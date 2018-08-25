Hướng dẫn cách ươm mầm hạt sầu riêng thu hoạch quả sai cành

Du lịch 25/08/2018 20:52

Sầu riêng được biết đến là cây ăn quả thơm ngon, cung cấp hàm lượng dinh dưỡng lớn cho cơ thể. Nhờ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, hiện nay, sầu riêng là giống cây ăn trái đang được trồng khá khổ biến. Để nhân giống cây sầu riêng có nhiều phương pháp. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bà con cách ươm mầm hạt sầu riêng sai quả nhất.

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Sầu riêng là giống cây ăn trái đang được trồng khá khổ biến

Để trồng cây sầu riêng thực không hề đơn giản vì phải trải qua nhiều khâu kỹ thuật chọn lọc bao gồm chọn lựa giống, chăm sóc, phòng bệnh cho đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Nói như vậy không có nghĩa là bà con không thể thành công với loại cây này.

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Áp dụng quy trình kỹ thuật trồng cây đúng cách thì sẽ mau cho quả sầu riêng sai cành

Chỉ cần bà con biết áp dụng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng đúng thì việc thoát nghèo sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên để trồng cây sầu riêng với diện tích lớn đòi hỏi phải đầu tư với chi phí mua cây giống rất cao, vậy việc tự nhân giống cây trồng là cách giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí đầu tư cây giống rất hiệu quả.

1. Cách nhân giống sầu riêng bằng ươm hạt

Một số lưu ý khi nhân giống cây sầu riêng bằng cách ươm hạt sầu riêng bà con cần biết như sau:

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Chọn hạt giống từ những quả to ngon, chất lượng

Điều kiện cũng như yêu cầu về khí hậu, đất, nước của mỗi vùng lại một khác nhau nên cần có cách chọn giống cho phù hợp. Có nhiều loại giống sầu riêng hạt lép khác nhau như: Sầu riêng cơm vàng hạt lép, Sầu riêng khổ qua xanh, Sầu riêng sữa hạt lép,...

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Ưu tiên chọn hạt giống thật chắc mẩy, bụ bẫm

Khi chọn bà con nên ưu tiên những hạt giống thật chắc mẩy, bụ bẫm từ những quả to ngon, chất lượng, múi to từ cây sầu riêng “mẹ” có giống tốt.

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Gieo hạt giống

Sau đó, gieo những hạt giống này vào giỏ tre hoặc gieo trực tiếp vàp hố trồng. Trong mỗi nơi như vậy, gieo 2-3 hạt giống.

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Hạt giống sầu riêng lên chồi con 

Khi cây bắt đầu lên chồi con cao vài gang tay thì tiến hành lựa chọn cây khỏe, sinh trưởng mạnh và tỉa bỏ bớt những cây ốm yếu đi. Sau đó tiến hành đem trồng.

2. Ưu - nhược điểm của cách ươm hạt giống sầu riêng

Phương pháp ươm hạt giống sầu riêng hiện nay ít được áp dụng. Vì sao vậy?

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Phương pháp nhân giống bằng hạt đem đến năng suất và chất lượng quả không ổn định

Cách ươm hạt giống sầu riêng này có điều bất lợi là rất lâu cho trái. Thậm chí, có thể chờ đến 8-9 năm mới cây mới bắt đầu ra quả. Hơn nữa cây có chiều hướng phát triển thân to, tán lá rộng và chiếm nhiều diện tích đất gây rất nhiều trở ngại cho việc chăm sóc.

Tuy nhiên, cây có ưu điểm là sống rất thọ có thể đến 60 năm và có  thể cho thu hoạch trái liên tục.

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Hướng dẫn cách ươm mầm hạt sầu riêng thu hoạch quả sai cành - Ảnh 8
Cây có chiều hướng phát triển thân to, tán lá rộng

Bên cạnh đó, phương pháp nhân giống bằng hạt đem đến năng suất và chất lượng quả không ổn định, cây dễ bị biến dị vì cây thụ phấn ngoại hoa.

Chính bởi những nguyên nhân này mà các hộ trồng không ưu tiên chọn cách trồng bằng cây nhân giống theo hình thức ươm hạt mà thích trồng sầu riêng tháp mắt, tháp cành, tháp đọt và chiết hơn. Hạt thường được dùng để ươm cây làm gốc ghép.

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Trồng sầu riêng bằng ghép cành hoặc ghép mắt được áp dụng rộng rãi

Hiện nay, phương pháp nhân giống vô tính bằng ghép nêm, ghép áp và ghép mắt được áp dụng rộng rãi hơn. Ở ĐBSCL, sầu riêng thường được trồng bằng cây tháp và chiết.

Trên đây là một số thông tin gợi ý kỹ thuật ươm hạt sầu riêng, bà con có thể tham khảo để tiến hành cách ươm mầm hạt sầu riêng thành công và thu hoạch quả sai cành.

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