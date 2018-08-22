Cách trồng phong lan phi điệp tím ra hoa đẹp tại nhà

Du lịch 22/08/2018 09:40

Là một trong những giống lan trang nhã, dễ trồng và chăm sóc tại nhà, phong lan phi điệp tím vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu lan. Chỉ cần biết cách trồng phong lan phi điệp tím này bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với việc trồng và chăm sóc lan ngay trong khuôn viên nhà mình.

1. Đặc điểm nhận diện phong lan phi điệp tím

Cách trồng phong lan phi điệp tím ra hoa đẹp tại nhà - Ảnh 1

Phong lan phi điệp tím là giống lan trang nhã, dễ trồng và chăm sóc tại nhà

Phong lan phi điệp tím (hay còn được gọi là giả hạc) có tên khoa học là Dendrobium anosmum, thuộc chi Hoàng thảo. Trong quá trình phát triển, thân của phong lan phi điệp tím có thể dài tới 2m và buông thõng hướng xuống đất chứ không dựng đứng lên như một số loại lan khác.

Thân của phong lan phi điệp tím có thể dài tới 2m và buông thõng hướng xuống đất 
Thân của phong lan phi điệp tím có thể dài tới 2m và buông thõng hướng xuống đất 

Cách trồng và chăm sóc phi điệp tím khá dễ vì đây là giống lan dễ thuần, chịu nắng tốt, ra hoa đẹp. Tùy xuất xứ, vùng miền mà mỗi cây phong lan phi điệp tím cho ra hình dáng, màu sắc hoa đậm nhạt khác nhau. Nhưng có lẽ phổ biến nhất là kiểu hoa cánh trắng phớt tím nhẹ. Hoa cũng mang theo hương thơm nồng nàn, bay xa, được nhiều người yêu thích.

Nếu thực hiện cách trồng phong lan phi điệp tím, nên lưu ý mùa đông là mùa nghỉ, chỉ gieo mầm phi điệp tím vào mùa xuân để mùa hè và mùa thu cây phát triển và nở hoa.

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Tháng 4 đến tháng 6 dương lịch thường là mùa lan phi điệp tím nở rộ

Tháng 4 đến tháng 6 dương lịch thường là mùa hoa nở rộ. Kích cỡ mỗi hoa khoảng 6-10cm và có thể giữ lâu đến 15-20 ngày.

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2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc phong lan phi điệp tím

Tuy là giống lan dễ trồng nhưng kỹ thuật trồng lan phi điệp tím cũng cần chú ý các điều kiện sau:

  • Ánh sáng:

Phi điệp tím là loài ưa sáng nên có thể trồng nơi nhiều nắng nhưng không vì thế mà phơi dưới thời tiết nắng nóng cả ngày gây cháy lá non. Tốt nhất nên có thêm một lớp lưới che bảo vệ cây, giúp cây hấp thụ đủ lượng ánh sáng cần thiết mỗi ngày.

Cách trồng phong lan phi điệp tím ra hoa đẹp tại nhà - Ảnh 4
Phi điệp tím là loài ưa sáng nên có thể trồng nơi nhiều nắng
  • Độ ẩm:

Vào thời điểm thân non phát triển, phi điệp tím cần độ ẩm nhiều. Thông thường nên đặt cây ở nơi thoáng mát, không quá ẩm hoặc quá khô.

  • Nước:
Cách trồng phong lan phi điệp tím ra hoa đẹp tại nhà - Ảnh 5
Tưới nước đúng cách sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định và ra hoa đều

Để cách trồng phong lan phi điệp tím thành công, việc tưới nước đúng cách sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định và ra hoa đều. Trong đó, mùa hè - thu là mùa phi điệp tím phát triển nên cần tưới đủ nước 1, 2 lần mỗi ngày; đến mùa đông là mùa nghỉ, cần ngắt quãng 7-10 ngày mới tưới một lần để cây rụng lá. Đến mùa xuân, khi cây xuất hiện mầm non thì mới bắt đầu tưới nước đều đặn trở lại.

  • Phân bón:

Sử dụng phân NPK 10-30-20 nồng độ 3g/l định kỳ 1 tuần một lần. Khoảng 2 tháng trước khi phi điệp tím ra hoa, phun NPK 15-20-25 nồng độ 2g/l 1 tuần một lần. Đến khi hoa tàn thì dừng bón phân. 

Cách trồng phong lan phi điệp tím ra hoa đẹp tại nhà - Ảnh 6
Đặt phong lan phi điệp tím ở giàn treo thông thoáng, có gió lùa, tránh bị râm mát, ẩm thấp

Ngoài ra, để phòng trừ nấm mốc, sâu bệnh gây hại, nên đặt phong lan phi điệp tím ở giàn treo thông thoáng, có gió lùa, tránh bị râm mát, ẩm thấp. Khi cây bị nấm, có thể cắt bỏ luôn phần cây bệnh và sử dụng thuốc Ridomil Gold, Mannozeb, Physan... định kỳ 1 tháng/lần để chăm cây tốt hơn.

Trên đây là cách trồng phong lan phi điệp tím mà ai cũng có thể tham khảo và bắt tay thực hiện tại nhà. Bởi phi điệp tím mang vẻ đẹp dịu dàng, tao nhã cùng hương thơm dễ chịu, lan tỏa khắp xung quanh, rất đáng để bạn dành thời gian chăm sóc và tận hưởng thú vui của mình.

Hướng dẫn cách trồng lan Phi Điệp vào chậu đúng kỹ thuật và cho hoa đẹp

Hướng dẫn cách trồng lan Phi Điệp vào chậu đúng kỹ thuật và cho hoa đẹp

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