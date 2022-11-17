Phần lớn, khi tìm hiểu nhau, cô gái nào cũng muốn biết chàng trai ấy đã phát sinh quan hệ tình dục với ai chưa để có thể hiểu rõ hơn về người đàn ông mà mình quen. Đàn ông quan hệ nhiều chưa hẳn là xấu, không có nghĩa chỉ để thoả mãn dục vọng, vì thế bạn đừng vội quy chụp sự việc khi thấy người đàn ông của mình có những dấu hiệu dưới đây!

Theo Đông y, chúng ta có thể biết được người đàn ông đã quan hệ nhiều lần hay chưa nhờ vào huyệt dương minh, huyệt này nằm ở dưới dái tai. Khi đàn ông chưa quan hệ thì huyệt dương minh sẽ sáng rõ. Những người quan hệ nhiều thì huyệt dương minh sẽ bị lu mờ thậm chí chuyển sang màu tối, không thể nhìn rõ, huyệt giống như bị đứt. Phụ nữ thuộc tính âm, khi nam giới quan hệ thì sẽ bị âm khí trên cơ thể phụ nữ hút mất dương khí khiến cho huyệt dương minh trở nên mờ và tối.

Những nguời đàn ông đã quan hệ nhiều lần thường mạnh dạn mỗi khi giao tiếp. Họ biết cách đụng chạm một cách tinh tế trong những lần gặp nhau. Những hành động cử chỉ của chàng đều hướng tới chuyện thân mật. Những anh chàng như vậy không chỉ đã quan hệ nhiều lần mà còn là cao thủ giường chiếu. Với những đàn ông này, bạn nên thận trọng vì rất có thể anh ta chỉ muốn tình một đêm chứ không phải là sự gắn bó lâu dài.

Ánh mắt nụ cười khơi gợi ham muốn

Ánh mắt nụ cười nói lên ham muốn của chàng!

Những người đàn ông đã quan hệ nhiều lần thường có kinh nghiệm để nhìn con gái. Anh ta sẽ để ý nhiều vào núi đôi của bạn. Đơn giản vì núi đôi là phần tạo hóa ban cho con gái, đây cũng là một điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ khiến người đàn ông thích thú và có cảm hứng cao trào khi được đụng chạm. Vì vậy, lúc nói chuyện anh ta mà nhìn chằm chằm vào vòng 1, rồi mới nhìn tổng thể, sau đó nhìn sâu vào ánh mắt của bạn như muốn “chiếm đoạt” cơ thể bạn, thì chắc chắn anh chàng này đã quan hệ rất nhiều lần.

Chàng có kĩ thuật trong chuyện ấy

Nếu chỉ nhìn bên ngoài và những cử chỉ đụng chạm để xem xét thì có quá phiến diện để đánh giá người đàn ông ấy đã quan hệ nhiều lần hay chưa. Vì thế, chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu được.

Người đàn ông nào mà đã quan hệ nhiều lần chắc chắn rằng sẽ biết cách chiều chuộng người phụ nữ của mình trong chuyện ấy. Bởi họ rất hiểu cơ thể người phụ nữ, biết cách giúp đối tác thả lỏng, có màn dạo đầu tuyệt vời để đẩy sự hào hứng lên cao trào, thâm nhập cô bé một cách thuận lợi. Những người đàn ông này biết cách kéo dài cuộc yêu, dương vật cương cứng lâu hơn và dễ dàng làm người phụ nữ “thỏa mãn” ngay lần đầu quan hệ.

Chàng có kĩ thuật điêu luyện trong chuyện ấy!

Hơn nữa, trong cuộc yêu anh ấy sẽ biết nói những lời hoa mỹ như: cơ thể em đẹp lắm, “cô bé” của em thật tuyệt… thì chắc chắn rằng anh ấy đã mất zin từ lâu và đã trải qua rất nhiều đêm mặn nồng.

Còn đối với những người chưa có kinh nghiệm trong chuyện ấy thì thời gian xuất tinh rất nhanh, không biết cách kéo dài cuộc yêu và thường gặp khó khăn khi “thâm nhập” để khám phá “cô bé”. Gần như họ cũng không có tư thế mới mẻ, chỉ giữ mãi 1 tư thế quan hệ trong suốt quá trình “đánh trận” của mình.

Cách hôn điêu luyện

Đàn ông giàu kinh nghiệm sẽ nhanh chóng làm bạn đắm chìm trong nụ hôn!

Nụ hôn luôn là sự khơi mào hoàn hảo cho việc chàng muốn tiến xa hơn. Tuy nhiên thông qua cách mà chàng hôn, nàng có thể nhận ra người đàn ông này đã từng quan hệ nhiều hay chưa.

Đàn ông có kinh nghiệm tình trường khi hôn thường rất chuyên nghiệp. Họ không có biểu hiện bối rối hay ngại ngùng. Đặc biệt họ có khả năng điều khiển bạn nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn ấy và không thể thoát ra.

Thái độ khi nói về chuyện “yêu”

Cách nhận biết đàn ông từng quan hệ nhiều hay ít trực tiếp nhất là bàn về “chuyện ấy”. Nàng nên quan sát để nắm bắt được thái độ cũng như cử chỉ của anh ấy khi nói về chuyện giường chiếu hay bất cứ vấn đề nào có liên quan tới giới tính.

Nếu chàng luôn mạnh dạn và chủ động đề cập đến hay phân tích sâu hơn thì chứng tỏ anh ta đã từng quan hệ nhiều lần, rất dày dạn kinh nghiệm. Còn các chàng không thoải mái hay ngại ngùng khi đề cập đến các vấn đề nhạy cảm thì có thể anh ta ít hoặc chưa từng quan hệ tình dục.

Thời gian quan hệ

Đàn ông giàu kinh nghiệm có khả năng kéo dài cuộc "yêu"!

Thời gian quan hệ của nam giới khỏe mạnh có thể kéo dài khoảng 15 – 20 phút trước khi xuất tinh. Tuy nhiên, với những người đàn ông quan hệ nhiều thì khả năng chịu đựng của họ có thể tăng lên cao hơn.

Trong khi đó, đàn ông ít quan hệ có thể sẽ bị xuất tinh sớm hơn. Điều này thường do “cậu nhỏ” lâu ngày không bị kích thích nên khi phải chịu kích thích mạnh sẽ dẫn tới xuất tinh sớm.

Trên đây là tổng hợp những dấu hiệu nhận biết đàn ông đã quan hệ nhiều cho chị em. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ nắm thêm được tip để hiểu rõ hơn về người yêu, nửa kia của mình nhé! Chúc các chị em luôn sống hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày!