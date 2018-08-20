Cách trồng phong lan quế tím tô điểm cho không gian nhà bạn

Cách trồng lan quế tím đầu tiên trước khi trồng, bạn chịu khó cắt tỉa các rễ bị hỏng và thối, chỉ chọn những thân khỏe mạnh, không sâu bệnh gây hại.

Để trồng được những giò phong lan quế tím phát triển tốt, ra hoa đẹp, bạn có thể đến nhà vườn để chọn mua thân giống phong lan quế tím, đặc biệt là các thân thuần chủng được khai thác trực tiếp từ rừng về.

Khi đã hoàn tất cách trồng phong lan quế tím , bạn tưới nước, cấp ẩm phù hợp mỗi ngày cho đến khi lan ra rễ và phát triển ổn định.

Sau đó, bạn treo ngược các thân giống lên giàn thoáng mát tránh nước trong khoảng 2-3 ngày rồi bắt đầu ghép chúng vào các thân gỗ hoặc trồng vào các chậu đất nung chuyên dụng với than củi, xơ dừa.

2. Đặc điểm của phong lan quế tím và cách chăm sóc đúng kỹ thuật

Phong lan quế tím có màu hoa đẹp và tạo cảm giác lãng mạn

Phong lan quế tím có màu hoa đẹp, tạo cảm giác lãng mạn, mộng mơ đi cùng hương thơm dìu dịu của quế đặc trưng. Thân cây thường mọc chung một gốc và dính chùm với nhau nên bộ rễ rất phát triển, giúp chúng sinh trưởng nhanh và dễ dàng thích nghi với môi trường.

Phong lan quế tím là loài lan dễ trồng, dễ chăm sóc

Mùa hoa nở thường rơi vào khoảng tháng 8, tháng 9 dương lịch và thường nở hơn 10 ngày mới tàn. Khi đó, mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cũng phát tán xung quanh khiến nhiều người yêu thích và tìm hiểu cách trồng phong lan quế tím để tô điểm cho không gian nhà mình.

Bên cạnh đó, đây cũng là loài lan dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây ưa nắng, ưa sáng nhưng giàn treo vẫn cần một lớp lưới hoặc bóng cây che nắng gắt chiếu vào buổi trưa, buổi chiều.

Nếu trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, lan có thể ra hoa ngay trong năm đầu tiên

Độ ẩm, ánh sáng tốt nhất cho phong lan quế tím phát triển là khoảng 70%. Môi trường sống cần thoáng gió, không bị đọng nước dễ khiến lan bị thối rễ. Vào mùa hè nắng nóng, khô hạn, có thể tưới 3-4 lần/ngày để đảm bảo đủ nước, đủ ẩm cho cây. Trước và sau khi thay đổi thời tiết, bạn nên phun thuốc chống nấm để tránh bệnh lây lan.

Cách trồng phong lan quế tím không thể thiếu việc cung cấp dinh dưỡng thường xuyên, trong đó, sử dụng phân hữu cơ bón cho cây sẽ giúp cây phát triển tốt hơn các loại phân bón vô cơ khác.

Cung cấp dinh dưỡng thường xuyên để giúp cây phát triển tốt hơn

Lưu ý, đối với phong lan quế tím, nếu trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, lan có thể ra hoa ngay trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, nếu đợi đến năm sau, khi cây đã sinh trưởng ổn định mới kích hoa, hoa sẽ nở đồng đều và đẹp hơn rất nhiều.

Như vậy, cách trồng lan quế tím và quy trình chăm sóc khá đơn giản, bạn hoàn toàn có thể bắt tay trồng những chậu phong lan quế tím nở hoa rạng rỡ trong không gian nhà mình. Vừa ngắm hoa, vừa tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, chắc hẳn mọi người sẽ vô cùng thích thú và ấn tượng.