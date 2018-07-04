Cách trồng hoa giấy leo ra hoa đẹp quanh năm cho nhà trong phố

Cách trồng hoa giấy leo giàn không hề khó vì hoa giấy là một loài hoa sinh trưởng tốt, có sức sống bền bỉ trước mọi điều kiện thời tiết. Cây hoa giấy leo có tên gọi là Bougainvillea, thuộc giống cây dây leo thân gỗ.

Phụ thuộc vào cách chăm sóc bông giấy ra hoa mà cây hoa giấy leo có chiều cao dao động từ 1m cho tới 12m. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi cây hoa giấy leo càng cao sẽ càng bung nở nhiều hoa hơn. Các giống cây hoa giấy rất đa dạng các sắc màu như màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng hay cam,... Trong đó, màu hồng và tím là hai sắc màu thường thấy nhất và đặc trưng nhất của hoa giấy.

Cây hoa giấy leo không xa lạ gì đối với người dân Việt Nam, từ người già cho tới trẻ nhỏ, giàn cây hoa giấy xanh mát là hình ảnh quen thuộc dễ thấy trong các trường học, các ngôi nhà từ thành phố cho tới nông thôn, từ không gian rộng rãi cho tới những nhà trong phố không gian chật hẹp. Chỉ cần một góc ban công nhỏ, bạn có thể dễ dàng trồng hoa giấy trong chậu và để chúng tự do leo vươn ra ngoài.

Những giàn hoa giấy rực rỡ trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Chính bởi cách trồng hoa giấy trong chậu không quá khó khăn, việc chăm sóc cho hoa giấy xanh tốt quanh năm cũng không yêu cầu nhiều kỹ thuật nên hoa giấy leo là loài hoa được nhiều người ưa thích. Để tự trồng được những nhánh hoa giấy mọc đua chen tô điểm cho không gian nhà bạn, bạn có thể tham khảo cách trồng và chăm bón dưới đây:

Cách trồng cây hoa giấy leo trong chậu

Hoa giấy leo sinh trưởng và phát triển rất nhanh, do đó sau 1 năm kể từ ngày trồng, bạn nên đổi chậu cho cây sang một loại to hơn để cây có thể vươn rộng hơn và chậu có sức chống đỡ cả giàn cây.

Cách trồng hoa giấy leo đúng kỹ thuật là phải gieo giống thật sâu, không tưới nước trong vòng 4 ngày đầu để đợi cây ra chồi. Sau đó, bạn cắt bỏ chồi ngọn đi để cho cây có thể mọc ra nhiều chồi nách hơn, giúp ra hoa với số lượng nhiều hơn.

Nên cắt tỉa bớt lá để cây hoa giấy phát triển tươi tốt hơn - Ảnh: Internet

Mùa hè là thời điểm vô cùng thích hợp để trồng cây hoa giấy. Tuy nhiên, đừng quên chọn loại đất tốt, tơi xốp và trồng hoa giấy trong chậu đất nung thoáng khí.

Cách chăm sóc bông giấy ra hoa

Nếu không gian không quá rộng thì bạn không cần phải bón quá nhiều phân cho đất của gốc cây hoa giấy. Tuy nhiên, hãy nhớ cắt tỉa bớt các cành lá vào mỗi năm để kích thích cây tăng trưởng.

Sau vài năm, chất lượng đất có thể suy giảm, hết lượng dinh dưỡng cần thiết thì bạn nên đổi đất cho cây. Mỗi tuần chỉ cần tưới cây một vài lần chứ không nhất thiết phải tưới đều đặn mỗi ngày. Với đặc tính ưa thời tiết nóng ẩm, cây hoa giấy nên được trồng ở những nơi đủ ánh sáng như ban công, sân vườn, cổng chào,...