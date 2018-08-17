Cách trồng lan trầm vàng đơn giản mà ra hoa đẹp ngay tại nhà

Khi chọn chậu để trồng, bạn nên chọn chậu có kích thước vừa phải, đừng quá to vì rễ lan trầm thích được bó, đồng thời, tạo tính thẩm mỹ, cân đối với hình dáng của cây lan.

Lan trầm vàng là giống phong lan quý và thường được trồng trong chậu chứ ít trồng bó vào thân gỗ.

Xơ dừa cần cách miệng chậu 1cm. Tuy không cần nén chặt nhưng bạn cũng nên vỗ nhẹ xung quanh chậu cho xơ dừa xuống đều, giúp cây đứng ổn định và vững vàng.

Sau đó, bạn mua xơ dừa, than củi về và bắt đầu cách trồng lan trầm vàng như sau: cho khoảng 1/3 than củi nhỏ vừa vào dưới đáy chậu, cho tiếp một lớp mỏng xơ dừa cắt ngắn khoảng 10-15cm, xé nhỏ vào. Tiếp đến, bạn nhẹ nhàng đặt gốc lan trầm vàng vào, để cây đứng với tư thế mong muốn rồi cho hết phần xơ dừa còn lại lên trên.

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2. Những lưu ý khi trồng và chăm sóc lan trầm vàng

Để chậu lan trầm vàng sinh trưởng, phát triển tốt, khi trồng nên chọn những gốc cây khỏe mạnh, không bị sâu bệnh tấn công.

Tại nơi trồng, nên đảm bảo nhiệt độ, ánh sáng phù hợp. Tốt nhất tránh để chậu lan tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời khiến cây cháy lá và chậm lớn. Nên đặt chậu ở nơi có độ ẩm 70-90% và nhiệt độ 18-25 độ để cây phát triển tốt. Đến khi lan trầm ra hoa, nhiệt độ cần giữ ở mức 13–15 độ và duy trì trong khoảng 4-6 tuần.

Tránh để chậu lan tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời

Mặt khác, tùy vào điều kiện thời tiết khô hạn hay mưa nhiều mà bạn điều chỉnh liều lượng nước tưới phù hợp. Cách trồng lan trầm vàng và chăm sóc tại nhà đòi hỏi bạn tưới nước đều đặn, thường xuyên vào mùa hè và giảm lượng nước tưới vào mùa mưa. Lan trầm vàng cần giữ được ẩm độ cần thiết và không ưa nước nhiều.

Bạn có thể dùng vòi phun sương nhẹ tưới qua một lượt rồi quay trở lại tưới thêm lần nữa để các chậu lan thấm nước đủ và đều.

Điều chỉnh liều lượng nước tưới phù hợp với điều kiện thời tiết

Về phân bón, bạn nên bón mỗi tuần một lần hàm lượng phân bón NPK theo tỉ lệ 30-10–10 hay 20–20–20 đầy đủ cho cây. Nếu cây có dấu hiệu úa vàng, chuẩn bị rụng lá thì chuyển sang tỉ lệ 10–30–20 để kích thích cây ra nụ.

Chỉ cần bạn thực hiện cách trồng lan trầm vàng đúng kỹ thuật thì cây sẽ ra hoa tự nhiên mà không cần phải kích hoa. Nên nhớ để lan trầm vàng nơi sáng sủa, thoáng gió, có lưới che nắng và giàn treo cách đất 30cm.

Hoa lan trầm vàng có mùi thơm nhẹ, nở vào mùa xuân

Bởi lan trầm vàng không chỉ đẹp mà còn có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu; còn gì thích bằng khi mỗi sớm mai thức dậy, bạn lại được nhìn thấy những chậu lan trầm vàng do chính tay mình trồng và chăm sóc mỗi ngày trổ ra những bông hoa rực rỡ.