù trợ cho những chị em phụ nữ may mắn sỡ hữu đặc điểm cơ thể đặc biệt này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em giải đáp được thắc mắc về ý nghĩa của hõm venus cũng như mối liên hệ của hõm venus và khả năng về chuyện phòng the của phụ nữ nhé! Chúc các chị em luôn xinh đẹp và khỏe xinh rạng ngời mỗi ngày!

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