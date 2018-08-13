Hướng dẫn cách trồng lan bằng xơ dừa đơn giản và cho hoa đẹp

Xơ dừa giúp chống nóng hiệu quả, nhờ tạo một lớp cách nhiệt nên xơ dừa sẽ hạn chế việc thoát hơi nước giúp lan không bị mất nước. Ngoài ra dùng xơ dừa là cách để kích thích rễ lan phát triển và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cây.

Xơ dừa là giá thể rất hay được lựa chọn để trồng lan. Trồng lan bằng xơ dừa có ưu điểm là trọng lượng nhẹ, có thể giữ được độ ẩm cao cho cây, cung cấp nhiều dưỡng chất cho lan, được phát triển khỏe mạnh.

Cách trồng lan bằng xơ dừa ra sao và chăm sóc như thế nào để cho cây lan ra hoa và chơi được bền là thắc mắc của nhiều người.

Một điểm cộng nữa đó là trộn vụn xơ dừa với đất sẽ giúp đất tơi xốp, không bị vón cục rất tốt cho sự phát triển của lan.

Chuẩn bị nguyên liệu trồng lan bằng xơ dừa

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ bao gồm:

- Chậu trồng

- Cây lan

- Xơ dừa, than củi

- Một số dụng cụ cần thiết khác để trồng lan

Cách xử lý xơ dừa trồng lan

Khâu xử lý xơ dừa trước khi trồng có vai trò vô cùng quan trọng vì giúp phòng trừ các loại nấm, sâu bọ gây hại hữu hiệu.

Xé nhỏ xơ dừa

Trước tiên, bạn nên xé nhỏ xơ dừa, có thể cắt hoặc băm thật nhỏ khoảng dưới 0,5 cm cho phù hợp với mức độ trồng và kích thước chậu trồng của bạn. Phần than củi bạn đem nghiền nhỏ sao cho có cùng kích thước với xơ dừa.

Lựa chọn chậu trồng lan

Bạn cần lưu ý chọn chậu trồng lan có kích thước phù hợp với cây lan để giúp cây ra hoa mau chóng hơn. Theo kinh nghiệm trồng lan, bạn không nên chọn chậu to quá mà nên chọn chậu vừa phải để mau ra hoa.

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Nên chọn chậu đất nung là tốt nhất

Nên chọn chậu đất nung là tốt nhất. Bạn chỉ cần lưu ý ngâm chậu trong nước cho chậu ngấm “no” nước rồi mới được trồng cây. Hoặc bạn cũng có thể dùng chậu nhựa để trồng cây luôn.

Hướng dẫn các bước trồng lan

Bước 1: Lót than củi dưới chậu (khoảng 1/3 than củi dưới đáy chậu)

Xếp một lớp dừa mỏng làm lớp lót

Bước 2: Sau đó cho 1 lớp mỏng xơ dừa đã băm nhỏ vào chừng khoảng 1/5 chậu. Điều chỉnh cho cây vào chậu được đứng với tư thế vững mong muốn.

Lấp xơ dừa cho đến cách miệng chậu 1cm

Bước 3: Cho hết phần xơ dừa còn lại vào chậu đến cách miệng chậu 1cm. Vỗ xung quanh chậu để xơ dừa xuống đều và giúp giữ cây đứng.

Bước 4: Bạn hãy tưới nước nhẹ để giữ ẩm cho cây.

Với cách trồng lan bằng xơ dừa, bạn có thể yên tâm về chất lượng, độ ẩm cao và lượng dưỡng chất cần thiết được bổ sung cho cây. Với hướng dẫn các bước trồng đã được chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn có được nhiều kinh nghiệm để có thể trồng được những chậu hoa lan theo cách tốt nhất và hiệu quả nhất.