Tuyệt chiêu khiến rắn sợ mất vía không dám bén mảng tới nhà bạn

Sống khỏe 14/09/2018 14:50

Rắn là một trong những nỗi khiếp sợ của rất nhiều người, ngược lại nếu biết những mẹo đơn giản dưới đây bạn cũng có thể khiến các loài rắn sợ khiếp vía không dám bén mảng quanh nhà.

Mùa hè là thời điểm sinh sản và tránh nóng của các loài rắn. Vì thế, chúng thường vào trong nhà người dân để trú ngụ, điều này khiến không ít người lo lắng, hoảng loạn vì sợ bị rắn cắn. Tuy nhiên chỉ cần biết được điểm yếu của chúng, biết được rắn sợ gì nhất thì chúng ta có thể tránh xa loài bò sát này hiệu quả, bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Rắn sợ gì nhất?

Theo các nghiên cứu, loài rắn sợ nhất là các loại cây, các mùi và các âm thanh sau đây:

Rắn sợ mùi hương của cây sả
Rắn sợ mùi hương của cây sả

- Các loại cây loài rắn sợ nhất: Hoa thiên lý tỏi, cây nén, cây sắn dây, cây xả... những loại cây này sở hữu mùi hương nồng đặc biệt, sẽ khuếch tán trong không khí, phát huy tối đa hiệu quả đuổi rắn.

- Các mùi hương mà loại rắn sợ nhất: Mùi hương của bột hùng hoàng, tinh dầu sả... được xem là khắc tinh của loài rắn. Đặc biệt là mùi hương của bột hùng hoàng, khi ngửi thấy và hít vào sẽ ảnh hưởng tới dạ dày và tới các men tiêu hóa của loài rắn. Con người khi hít phải với số lượng lớn cũng bị ngộ độc. Vì thế khi rắc bột hùng hoàng để tiêu diệt rắn bạn cần đeo găng tay, khẩu trang, tránh để bột rơi vào thức ăn hoặc nguồn nước, lưu ý bạn chỉ nên dùng biện pháp này khi cấp bách mà thôi.

- Âm thanh loài rắn sợ nhất: Rắn sợ tiếng chó sủa hoặc mèo kêu. Bởi đây là những âm thanh báo động lòai rắn đang gặp nguy hiểm, chó và mèo là những động vật thường hay bắt rắn.

Rắn sợ âm thanh của mèo, chó
Rắn sợ âm thanh của mèo, chó

Khi phát hiện có rắn trong nhà, bạn không nên quá hoảng sợ mà cần bình tĩnh vì rắn sẽ không cắn nếu con người không xâm phạm đến nó. Sau khi đã biết được rắn sợ gì nhất thì hãy tìm cách nhẹ nhàng để tống nó ra khỏi nhà. 

Một số lưu ý trong việc đuổi rắn ra khỏi nhà

Phần lớn, khi phát hiện có rắn trong nhà, bạn thường thấy nó ở các góc tủ, góc nhà hoặc ngăn kéo. Bạn chỉ cần để yên nó ở đấy, đưa người thân nhẹ nhàng rời khỏi khu vực có rắn. Nếu có kinh nghiệm thì bạn có thể tự dùng các dụng cụ để bắt hoặc không thì tìm sự trợ giúp từ chuyên gia bắt rắn hoặc gọi đội cứu hộ động vật hoang dã. Tuyệt đối không nên manh động, khiến con rắn hung hăng và tấn công con người.

Nếu bạn bắt gặp rắn độc ở trong vườn thì đừng cố gắng giết chết nó mà hãy dùng gậy dài hoặc vòi phun nước áp suất cao để đuổi nó ra khỏi khu vực gia đình.

Rắn có thói quen hay đi tìm thức ăn về đêm nên bạn và gia đình không nên ngủ dưới nền đất ẩm. Đặc biệt, buổi tối cần hạn chế ra ngoài, thường xuyên chú ý tới những khu vực xung quanh bể nước, bồn tắm, máy giặt. Bởi đây là những khu vực mát, rắn thích trú ẩn. Nếu buộc phải đi trong đêm, bạn hãy cố gắng đi ủng, giày cao cổ và quần dài nên đội thêm mũ rộng vành nếu đi trong rừng hoặc đi ở khu vực nhiều cây cỏ.

Cần phát quang bụi rậm để rắn không trú ngụ
Cần phát quang bụi rậm để rắn không trú ngụ

Cách phòng rắn vào nhà

Tránh rắn vào nhà bằng lối sống

Rắn cũng như các loài khác như gián chuột... chỉ đơn thuần tìm thức ăn và nơi sinh sống an toàn. Cách đầu tiên để phòng tránh rắn vào nhà chính là:

- Phát quang dọn dẹp, loại trừ cỏ dại, những đống rác hay mảnh vụn cũng có thể là nơi ẩn nấp của rắn.

- Nên bọt kín những lỗ hở của móng nhà, rắn vào trong nhà thường chui qua những lỗ hỏng.

- Loại bỏ những con côn trùng, động vật nhỏ

Trồng cây đuổi rắn

Cây cuối không chỉ làm đẹp hay gia vị còn có công dụng đuổi rắn như cây nén, cây sả, hoa lan tỏi, sắn dây…

Cách đuổi rắn vào nhà bằng chó mèo

Chó mèo cũng là con vật giúp bạn cảnh báo khi rắn xuất hiện, thông thường rắn sẽ bỏ chạy hoặc tấn công lại vật nuôi. Nếu thấy bất thường bạn nên kiểm tra, không nên bỏ qua.

Hiện nay, các loại rắn thường xuất hiện xung quanh nhà bạn nhất đó là rắn ráo và rắn lục đuôi đỏ. Vì thế trong hoàn cảnh chúng xuất hiện bất thường, gia đình bạn cần phải cẩn thận, hãy thường xuyên dọn dẹp cây cối, phát quang bụi rậm, chú ý tới các khu vực nhà kho, gầm bàn, tủ, không nên để những đống rơm rạ sát nhà như vật chúng không ẩn nấp và mò tới trú ngụ. 

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