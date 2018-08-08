Hướng dẫn cách trồng lan Phi Điệp vào chậu đúng kỹ thuật và cho hoa đẹp

Lan ra hoa khi giả hành đã rụng hết lá. Có 2 màu chính là tím hồng và trắng. Ngoài ra còn có vàng, hồng nhạt, hồng thẫm, cánh trắng lưỡi tím. Bạn cần phân biệt với lan Trầm Tím có mùi thơm hơn Giả Hạc, thân ngắn hơn chỉ dài chừng 30-40 cm và màu tím sẫm hơn nhiều.

Lan Phi Điệp là giống phong lan rừng nhiệt đới, có thân thòng, có khả năng chịu nóng và chịu lạnh rất giỏi. Cây có thể chịu được nhiệt độ lên đến 38 độ C trong mùa nóng. Vào mùa lạnh cây có thể chịu được nhiệt độ thấp đến mức 3,3 độ C

Những cây lan Phi Điệp trong rừng có cây rất lớn và thân dài tới 3m, thường mọc trên những cây cao và rũ xuống, có hoa nở to khoảng 7cm, hoa nở ở các đốt đã rụng lá. Nếu muốn thuần hóa lan về vườn và giúp lan phát triển dài thì bà con cần có cách chăm sóc đặc biệt hơn. Áp dụng đúng cách bạn sẽ thu được cây lan có thể dài tới 2m và có hoa nở kéo dài hàng tháng trời.

Lan Phi Điệp ra hoa vào mùa xuân và có mùi hương thơm nồng nàn. Đây là loại lan có sự độc đáo, đẹp lạ. Bởi vậy, người chơi luôn cố gắng tìm kiếm vẻ đẹp ở từng mặt bông khác nhau.

Cây lan Phi Điệp được dùng trong y học cổ truyền với tên thuốc là Thạch hộc hay Kẹp thảo

Cũng giống như các loài lan Long Tu, Lan Kim Điệp, Phi Điệp cũng là hoa chơi tết. Loài lan đẹp này rất đáng để bạn có trong vườn lan của mình.

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2. Hướng dẫn cách trồng lan Phi Điệp

Chuẩn bị giống và vật liệu trồng

Bạn có thể mua giống lan Phi Điệp từ các cửa hàng chuyên về lan.

Vật liệu trồng: Chọn xơ dừa, vỏ cây, bó vào các khúc gỗ để trồng lan Phi Điệp

Lan Phi Điệp ưa sống trong chậu

Đặc biệt Giả Hạc ưa sống trong các chậu nhỏ, hẹp với nhiều lỗ thoát nước dưới đáy.

Bó trực tiếp trên các khúc Dzớn là cách tốt nhất vì gần gũi với môi trường sống thiên nhiên của lan.

Cách trồng và chăm sóc lan Phi Điệp vào chậu

Cho hỗn hợp vật liệu trồng lan vào chậu rồi ươm cây lan con vào.

Tuy rằng, lan Phi Điệp là loài lan ưa nắng nhưng bạn chỉ nên cho lan tiếp xúc nhiều nắng nhất trong khoảng thời gian gần ra hoa.

Đặt chậu lan nơi thoáng gió, nhiều ánh sáng nhưng cẩn thận kẻo làm cháy lá non

Bạn đặt chậu lan nơi thoáng gió, nhiều ánh sáng nhưng cẩn thận kẻo làm cháy lá non và khiến quá trình phát triển của lan bị chậm lại. Ngoài ra khi trời quá hanh khô bạn cũng cần lưu ý đến cây vì Phi Điệp là loài thích ẩm mạnh

Bạn có thể áp dụng lưới che năng với tỷ lệ 40/ 60 để trồng lan.

Độ ẩm

Để cây phát triển tốt, bạn nên thiết kế vườn lan luôn thông thoáng, và có ẩm độ tốt từ 60 – 70%.

Thiết kế vườn có độ ẩm phù hợp để cây con không bị chết

Nếu thiết kế vườn không đúng cách thì cây lan của bạn đặc biệt là cây con và trong thời gian ra nụ sẽ teo dần và chết, hoa ra rất ít.

Tưới nước

Đối với mùa hè, bạn có thể tưới nước cho cây 2-3 lần 1 tuần để giúp cây phát triển. Vào mùa thu, cây tăng trưởng chậm nên bạn cần giảm số lần tưới nước lại còn 1 lần tưới / 1 tuần. Trong mùa đông, lan Phi Điệp chuẩn bị nụ và ra bông, bạn phun sương kết hợp 2 lần/tháng.

Tưới nước cho cây lan Phi Điệp tùy mùa

Khi cây con dài từ 10-15cm cần tiến hành thay chậu cho cây. Nếu chọn được thời điểm thay chậu với điều kiện thời tiết ổn định, khoảng 25°C thì càng tốt.

Bón phân

Bạn lưu ý cắt giảm lượng Nitrogen trong phân bón, tránh bón liên tục loại phân đó cho cây.

Bón phân đúng hàm lượng và tránh bón liên tục

Từ tháng 2 đến tháng 9, bạn sẽ bón phân với hàm lượng 15 – 15 -15 và tháng 9 – 11, bón phân theo hàm lượng 10 – 30 – 10.

Nên ngưng hẳn việc bón phân lại trong mùa đông tháng 12. Đây là cách để lan tránh ra cây con và ra hoa đẹp.

Chăm sóc hoa kỹ càng thì có thể thu hoạch được vài chục bông cho một khóm hoa

Trên đây là cách trồng lan phi điệp vào chậu giúp bạn dễ dàng có một chậu cho khu vườn nhà mình. Nếu bạn chăm sóc hoa kỹ càng thì có thể thu hoạch được vài chục bông cho một khóm hoa là chuyện đơn giản. Hi vọng những tips nhỏ vừa được chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thể chăm sóc lan tốt hơn.