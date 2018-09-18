Hai đứa em rất yêu nhau, nhưng cứ nghĩ đến sự ngăn cản của bố mẹ làm em rất buồn. Hơn nữa, anh cũng bảo vì anh là con một, trước sau gì anh cũng phải về Bắc sống cùng cha mẹ để phụng dưỡng nên dù thế nào người khổ nhất cũng là em. Thật sự em không biết mình nên làm gì, có nên lấy chồng người Bắc không hay là chọn cách chia tay. Bây giờ em nên làm gì đây?

Em với anh ấy yêu nhau cũng được một năm rồi, hiện cả 2 người đều làm việc ở TPHCM. Gia đình không muốn em lấy chồng xa, đặc biệt là không muốn em lấy chồng người Bắc vì bố mẹ em rất có thành kiến với người Bắc.

Tình cảm yêu đương là yếu tố đầu tiên để mang hai con người đến gần bên nhau. Tuy nhiên đây không phải là yếu tố duy nhất để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không gian, thời gian và hoàn cảnh là những yếu tố cơ bản của tình cảm vợ chồng và là chuẩn mực để quyết định tiến hôn nhân hay không.

Bố mẹ phản đối không muốn tôi quen anh

Trong những hoàn cảnh cụ thể, tình yêu đủ lớn sẽ giúp đôi bạn vượt qua được không gian và thời gian để để bên nhau và sống với nhau trọn đời. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn đang bị chi phối bởi hoàn cảnh nhiều hơn, còn không gian là Nam hay Bắc bây giờ thực sự không quan trọng lắm bởi phương tiện giao thông giờ rất phát triển. Cái khó của bạn là bị gia đình phản đối và không thích người Bắc.

Trong hoàn cảnh này, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ để tìm cách thuyết phục bố mẹ. Đồng thời, người bạn yêu cũng phải đồng lòng và kiên nhẫn để bảo vệ tình yêu của hai bạn, chứng minh cho bố mẹ bạn thấy người Bắc không phải ai cũng như 2 bác nghĩ, mưa dầm thấm lâu kiểu gì bố mẹ bạn cũng sẽ hiểu hơn.

Người yêu bạn là con một, anh ấy đã có ý định về quê thì rất khó đảm bảo sau này khi lấy nhau sẽ ở lại miền Nam. Nếu thực sự anh ấy yêu bạn sẽ hiểu cho nỗi khổ của bạn, anh ấy sẽ là người chủ động đề nghị cùng bạn vượt qua mọi khó khăn này. Tốt nhất 2 bạn nên chủ động bàn bạc thẳng thắn về vấn đề này tránh tranh cãi về sau chuyện ở Nam hay về Bắc.

Khi hai bạn yêu nhau, tình yêu đủ lớn thì hãy cố gắng vượt qua rào cản để đến bên nhau

Còn về vấn đề bố mẹ bạn có thành kiến với người Bắc thì điều này hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ cần bạn và người yêu của bạn kiên trì và chứng minh cho bố mẹ bạn thấy không phải người Bắc nào cũng khó tính và khó sống đâu. Bởi ở miền nào thì cũng có người này người kia. Làm dâu người Bắc chưa chắc đã khổ, làm dâu miền Nam chưa chắc gì đã sung sướng và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, bạn và người yêu của bạn phải làm sao để bố mẹ thấy rằng hai bạn thực sự yêu nhau chân thành, có trách nhiệm với nhau và đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định của cuộc đời. Người bạn trai của bạn cần thuyết phục bố mẹ bạn một cách khéo léo và làm cho bố mẹ tin tưởng, khi họ tin tưởng người yêu của bạn thì mới có thể giao đứa con gái yêu của mình cho anh ấy chăm sóc.

Do đó, bạn hãy thu xếp thời gian và tạo cơ hội gặp gỡ để bạn trai bạn thể hiện những ưu điểm với bố mẹ bạn nhiều hơn, để bố mẹ bạn có thể hiểu anh ấy hơn. Trên hết bạn hãy luôn vững tin, nếu anh ấy thực sự là một nửa của cuộc đời bạn vậy không có lý do gì bạn sẽ khổ. Qua những lời chia sẻ của bạn, tôi cũng nhận thấy bạn dành rất nhiều tình cảm cho người bạn trai. Vì thế nếu bạn cảm nhận tình yêu của hai bạn là chân thành, muốn gắn bó và ở bên nhau, thực sự muốn tiến đến hôn nhân thì hãy cùng nhau vượt qua mọi rào cản.

Lấy chồng người Bắc chưa chắc đã khổ

Hôn nhân không phải là một chuyện đơn giản, cần phải có sự cân nhắc kĩ lưỡng từ chính bản thân bạn. Bạn hãy suy nghĩ thật chín chắn, suy xét cả về lý trí và tình cảm trước khi đưa ra quyết định có nên lấy chồng miền Bắc không nhé!